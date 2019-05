Obagi® e Priyanka Chopra Jonas lançam a SKINCLUSION™, iniciativa global para celebrar a diversidade e a inclusão

A iniciativa SKINCLUSION da Obagi apoia a International Cultural Diversity Organization® e a Project Implicit® e destaca a necessidade de valorizar a diversidade cultural e reconhecer preconceitos inconscientes

LONG BEACH, Califórnia, 8 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Obagi®, líder no mercado para cuidados com a pele através de médicos e a primeira a incluir todos os tons de pele nos seus protocolos de pesquisa clínica, anunciou hoje o lançamento da sua iniciativa SKINCLUSION™ que foi criada para elevar o nível do diálogo global sobre a diversidade e as maneiras como todos nós podemos fazer escolhas conscientes para ver a beleza em todas as nossas diferenças. A embaixadora da iniciativa SKINCLUSION é a atriz, produtora e ativista Priyanka Chopra Jonas, que tem se dedicado a lutar pela inclusão e a diversidade ao longo da sua carreira de vinte anos.

"A iniciativa SKINCLUSION da Obagi é muito importante para mim porque está alinhada aos meus valores e à minha experiência pessoal", disse Priyanka, que foi reconhecida pela Forbes nos dois últimos anos como uma das 100 Mulheres Mais Poderosas do Mundo. "A iniciativa reforça a ideia de que deveríamos ser mais conscientes sobre tudo que fazemos, inclusive as maneiras como lidamos com as suposições automáticas que fazemos sobre os outros tendo como base seu tom de pele. Todos nós temos preconceitos inconscientes e cabe a todos nós reconhece-los e ser a mudança que queremos ver no mundo."

A Obagi criou essa importante e oportuna iniciativa para se concentrar na necessidade das pessoas em todo o mundo serem totalmente inclusivas e de reconhecermos nossos próprios preconceitos inconscientes, especificamente no que se refere ao tom da pele. Preconceitos inconscientes são atitudes e estereótipos que são na maioria das vezes não intencionais, automáticos e dos quais não temos consciência. Preconceitos inconscientes podem criar "pontos cegos" que nos impedem de ver a linda humanidade que temos em comum. Reconhecer nossos próprios preconceitos poderá nos permitir questioná-los, superá-los e, finalmente, criar um mundo em que a diversidade seja celebrada.

"A iniciativa SKINCLUSION da Obagi representa o nosso compromisso como líderes no segmento de cuidados com a pele para elevar o nível do diálogo global sobre diversidade e inclusão e promover ações que sejam mais inclusivas e reflitam todas as nossas lindas diferenças", disse Jaime Castle, presidente da Obagi e membro da CEO Action for Diversity & Inclusion™, o maior compromisso empresarial impulsionado por CEOs para promover a diversidade e a inclusão no local de trabalho. "Estamos orgulhosos do legado de 30 anos da Obagi de fornecer produtos para cuidados com a pele que são eficazes, baseados na ciência e para todos os tons de pele e por termos sido a primeira empresa de cuidados com a pele profissionais a criar protocolos de pesquisa clínica especificamente para incluir todos os seis tipos de pele da escala Fitzpatrick. Estamos também orgulhosos por trabalhar com Priyanka, que trouxe um nível incrível de entusiasmo e integridade a essa iniciativa e em apoiar o significativo trabalho que está sendo realizado pela International Cultural Diversity Organization® e pela Project Implicit®."

CHAMADA À AÇÃO DA INICIATIVA SKINCLUSION DA OBAGI

Como parte da iniciativa SKINCLUSION, a Obagi está apoiando grupos que trabalham para expandir os esforços de diversidade e inclusão em todo o mundo, inclusive o trabalho significativo que está sendo realizado pela International Cultural Diversity Organization (ICDO) e pela Project Implicit.

A iniciativa SKINCLUSION incentiva as pessoas a:

Visitar SKINCLUSION.com para ver os recursos da ICDO e da Project Implicit e fazer o Teste de Associação do Tom de Pele Participar do diálogo global para celebrar a diversidade e a inclusão utilizando #SKINCLUSION nos seus canais de mídia social e compartilhar por que a diversidade e a inclusão são importantes para você Assistir, curtir e compartilhar o vídeo da SKINCLUSION de Priyanka para continuar divulgando essa mensagem Seguir os canais de mídia social da Obagi para participar dos desafios sociais liderados por Priyanka e pela Obagi durante o ano todo e para ter a chance de conhecer Priyanka em um evento especial da SKINCLUSION

Para cada ação social feita utilizando #SKIN CLUSION, a Obagi doará US$ 1 para apoiar a ICDO e a Project Implicit, em um total de US$ 150.000 que serão doados.

OBAGI ELEVA O NÍVEL, CONCENTRA-SE NA PESQUISA CLÍNICA EM TODOS OS TONS DE PELE DA ESCALA DE FITZPATRICK

A Obagi foi pioneira em muitos avanços em cuidados com a pele e foi inclusive a primeira marca de cuidados médicos com a pele a criar seus protocolos de pesquisa clínica para incluir todos os seis tipos de pele da escala Fitzpatrick. Trata-se de uma classificação científica que identifica seis tipos diferentes de pele de acordo com a quantidade de pigmento na pele e a reação da pele ao sol ou exposição à luz ultravioleta.

A Obagi acredita que proteger e nutrir a pele depende do desenvolvimento de um regime de cuidados com a pele junto a um provedor desses tratamentos e da escolha de produtos que sejam altamente eficazes, clinicamente comprovados e corretos para o tipo de pele, idade e necessidades de cuidados com a pele específicos de cada pessoa.

"Estou encantada em ver que a Obagi está priorizando seu compromisso com a diversidade e a inclusão dessa maneira", disse Jeanine B. Downie, médica, FAAD, chefe de dermatologia e diretora da Image Dermatology® P.C. em Montclair, Nova Jersey. "A realidade é que nem todos os tons de pele são os mesmos quando se trata de determinar que tipos de produtos e tratamentos são eficazes. O fato de a equipe da Obagi assegurar que seus testes clínicos foram criados para incluir tipos de pele em todo o espectro da escala Fitzpatrick é significativo e deveria ser o caminho adotado daqui por diante por todo o setor de cuidados com a pele."

SOBRE A INTERNATIONAL CULTURAL DIVERSITY ORGANIZATION (ICDO)

A ICDO é uma organização global sem fins lucrativos com sede em Viena que se dedica a promover a paz, a humanidade, a diversidade e a interculturalidade. Sua missão é aumentar a conscientização sobre questões sociais contemporâneas e sobre a influência positiva da diversidade cultural. A ICDO questiona as percepções culturais equivocadas para garantir a igualdade de participação de todas as pessoas ou grupos dentro da sociedade. Ao chamar a atenção para as diferentes expressões culturais e seus valores, a ICDO incentiva a interação cultural e conecta as pessoas ao reduzir as lacunas culturais.

Para cumprir sua missão, a ICDO organiza eventos, workshops, pesquisa e projetos sociais, culturais e de desenvolvimento em todo o mundo. Reúne vozes do setor acadêmico, profissionais, locais e internacionais para um diálogo que tem como objetivo proteger a diversidade e melhorar a sociedade por meio de ações.

"A ICDO está encantada e grata por ser parte da iniciativa SKINCLUSION da Obagi", disse Josipa Palac, presidente e CEO da ICDO. "O compromisso da Obagi com a diversidade e a inclusão está alinhado com a nossa missão de promover a ideia de que a diversidade fortalece a sociedade em todos os aspectos. Por meio da participação de todos na iniciativa e do generoso apoio da Obagi, a ICDO continuará realizando programas novos e inovadores em todo o mundo para celebrar nossas diferenças multiculturais e promover uma verdadeira compreensão da humanidade."

SOBRE A PROJECT IMPLICIT

Project Implicit é uma empresa de pesquisa e laboratório virtual criada por cientistas do comportamento para educar sobre preconceitos implícitos por meio de Testes de Associação Implícita (Implicit Association Tests - IATs). Os testes se concentram em 11 áreas diferentes, inclusive tom da pele, gênero, raça e orientação sexual; são gratuitos e podem ser feitos em menos de 10 minutos. O IAT foi criado para revelar nossos preconceitos em relação a vários grupos sociais. Os resultados individuais são confidenciais e se tornam parte de resultados de pesquisas coletivas constantes.

A Project Implicit é composta de uma equipe de cientistas cujas pesquisas encontraram novas maneiras de compreender atitudes, estereótipos e outros preconceitos ocultos que influenciam a percepção, o julgamento e o comportamento das pessoas. Desde sua fundação, em 1998, mais de 22 milhões de pessoas fizeram os IATs e 28 artigos de pesquisa com revisão por pares foram publicados sobre suas descobertas, inclusive a publicação, em janeiro de 2019, na Psychological Science, que destaca os avanços em relação ao preconceito implícito sobre tons de pele.

"Estamos encantados com o apoio da Obagi ao trabalho que fazemos na Project Implicit", disse Elizabeth L. Haines, cientista pesquisadora para a Project Implicit e professora e diretora do Laboratório de Cognição Social na Universidade William Paterson. "O preconceito implícito se refere a um preconceito que é, na maioria das vezes, não intencional, automático e do qual não temos consciência. É exclusivo para cada pessoa e influenciado pela nossa formação, ambiente cultural e experiências pessoais. Geralmente pode estar em conflito com a imagem que temos de nós mesmos e nossos padrões e valores conscientes, e desempenha um papel na nossa vida cotidiana – desde nossas interações no trabalho, as interações com amigos e conhecidos e até mesmo no consultório médico. Reconhecer esse preconceito em nós mesmos e a maneira como nos afeta pode ser um passo para implementar mudanças que possam fazer uma diferença positiva."

SOBRE A OBAGI

A Obagi é uma empresa global para cuidados com a pele, independente e liderada por mulheres e que se dedica a fornecer tratamentos para cuidados com a pele avançados e clinicamente comprovados para todos os tipos de pele. Com um legado de 30 anos e compromisso com a diversidade e a inclusão em todos os aspectos de seu negócio – desde sua cultura corporativa até o desenvolvimento de produto – a Obagi foi pioneira em vários avanços para cuidados com a pele e foi inclusive a primeira marca para cuidados com a pele a desenvolver sua pesquisa clínica para incluir todos os seis tipos de pele da escala Fitzpatrick. Através de uma ampla rede de distribuidores, parceiros e consultórios médicos em todo o mundo, a Obagi Medical fornece mais de 100 produtos para iluminar, nutrir, proteger e melhorar o tom e a textura da pele. A Obagi também oferece fórmulas dermatologicamente testadas e tecnologicamente avançadas através de sua linha Obagi Clinical™, que é fornecida aos consumidores com exclusividade pela Sephora.

Saiba mais sobre a Obagi e encontre um fornecedor perto de você visitando www.obagi.com e conecte-se com a Obagi Medical e a Obagi Clinical no Facebook, Twitter e Instagram.

