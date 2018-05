OASIS Group verstevigt voet aan de grond in de Britse markt

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )



De door OASIS aangekondigde groeistrategie wordt onderstreept door de 34 documentencentra die het bedrijf alleen al in het Verenigd Koninkrijk exploiteert. Uitbreiding van het marktaandeel is maar een deel van het totale plan. OASIS wordt voornamelijk gepositioneerd als single source-partner voor alle onderdelen van informatiebeheer. Er is geen twijfel over mogelijk dat OASIS een leidende positie binnen de industrie aan het uitbouwen is. Dit laten ze bijvoorbeeld zien door hun GDPR Readiness-oplossing ruim een jaar eerder te introduceren dan de deadline, die voor mei 2018 gepland stond. Ook doen ze met OmniDox grote investeringen in de digitale kant.

"OASIS is een ambitieus bedrijf", zegt Brian Connolly, CEO van OASIS Group. "Dit blijkt uit onze overnames en de voortdurende verbetering van ons aanbod. We blijven er altijd naar streven om op deze beide gebieden uit te breiden, zodat we onze klanten een eersteklas service kunnen bieden."

Met de integratie van CSM Storage en Archive, is de 35e succesvolle overname een feit voor de OASIS Group.

OASIS bedient klanten sinds 1999 en is één van de grootste en meest veelzijdige professionele bedrijven voor document- en informatiebeheer in Europa. OASIS heeft een hoofdkantoor in Dublin, Ierland en vestigingen binnen de hele EU. Het bedrijf heeft meer dan 500 medewerkers in dienst en verleent diensten aan meer dan 5000 klanten in verschillende bedrijfstakken, met inbegrip van de financiële en juridische sectoren, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs. De OASIS Group werd onlangs voor het tweede opeenvolgende jaar beloond met opname in de '2018 Inc. 5000 Europe', de lijst met de snelst groeiende privébedrijven in Europa. http://www.OASISGroup.com

