Obagi® y Priyanka Chopra Jonas presentan la iniciativa global SKINCLUSION™ para celebrar la diversidad y la inclusión

La iniciativa SKINCLUSION de Obagi apoya a la Organización Internacional por la Diversidad Cultural (International Cultural Diversity Organization®) y a Project Implicit®, y resalta la necesidad de apreciar la diversidad cultural y reconocer el prejuicio inconsciente

LONG BEACH, California, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Obagi®, líder en el mercado de productos para el cuidado de la piel dispensados por médicos y la primera empresa que incluye todos los tonos de piel en sus protocolos de investigación clínica, anunció hoy la presentación de su iniciativa SKINCLUSION™, que está concebida para promover el diálogo global sobre la diversidad y cómo todos podemos tomar decisiones conscientes para ver la belleza en todas nuestras diferencias. La iniciativa cuenta con la participación de la embajadora de SKINCLUSION, actriz, productora y activista Priyanka Chopra Jonas, quien se ha dedicado a luchar por la inclusión y la diversidad durante su trayectoria de 20 años.

"La iniciativa SKINCLUSION de Obagi significa mucho para mí porque está en sintonía con mis valores y experiencia personal", declaró Priyanka, quien ha sido reconocida por Forbes en los dos últimos años como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo. "La iniciativa respalda la idea de que debemos ser más conscientes de todo lo que hacemos, incluyendo cómo tratamos las suposiciones automáticas que hacemos sobre otros con base en el tono de su piel. Todos tenemos prejuicio inconsciente, y depende de todos nosotros reconocerlo y ser el cambio que queremos ver en el mundo".

Obagi creó esta importante y oportuna iniciativa para centrarse en la necesidad de que las personas de todas partes del mundo sean plenamente inclusivas y reconozcan nuestros propios prejuicios inconscientes, particularmente respecto al tono de la piel. Los prejuicios inconscientes son actitudes y estereotipos que en gran medida son no intencionales, automáticos y que escapan a nuestro consciente. Los prejuicios inconscientes pueden provocar "puntos ciegos" que nos impiden ver la bella humanidad que todos compartimos. Reconocer nuestro propio prejuicio puede permitirnos desafiarlo, superarlo y, finalmente, crear un mundo donde se celebre la diversidad.

"La iniciativa SKINCLUSION de Obagi representa nuestro compromiso, como líderes en el campo del cuidado de la piel, de promover el diálogo global sobre la diversidad y la inclusión, y desencadenar acciones que sean más inclusivas y que reflejen mejor todas nuestras bellas diferencias", declaró Jaime Castle, presidente de Obagi y miembro de Acción de los CEO por la Diversidad y la Inclusión (CEO Action for Diversity & Inclusion™), el mayor compromiso empresarial impulsado por los CEO para promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. "Nos sentimos orgullosos del legado de 30 años de Obagi en cuanto a proporcionar productos para el cuidado de la piel eficaces y basados en la ciencia para todos los tonos de piel, y de que fuimos la primera empresa de productos profesionales para el cuidado de la piel que específicamente diseñó protocolos de investigación clínica que abarcaran los seis tipos de piel de la escala de fototipos Fitzpatrick. También nos enorgullecemos de formar una alianza con Priyanka, quien ha aportado una impresionante cantidad de pasión e integridad a esta iniciativa, y de respaldar la significativa labor que realizan la Organización Internacional por la Diversidad Cultural y Project Implicit®".

LLAMADO A LA ACCIÓN DE LA INICIATIVA SKINCLUSION DE OBAGI

Como parte de su iniciativa SKINCLUSION, Obagi apoya a organizaciones que se dedican a expandir las campañas a favor de la diversidad y la inclusión en todo el mundo, como por ejemplo la significativa labor de la Organización Internacional por la Diversidad Cultural y de Project Implicit.

La iniciativa SKINCLUSION alienta a las personas a:

Visitar SKINCLUSION.com para consultar recursos de la ICDO y de Project Implicit, y hacer el test sobre asociación implícita por el tono de piel. Sumarse al diálogo global para celebrar la diversidad y la inclusión utilizando la etiqueta #SKINCLUSION en sus canales sociales y compartir por qué la diversidad y la inclusión son importantes para usted. Mirar, hacer clic en "me gusta" y compartir el video SKINCLUSION de Priyanka para seguir difundiendo el mensaje. Seguir los canales de redes sociales de Obagi para participar en concursos sociales de Priyanka y Obagi en el transcurso del año, lo que incluye la oportunidad de conocer a Priyanka en un evento especial de SKINCLUSION.

Por cada acción social que se realice utilizando la etiqueta #SKINCLUSION, Obagi donará $1 como apoyo a la ICDO y a Project Implicit, con una donación total de $150.000.

OBAGI SUBE EL LISTÓN Y CENTRA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TODOS LOS TIPOS DE PIEL DE LA ESCALA DE FOTOTIPOS FITZPATRICK

Obagi ha sido pionera en muchos avances en el cuidado de la piel, como ser la primera marca de productos médicos para el cuidado de la piel que ha diseñado sus protocolos de investigación clínica para abarcar todos los seis tipos de piel de la escala de fototipos Fitzpatrick. La escala de fototipos de la piel Fitzpatrick es una clasificación científica que identifica seis tipos de piel distintos según la cantidad de pigmento en la piel y la reacción de la piel a la exposición solar o a la luz ultravioleta.

Obagi cree que proteger y nutrir la piel depende de crear un régimen de cuidado de la piel con la ayuda de un profesional, y de escoger productos que sean sumamente eficaces, probados clínicamente y adecuados para las necesidades de cuidado de la piel, la edad y el tipo de piel específicos de una persona.

"Estoy encantado de ver que Obagi está poniendo en primer plano su compromiso con la diversidad y la inclusión", declaró la prestigiosa dermatóloga Jeanine B. Downie, doctora en Medicina, miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología (American Academy of Dermatology, AAD) y directora de Image Dermatology® P.C. en Montclair, Nueva Jersey. "La realidad es que no todos los tonos de piel son iguales cuando corresponde determinar qué clases de productos y tratamientos son eficaces. Que el equipo de Obagi haya asegurado que sus ensayos clínicos estén diseñados para abarcar todos los tipos de piel de la escala de fototipos Fitzpatrick es significativo y debe ser el camino futuro de todo el sector del cuidado de la piel".

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL POR LA DIVERSIDAD CULTURAL (INTERNATIONAL CULTURAL DIVERSITY ORGANIZATION, ICDO)

La ICDO es una organización global sin fines de lucro con sede en Viena, y se dedica a promover la paz, la humanidad, la diversidad y la interculturalidad. Su misión es crear conciencia sobre problemáticas sociales contemporáneas y la influencia positiva de la diversidad cultural. La ICDO reta las falsas percepciones culturales para asegurar la participación igualitaria de cada individuo o grupo en la sociedad. Al centrar la atención en distintas expresiones culturales y sus valores, ICDO estimula la interacción cultural y conecta a las personas cerrando las brechas culturales.

Para llevar a cabo su misión, la ICDO organiza eventos internacionales, talleres, investigaciones y proyectos sociales, culturales y de desarrollo. Reúne a voces académicas y profesionales locales e internacionales en un diálogo mutuo para proteger la diversidad y mejorar la sociedad mediante la acción.

"La ICDO está encantada y agradecida de ser parte de la iniciativa SKINCLUSION de Obagi", declaró Josipa Palac, presidenta y CEO de la ICDO. "El compromiso de Obagi con la diversidad y la inclusión está en consonancia con nuestra misión de promover la idea de que la diversidad fortalece la sociedad en todos los aspectos. Mediante la participación de todos en la iniciativa y el generoso apoyo de Obagi, la ICDO continuará organizando en todo el mundo nuevos e innovadores programas que celebren nuestras diferencias multiculturales y promuevan una verdadera comprensión de la humanidad".

ACERCA DE PROJECT IMPLICIT

Project Implicit es un laboratorio virtual y organización de investigaciones creado por científicos del comportamiento para ofrecer educación sobre el prejuicio implícito mediante tests de asociación implícita (Implicit Association Tests, IAT). Los tests se centran en 11 aspectos distintos, como el tono de la piel, el género, la raza y la orientación sexual; son gratuitos; y se pueden realizar en menos de 10 minutos. El IAT está diseñado para revelar nuestros prejuicios respecto a varios grupos sociales. Los resultados individuales son privados y se incorporan a los resultados de investigaciones colectivas en curso.

Project Implicit está compuesto por un equipo de científicos cuyas investigaciones hallaron nuevas maneras de entender las actitudes, los estereotipos y demás prejuicios ocultos que influencian la percepción, el criterio y el comportamiento de las personas. Desde su fundación en 1998, más de 22 millones de personas han tomado los IAT y se han publicado 28 artículos de investigación arbitrados sobre sus hallazgos, entre ellos la publicación en enero de 2019 en la revista Psychological Science que destaca los avances logrados en el prejuicio implícito sobre el tono de la piel.

"Estamos encantados de que Obagi apoye la labor de Project Implicit", declaró Elizabeth L. Haines, titular de doctorado, científica de investigaciones de Project Implicit y profesora y directora del Laboratorio de Cognición Social de la Universidad William Paterson. "El prejuicio implícito se refiere a un prejuicio que es mayormente no intencional, automático y que escapa a nuestro consciente. Es particular de cada individuo y está influenciado por nuestro origen, entorno cultural y experiencias personales. A menudo, puede estar reñido con nuestras propias percepciones sobre nosotros mismos y nuestros valores y normas conscientes, y desempeña un papel en nuestra vida cotidiana: desde nuestras interacciones en el lugar de trabajo, hasta las interacciones con amigos y conocidos e inclusive en el consultorio del doctor. Reconocer este prejuicio en nosotros mismos y cómo nos afecta puede ser un paso para hacer cambios que puedan marcar una diferencia en sentido positivo".

ACERCA DE OBAGI

Obagi es una empresa global independiente de productos para el cuidado de la piel y está liderada por mujeres. Se dedica a suministrar tratamientos para el cuidado de la piel avanzados y probados clínicamente, para todos los tipos de piel. Con una trayectoria de 30 años y un compromiso con la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de su negocio —desde su cultura corporativa hasta el desarrollo de productos— Obagi ha sido pionera en muchos avances en el cuidado de la piel, como ser la primera marca de productos para el cuidado de la piel que ha diseñado sus investigaciones clínicas para abarcar todos los seis tipos de piel de la escala de fototipos Fitzpatrick. Mediante una extensa red de distribuidores, socios y consultorios médicos en todo el mundo, Obagi Medical suministra más de 100 productos para dar brillo, nutrir, proteger y resaltar el tono y la textura de la piel. Además, Obagi ofrece fórmulas de avanzada tecnología y probadas por dermatólogos mediante su línea Obagi Clinical™, que está al acceso de los consumidores exclusivamente mediante Sephora.

Conozca más sobre Obagi y encuentre a un profesional cerca de usted visitando www.obagi.com, y conéctese con Obagi Medical y Obagi Clinical en Facebook, Twitter e Instagram.

