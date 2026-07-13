OB Streem, een portefeuilleonderneming van H.I.G. Capital, voltooit de overname van Med Frigo

LONDEN, 13 juli 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 75 miljard dollar, kondigt met genoegen aan dat haar portefeuilleonderneming, OB Streem ("OB Streem" of de "Groep"), de overname heeft voltooid van Med Frigo S.A. ("Med Frigo" of de "onderneming"), een toonaangevende aanbieder van temperatuurgecontroleerde transport- en logistieke diensten in Europa.

Med Frigo, opgericht in 1991, heeft een toonaangevende positie opgebouwd in temperatuurgecontroleerde logistiek en is uitgegroeid tot marktleider in de Griekse exportlogistiek voor aquacultuur. De onderneming bedient de grootste aquacultuurproducenten van Griekenland en verzorgt het gekoelde transport van verse vis voor export door heel Europa via een netwerk van eigen koudketenfaciliteiten en een gekoelde vrachtwagenvloot. Dankzij een geïntegreerd ondernemingsmodel dat eigen infrastructuur, geoptimaliseerde retourlogistiek van de vloot en sterke klantrelaties die over meer dan drie decennia zijn opgebouwd combineert, heeft Med Frigo consequent sterke marges gerealiseerd en veerkracht getoond gedurende verschillende marktcycli.

De overname volgt op een periode van strategische vooruitgang voor OB Streem, waaronder de recente benoeming van Alexandros Karafillides tot Chief Executive Officer. Alexandros beschikt over meer dan 25 jaar internationale ervaring in de consumentengoederensector en heeft leidinggevende functies bekleed in Griekenland en daarbuiten. De Groep heeft daarnaast een omvangrijke financiering afgerond met een consortium van toonaangevende Europese banken ter ondersteuning van haar verdere expansie.

OB Streem is een volledig geïntegreerd logistiek platform dat actief is langs belangrijke Europese handelscorridors en diensten aanbiedt op het gebied van cold storage, ambient storage, containerdepots, buitenopslag, freight forwarding en transport. Door de overname van Med Frigo breidt de Groep haar capaciteiten op het gebied van temperatuurgecontroleerde logistiek en haar geografische aanwezigheid verder uit. Met een omzet van meer dan 500 miljoen dollar is het gecombineerde platform uitstekend gepositioneerd om operationele efficiëntie te vergroten, het netwerk verder te optimaliseren en klantrelaties in de kernmarkten verder te versterken.

Alexandros Karafillides, Chief Executive Officer van OB Streem, verklaarde: "De overname van Med Frigo vormt een belangrijke mijlpaal voor OB Streem en onze groeireis. De integratie van Med Frigo in onze organisatie zal ons aanbod verder verbreden, nieuwe groeikansen creëren en onze capaciteiten op het gebied van temperatuurgecontroleerd transport en logistiek versterken. Dankzij onze gedeelde toewijding aan operationele excellentie en hoogwaardige dienstverlening bouwen we aan een nog sterkere organisatie en verstevigen we onze positie als toonaangevende speler in de logistieke sector in Zuidoost-Europa."

Stelios Theodosiou, Managing Director bij H.I.G. Realty in Europa, voegde daaraan toe: "Med Frigo beschikt over diepgaande expertise en een netwerk op het gebied van temperatuurgecontroleerde logistiek dat moeilijk te evenaren is. Samen met de bestaande infrastructuur en capaciteiten van OB Streem hebben we een uniek platform gecreëerd. We kijken ernaar uit om samen met Alexandros en beide managementteams de aanzienlijke kansen die voor ons liggen te benutten."

Over OB Streem

OB Streem is de grootste end-to-end-logistieke partner van Griekenland, met een sterke aanwezigheid in Zuidoost-Europa. De onderneming fungeert als een strategische toegangspoort voor inkomende en uitgaande handel naar Europa en de bredere EMEA-regio. Met 400.000 vierkante meter droge en gekoelde opslagruimte, meer dan 2.000 medewerkers en activiteiten in acht landen biedt OB Streem een uitgebreid portfolio van geïntegreerde logistieke oplossingen.

Via meer dan 85 strategische vertegenwoordigingspartners wereldwijd biedt het netwerk van OB Streem toegang tot 44 Europese landen, meer dan 600 havens en 250 luchthavens. De toewijding van de onderneming aan kwaliteit en operationele excellentie komt tot uiting in 25 certificeringen op het gebied van kwaliteitsmanagement, veiligheid, beveiliging en business excellence. Ga voor meer informatie naar ob-streem.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve beleggingsonderneming met een beheerd kapitaal van 75 miljard dollar.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale vestigingen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel vreemd als eigen vermogen aan middelgrote ondernemingen via een flexibele en operationeel gerichte aanpak met toegevoegde waarde.

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in managementbuy-outs, herkapitalisaties en carve-outs van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverlenende ondernemingen.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior-schuldfinanciering voor ondernemingen van uiteenlopende omvang, zowel via directe kredietverstrekking op de primaire markt als via de secundaire markt. H.I.G. beheert daarnaast de beursgenoteerde BDC WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in vastgoed met waardecreatiepotentieel dat kan profiteren van verbeterd assetmanagement.

H.I.G. Infrastructure richt zich op value-add- en core-plusinvesteringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 400 ondernemingen geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille omvat meer dan 100 ondernemingen met een gezamenlijke omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale kapitaal dat is opgehaald door H.I.G. Capital en haar gelieerde ondernemingen

Contact:

Riccardo Dallolio

Managing Director

[email protected]

Stelios Theodosiou

Managing Director

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londen W1K 4QB

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

hig.com