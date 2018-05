OASIS Group renforce de nouveau sa présence sur le marché britannique

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )

Validant sa stratégie de croissance proclamée, OASIS exploite 34 centres d'archivage rien qu'au Royaume-Uni. Cependant, le renforcement de sa présence ne représente qu'un aspect de son plan global. Son objectif est de positionner OASIS comme un partenaire de source unique pour chaque élément de la gestion de l'information. Du déploiement de sa solution de conformité au RGPD auprès de ses clients bien avant l'échéance de mai 2018 à ses investissements importants dans le domaine numérique avec OmniDox, OASIS fomente indéniablement sa position de leader au sein du secteur.

« Nous sommes une entreprise ambitieuse », a déclaré Brian Connolly, président-directeur général d'OASIS Group. « Comme le montrent nos acquisitions et les améliorations continues que nous apportons à nos offres, nous œuvrons toujours à nous développer dans ces deux domaines afin de fournir un service de première catégorie à nos clients. »

L'intégration de CSM Storage and Archive étant désormais en cours, cette transaction marque la 35[e] acquisition réussie pour OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

Fondée en 1999, OASIS est l'une des sociétés de gestion des dossiers et des informations les plus grandes et les plus diversifiées d'Europe. Basée à Dublin, en Irlande, avec des bureaux dans toute l'UE, OASIS compte plus de 500 collaborateurs et propose ses services à plus de 5 000 clients évoluant dans plusieurs domaines, dont les secteurs financier, juridique, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Dernièrement, pour la deuxième année consécutive, OASIS Group a été ajoutée à la liste « Inc. 5000 Europe 2018 » des entreprises connaissant la croissance la plus rapide d'Europe. http://www.OASISGroup.com

