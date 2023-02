OANDA otrzymuje najważniejsze nagrody branżowe: nagrodę dla „Najpopularniejszego brokera" od TradingView i wyróżnienie dla „Najlepszych w swojej klasie" przyznawane przez ForexBrokers.com

LONDYN, 1 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- OANDA z dumą ogłasza, że jej zaangażowanie w usługi dla inwestorów po raz kolejny przyniosło najwyższe pozycje w rankingach brokerów w tegorocznym sezonie.

OANDA zdobyła nagrodę dla „Najpopularniejszego brokera" („Most Popular Broker") podczas ceremonii wręczenia nagród 2022 TradingView Broker Awards. Wygrana ta wyznacza trzeci rok z kolei, w którym OANDA zyskała uznanie społeczności TradingView i pokazuje jak zdobywanie nagród rozpoczyna się od zapewnienia satysfakcji klientów.

Voted “Most Popular Broker" by TradingView

TradingView jest jedną z najszybciej rozwijających się platform społecznościowych dla inwestorów, która może poszczycić się ponad 30 milionami zarejestrowanych użytkowników z całego świata.

Kurt vom Scheidt, dyrektor operacyjny OANDA, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej prestiżowej nagrody od społeczności TradingView. Jest ona dowodem na oddanie naszym klientom poprzez zapewnienie im czołowej platformy, przejrzystych wycen i szybkiej realizacji transakcji, aby umożliwić im najlepsze wyniki inwestycyjne".

Wygłaszając komentarz na temat nagrody, Pierce Crosby, dyrektor TradingView, stwierdził: „Użytkownicy TradingView są ogromnymi fanami platformy OANDA i to widać. OANDA już wcześniej zdobywała nasze nagrody, lecz to szczególne wyróżnienie - tytuł najpopularniejszego brokera - mówi samo za siebie. Inwestorzy wybierają platformę OANDA. Cieszymy się z nieustannego rozwoju platformy OANDA w ramach TradingView i jesteśmy niezmiernie podekscytowani, czekając na nowe funkcje, które zostaną wprowadzone w 2023 roku".

Uznana za „Najlepszą w swojej klasie" przez ForexBrokers.com

OANDA została również wyróżniona jako „Najlepsza w swojej klasie w kategorii łatwego użytkowania" („Best in Class for Eas of Use") i „Najlepsza w swojej klasie w kategorii badań" („Best in Class for Research") przez ForexBrokers.com podczas ceremonii wręczania nagród 2023 Annual Awards.

„Dla aktywnych inwestorów funkcjonalność platformy jest integralną częścią osiąganych wyników i wspaniałych doświadczeń płynących z inwestowania, a prowadzenie badań jest kluczowe dla opracowania skutecznej strategii inwestycyjnej. Wyróżnienia w tych dwóch kategoriach świadczy o tym, że potrzeby klientów są w centrum naszej działalności" - skomentował Kurt vom Scheidt.

OANDA

Założona w 1996 r. firma OANDA była pierwszym przedsiębiorstwem, które bezpłatnie udostępniało dane na temat kursu wymiany walut w internecie i uruchomiło platformę obrotu FX, która pięć lat później przyczyniła się do rozwoju rynku obrotu walutami w internecie. Dziś grupa OANDA, w skład której wchodzą OANDA Corporation i inne podmioty zależne OANDA Global Corporation, zapewnia usługi transakcyjne obejmujące wiele aktywów oraz usługi danych i analityki walut na potrzeby klientów detalicznych i korporacyjnych, demonstrując przy tym niedoścignione doświadczenie na rynku wymiany walut.

Zarządzając regulowanymi oddziałami na dziewięciu z najbardziej aktywnych rynków finansowych świata, firma OANDA nadal angażuje się w transformację podejścia świata do inwestycji, umożliwiając klientom inwestowanie w globalne indeksy rynkowe, towary, skarbowe papiery wartościowe, metale szlachetne i waluty na jednej z najszybszych platform transakcyjnych na rynku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.oanda.com/group/ lub na profilu firmy na portalu LinkedIn.

Trading View

TradingVIew to najpopularniejsza na świecie sieć inwestorów opierająca się na danych przekazywanych w czasie rzeczywistym i najlepszym na rynku oprogramowaniu analitycznym. Jej platforma służy użytkownikom do śledzenia globalnych aktywów, poszukiwania pomysłów na inwestycje, komunikacji z innymi użytkownikami, identyfikacji trendów i zlecania transakcji bezpośrednio u brokerów. Odwiedź stronę www.tradingview.com lub pobierz bezpłatną aplikację mobilną TradingView na urządzenia z systemem iOS lub Android. Na potrzeby strony internetowej lub prowadzonej działalności pobierz widgety ze strony https://www.tradingview.com/widget/.

ForexBrokers.com

ForexBrokers.com, czołowe w branży źródło dla brokerów internetowych, jest spółką należącą do Reink Media Group. Reink Media Group, spółka z siedzibą w Michigan założona w 2009, posiada i prowadzi szereg stron internetowych związanych ze światem finansów. Celem firmy jest dążenie do zapewnienia odpowiednich zasobów, narzędzi i usług edukacyjnych służących pomyślnym i samodzielnym inwestycjom. Więcej informacji znajduje się na stronie www.forexbrokers.com lub na stronie firmy www.reinkmedia.com.

