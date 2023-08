San Diego Zoo Safari Park kündigt Elephant Valley an, das größte Umgestaltungsprojekt in seiner 50-jährigen Geschichte

Der Leiter für Wildtierschutz wird die Gäste durch ein neues immersives Erlebnis näher an die Elefanten heran bringen

SAN DIEGO, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Die San Diego Zoo Wildlife Alliance hat bekannt gegeben, dass die Bauarbeiten für das größte und transformativste Projekt in der 50-jährigen Geschichte des San Diego Zoo Safari Park offiziell begonnen haben. Das völlig neue Denny Sanford Elephant Valley wird das Herz des Safariparks neu gestalten und die derzeitige Elefantenumgebung in eine dynamische Savanne und einen Ort der Erkundung verwandeln. Elephant Valley bietet Gästen aller Altersgruppen die Möglichkeit, mit Elefanten in Kontakt zu treten wie nie zuvor. Es fördert das Einfühlungsvermögen, das Verständnis und die Wertschätzung für diese majestätische Tierart – und weckt die Leidenschaft für Wildtiere.

„Wir freuen uns, Denny Sanford Elephant Valley ankündigen zu können – ein einzigartiges immersives Erlebnis für Besucher, das die wichtige Arbeit hier in San Diego mit den gemeinsamen Initiativen zum Schutz der Elefanten, die wir vor Ort unterstützen, verbindet", so Paul A. Baribault, Präsident und Geschäftsführer der San Diego Zoo Wildlife Alliance. „Elephant Valley wäre nicht möglich ohne die unglaubliche Gemeinschaft, die Spender, Mitglieder und Verbündeten, die uns unterstützen und unsere Arbeit zum Schutz der Tiere mit Partnern in der ganzen Welt möglich machen."

Die Gäste sind von mehreren Seiten von Elefanten umgeben, auch von unten über einen Steg, von dem aus sie die Herde beobachten können, und sie erfahren mehr über die entscheidende Rolle der Elefanten als Ingenieure ihres Ökosystems und über ihre komplexe soziale Dynamik. Elephant Valley wird den Gästen einen neuen Einblick in die Rolle geben, die die San Diego Zoo Wildlife Alliance als führendes Unternehmen im Bereich des Wildtierschutzes einnimmt. Es wird die weltverändernden Partner der Organisation hervorheben und die lebendigen Kulturen und lokalen Gemeinschaften feiern, in denen Menschen und Elefanten miteinander leben.

Im Mittelpunkt des Gästeerlebnisses in Elefant Valley steht eine zweistöckige Lodge, die von den Reisezielen inspiriert ist, die Reisende auf Safari in Afrika besuchen. Dieser Treffpunkt bietet die Möglichkeit, von Pädagogen etwas über die beeindruckende Tierwelt der Region zu erfahren und Elefanten beim Waten in ausgedehnten Wasserlöchern zu beobachten. Die reiche Pflanzenwelt im Elephant Valley wurde von einem Team von Gartenbauexperten und Baumpflegern sorgfältig zusammengestellt, um den Eindruck, die Geräusche und den Geruch des afrikanischen Graslandes authentisch wiederzugeben. Der riesige neue Lebensraum wird der Elefantenherde ein noch besseres Erlebnis bieten, indem er mehrere innovative Elemente enthält, die sich an den jahreszeitlichen Schwankungen orientieren, um die afrikanische Savanne das ganze Jahr über getreu nachzubilden.

„So prächtig die Elefanten auch sind, ihre Zukunft ist ebenso zerbrechlich", sagte Lisa Peterson, Geschäftsführerin des San Diego Zoo Safari Parks. „Es ist uns eine Ehre, Millionen von Tierfreunden auf eine Reise in das Leben der Elefanten mitzunehmen, auf der sie erfahren, welchen positiven Einfluss jeder Einzelne haben kann, und sie an unserer Hoffnung für die Elefanten weltweit teilhaben zu lassen. Elephant Valley wird ein Ort sein, an dem sich Neugier in Entdeckung verwandelt – ein Ort, an dem jeder, von 1 bis 100 Jahren, atemberaubende Momente des Staunens in der Natur erleben kann. Wir hoffen, dass die prägenden Erinnerungen, die Sie hier sammeln, Ihnen ein Leben lang erhalten bleiben."

Die Auswirkungen des Klimawandels, die Probleme der Koexistenz von Mensch und Tier, der Verlust von Lebensraum und die Wilderei fordern ihren Tribut von den Elefantenpopulationen. Afrikanische Elefanten werden derzeit auf der Roten Liste der bedrohten Arten der „International Union for Conservation of Nature" als gefährdet aufgeführt. Der Schutz der afrikanischen Elefanten hat für die San Diego Zoo Wildlife Alliance schon lange höchste Priorität. Die Organisation arbeitet eng mit Save the Elephants, The Nature Conservancy, Northern Rangelands Trust, Kenya Wildlife Service und dem Reteti Elephant Sanctuary in Kenia zusammen, um die Elefanten zu schützen. Wissenschaftliche Studien, die sowohl in Afrika als auch mit den Elefantenherden im Zoo und Safaripark von San Diego durchgeführt werden, bieten eine einzigartige Gelegenheit, das Verständnis für die Spezies zu verbessern und zusätzliche Lösungen zum Schutz zu entwickeln. Das zunehmende Wissen über die Komplexität des Sozialverhaltens von Elefanten und das Verständnis für ihre allgemeinen Gesundheitsbedürfnisse hat der San Diego Zoo Wildlife Alliance und ihren Partnern wertvolle Erkenntnisse darüber verschafft, wie erfolgreiche Schutzmaßnahmen für Elefanten aussehen könnten.

„Elefanten in ganz Afrika stehen vor immensen Herausforderungen, die uns alle dazu zwingen, zusammenzuarbeiten und nachhaltige Schutzlösungen für Elefanten und Menschen zu finden", erklärte Nadine Lamberski, DVM, Chief Conservation and Wildlife Health Officer, San Diego Zoo Wildlife Alliance. „Wir sind gespannt, wie sich Elephant Valley auf unsere anhaltenden Bemühungen zur Erhaltung der Elefanten weltweit auswirken wird."

Elephant Valley wird von Tausenden großzügiger Spender und dem langjährigen Unterstützer der San Diego Zoo Wildlife Alliance, Denny Sanford, finanziert. Neben Elephant Valley war Sanford der Hauptspender für das Wildlife Explorers Basecamp im San Diego Zoo und für die Fernsehsendungen der San Diego Zoo Wildlife Explorers, die in Hunderten von Kinderkrankenhäusern, Ronald McDonald-Häusern und anderen Einrichtungen auf der ganzen Welt gezeigt werden. Elephant Valley wird voraussichtlich im Jahr 2025 fertiggestellt sein. Für weitere Informationen und um eine Spende zu tätigen, besuchen Sie sdzsafaripark.org/elephantvalley.

Die San Diego Zoo Wildlife Alliance, eine führende gemeinnützige Naturschutzorganisation, weckt die Leidenschaft für die Natur und die Zusammenarbeit für eine gesündere Welt. Die Allianz unterstützt innovative Naturschutzforschung durch globale Partnerschaften. Durch die Pflege von Wildtieren, wissenschaftliches Fachwissen und Zusammenarbeit konnten mehr als 44 gefährdete Arten wieder in ihren ursprünglichen Lebensräumen angesiedelt werden. Jährlich erreicht die Allianz mehr als 1 Milliarde Menschen, sowohl persönlich im San Diego Zoo und im San Diego Zoo Safari Park als auch virtuell in 150 Ländern über Medienkanäle, einschließlich der San Diego Zoo Wildlife Explorers-Fernsehprogramme in Kinderkrankenhäusern in 13 Ländern. Verbündete für den Wildtierschutz (Wildlife Allies) – Mitglieder, Spender und Gäste – machen den Erfolg möglich.

