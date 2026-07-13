OB Streem, une société du portefeuille de H.I.G. Capital, finalise l'acquisition de Med Frigo

LONDRES, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif de premier plan à l'échelle mondiale gérant 75 milliards de dollars d'actifs, a le plaisir d'annoncer que l'une des sociétés de son portefeuille, OB Streem (« OB Streem » ou le « Groupe »), a finalisé l'acquisition de Med Frigo S.A. (« Med Frigo » ou « la Société »), l'un des principaux prestataires de services de transport et de logistique à température contrôlée en Europe.

Fondée en 1991, Med Frigo s'est imposée comme acteur de référence dans le secteur de la logistique à température contrôlée, devenant ainsi un leader logistique sur le marché grec de l'exportation des produits aquacoles. La société travaille avec les plus grands producteurs aquacoles de Grèce et assure le transport des exportations de poisson frais vers toute l'Europe grâce à un réseau d'infrastructures de chaîne du froid dont elle est propriétaire et à une flotte de véhicules réfrigérés. S'appuyant sur un modèle opérationnel intégré qui combine une infrastructure propre, une gestion optimisée des allers-retours de sa flotte et des relations de confiance avec ses clients, forgées pendant plus de trois décennies, Med Frigo a toujours généré des marges élevées et fait preuve de résilience tout au long des cycles de marché.

Cette acquisition intervient après une période marquée par une dynamique stratégique pour OB Stream, notamment avec la récente nomination d'Alexandros Karafillides au poste de directeur général. Alexandros apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur des biens de consommation, où il a occupé des postes à responsabilité en Grèce et à l'étranger. En vue de poursuivre son expansion, le Groupe a également conclu un important accord de financement avec un consortium de grandes banques européennes.

OB Streem est une plateforme logistique entièrement intégrée, présente sur les principaux axes commerciaux européens, qui propose des services de stockage frigorifique, de stockage à température ambiante, de parcs à conteneurs, d'entreposage en plein air, ainsi que des services d'expédition et de transport de marchandises. L'acquisition de Med Frigo par le Groupe lui permet d'étendre ses capacités en matière de transport à température contrôlée ainsi que sa présence géographique. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 500 millions de dollars, la plateforme issue de ce rapprochement est en mesure de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle, d'optimiser son réseau et de renforcer ses relations avec ses clients sur ses marchés clés.

Alexandros Karafillides, directeur général d'OB Streem, a déclaré : « L'acquisition de Med Frigo marque une étape importante pour OB Streem et son parcours de croissance. L'intégration de Med Frigo au sein de notre entreprise élargira encore davantage notre gamme de solutions, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance et renforçant nos capacités dans le domaine du transport et de la logistique à température contrôlée. Forts de notre engagement commun en faveur de l'excellence opérationnelle et de la prestation de services de haute qualité, nous bâtissons une entreprise encore plus solide, renforçant ainsi notre position de référence dans le secteur de la logistique à travers l'Europe du Sud-Est ».

Stelios Theodosiou, directeur général de H.I.G. Realty en Europe, a ajouté : « Med Frigo apporte une expertise approfondie et un réseau dans le domaine de la logistique à température contrôlée qui sont difficiles à égaler. En nous appuyant sur l'infrastructure et les capacités existantes d'OB Streem, nous avons créé une plateforme unique. Nous sommes impatients de collaborer avec Alexandros et les deux équipes de direction et de saisir les opportunités majeures qui s'offrent à nous ».

À propos d'OB Streem

OB Streem est le plus grand partenaire de bout en bout du secteur de la logistique en Grèce, avec une forte présence dans toute l'Europe du Sud-Est. L'entreprise sert de passerelle stratégique pour les échanges commerciaux à destination et en provenance de l'Europe et de l'ensemble de la région EMEA. Forte de 400 000 mètres carrés d'entrepôts à température ambiante et réfrigérés, de plus de 2 000 collaborateurs et d'opérations déployées dans huit pays, OB Streem propose une gamme complète de solutions logistiques intégrées.

Grâce à plus de 85 partenariats stratégiques de représentation à travers le monde, le réseau d'OB Streem offre un accès à 44 pays européens, plus de 600 ports et 250 aéroports. Les 25 certifications de l'entreprise, portant sur la gestion de la qualité, la sécurité, la sûreté et l'excellence des opérations, témoignent de son engagement en faveur de la qualité et de l'excellence opérationnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ob-streem.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale de capital-investissement alternatif de premier plan, gérant 75 milliards de dollars d'actifs.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Sur la base du capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales

Contact :

Riccardo Dallolio

Directeur général

[email protected]

Stelios Theodosiou

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

P : +44 (0) 207 318 5700

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