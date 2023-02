OANDA conquista principais prêmios do setor: 'Corretora mais popular' da TradingView e 'Melhor de sua categoria' da ForexBrokers.com

LONDRES, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Temos o orgulho de anunciar que, mais uma vez, nosso compromisso com os 'traders' mereceu as mais altas distinções na temporada de prêmios para corretoras deste ano.

A OANDA ganhou o prêmio de 'Corretora Mais Popular' nos Broker Awards de 2022 da TradingView. A vitória representa o terceiro ano consecutivo em que a OANDA é reconhecida pela comunidade da TradingView, demonstrando que a conquista de prêmios começa com a conquista da satisfação dos clientes.

Com mais de 30 milhões de usuários registrados em todo o mundo, a TradingView é uma das maiores redes sociais para 'traders' e também uma das plataformas de crescimento mais rápido do mundo.

Kurt vom Scheidt, diretor operacional da OANDA, disse: "É um honra receber este prestigiado prêmio da comunidade da TradingView. O prêmio demonstra nosso foco em garantir uma plataforma de qualidade superior, preços transparentes e uma execução rápida, permitindo que os investidores comprem e vendam ativos da melhor maneira possível".

Comentando os prêmios, Pierce Crosby, diretor geral da TradingView, disse: "Os usuários da TradingView adoram a OANDA e isso ficou muito claro! A OANDA já ganhou nossos prêmios anteriormente, mas este prêmio específico – Corretora Mais Popular – fala por si. Os 'traders' preferem a OANDA. É empolgante ver que a OANDA continua crescendo na TradingView, e é ainda mais empolgante ver todos os novos recursos que serão implementados em 2023".

Considerada a 'Melhor de sua categoria' pela ForexBrokers.com

A OANDA também foi reconhecida como a "Melhor de sua categoria em facilidade de uso" e "Melhor de sua categoria para pesquisas" nos prêmios de 2023 da ForexBrokers.com.

"Para um 'trader' ativo, a facilidade de uso das plataformas é fundamental para garantir um bom desempenho e uma ótima experiência de compra e venda de ativos. E a pesquisa é essencial para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz. Ser reconhecido nessas duas categorias é uma prova de nosso foco nas necessidades dos clientes", comentou vom Scheidt.

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar gratuitamente as cotações das bolsas de valores na Internet, lançando uma plataforma de negociação FX que ajudou a desenvolver a compra e venda de moedas na web cinco anos depois. Atualmente, o OANDA Group, que inclui a OANDA Corporation e outras subsidiárias da OANDA Global Corporation, fornece ferramentas on-line para a negociação de múltiplos ativos, dados sobre moedas e análises para clientes individuais e empresariais em todo o mundo, proporcionando uma experiência incomparável no mercado cambial.

Com entidades regulamentadas em nove dos mercados financeiros mais ativos do planeta, a OANDA continua transformando a forma como o mundo interage com a compra e venda de ativos, permitindo que os clientes usem uma das plataformas mais rápidas do mundo para negociar índices, mercadorias, produtos financeiros, metais preciosos e moedas no mercado global. Para mais informações, acesse https://www.oanda.com/group/ ou siga a OANDA no LinkedIn.

Sobre a TradingView

A TradingView é a rede de 'traders' e investidores mais popular do mundo, impulsionada por dados em tempo real e pelo melhor software de análise do mercado. A plataforma da Tradingview permite monitorar ativos globais, descobrir ideias de compra e venda de ativos, conversar com outras pessoas, identificar tendências e fazer operações diretamente com as corretoras. Acesse www.tradingview.com ou baixe gratuitamente os aplicativos móveis da TradingView para iOS e Android. Para seu site ou empresa, acesse https://www.tradingview.com/widget/.

Sobre a ForexBrokers.com

A ForexBrokers.com, uma empresa de propriedade integral do Reink Media Group, é uma das principais fontes de dados sobre corretoras on-line. Fundado em 2009 e com sede em Michigan, o Reink Media Group possui e opera vários sites de finanças. A missão da organização é fornecer recursos, ferramentas e materiais didáticos que permitam fazer investimentos autônomos e bem-sucedidos. Para mais informações, acesse www.forexbrokers.com ou o site da empresa: www.reinkmedia.com.

