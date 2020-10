OASIS Group franchit le cap des 50 acquisitions avec Archive Management Systems Limited

SWORDS, Irlande, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, l'un des plus grands fournisseurs de solutions de gestion des dossiers et des informations (RIM) en Europe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Archive Management Systems Limited (AMS) au Royaume-Uni.

L'opération, qui a eu lieu le vendredi 23 octobre, constitue une étape importante pour OASIS Group, qui atteint les 50 acquisitions.

« Nous sommes ravis qu'AMS soit la 50e acquisition de l'entreprise à ce jour, a déclaré Espen Halvorsen, PDG d'OASIS Group. Les fondateurs ont bâti une entreprise solide au cours des 40 dernières années, et ensemble, nous avons décelé une occasion pour OASIS de bonifier l'offre de services aux clients grâce à notre suite Omnidox primée », a poursuivi M. Halvorsen.

Avec de nombreuses nouvelles initiatives et une feuille de route claire pour le développement en place qui cadrent avec l'évolution du marché des affaires, OASIS Group continue d'investir dans les technologies nouvelles et émergentes.

« Nous savions que vendre l'entreprise pendant la pandémie serait difficile, mais l'approche professionnelle et ouverte d'OASIS a facilité le processus autant qu'il aurait pu l'être en ces temps difficiles. Nous confions maintenant notre entreprise de plus de 40 ans à OASIS en sachant qu'elle sera entre bonnes mains », a déclaré Simon Clarke, directeur d'AMS.

À propos d'OASIS Group

Depuis 1999, OASIS Group offre des solutions de gestion des dossiers et des informations sécurisées à ses clients. Basé à Dublin, en Irlande, OASIS s'est depuis développé à l'échelle internationale et mène actuellement des activités dans 6 pays européens. La société emploie plus de 1 700 membres d'équipe et fournit des services à plus de 10 000 clients. www.OASISGroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg

Related Links

https://www.oasisgroup.com/



SOURCE OASIS Group