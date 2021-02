Obchod AppGallery jako jeden z prvních nabízí hráčům z celého světa hru Save Eddy Smile

Úspěšné vyřešení logických hádanek hráčům umožňuje zvyšovat si úroveň a útočit na Roryho se stále vyšší přesností, rychlostí a silnějším magnetickým polem. Současně si hráči postupně vylepšují statistiky a vlastnosti svých magnetů. Ve hře lze odemknout více než 60 magnetů a hráči také mohou najít tajemnou skrytou úroveň a mohou se těšit na hodiny vzrušující herní zábavy.

„Firma Fineallday Games se na spolupráci s obchodem AppGallery velice těší a chceme nabídnout hráčům s mobilními zařízeními značky Huawei přístup k naší netrpělivě očekávané hře Save Eddy Smile," řekl Dominick Lareau. „Naším cílem je vytvářet nejen vizuálně přitažlivé hry, ale současně chceme, aby byly inovativní a originální. Spolu s hráči, kteří využívají mobilní zařízení značky Huawei, sdílíme nadšení a očekávání a plánujeme do budoucna v obchodě AppGallery nabídnout další naše hry."

Tato hra nabízí hráčům z celého světa to nejlepší ze světa simulátorů, umožňuje jim vylepšovat si své schopnosti, porazit Roryho a objevit tajemnou skrytou úroveň. Hráči na celém světě si mohou hru z obchodu AppGallery stahovat od 29. ledna 2021, a to ve 12 různých jazycích1.

Společnost Huawei poskytuje svým partnerům technologickou podporu

Partnerská spolupráce s firmou Huawei je pro firmu Fineallday výhrou. Tým společnosti Huawei poskytl vývojářům hry Save Eddy Smile skvělou podporu, která je součástí inovativní platformy HMS Core společnosti Huawei.

„Tým společnosti Huawei nám po celou dobu trvání procesu integrace poskytoval špičkovou technickou podporu," řekl Dominick Lareau. „Komunikace byla skvělá, dávaly nám jasné a srozumitelné pokyny, rady a zpětnou vazbu, což nám pomohlo rychle překonat všechny technické problémy."

Hru Save Eddy Smile si můžete v obchodě AppGallery zdarma stáhnout od 29. ledna 2021.

O platformě AppGallery - jednom ze 3 největších obchodů s mobilním aplikacemi na světě

Platforma AppGallery funguje ve více než 170 zemích a její služby využívá 500 milionů aktivních uživatelů s velice různorodými potřebami. Stále máme zájem o partnerskou spolupráci s globálními i místními developery a rádi je v naší platformě přivítáme.

AppGallery si uvědomuje důležitost a oceňuje projekty svých vývojářů a usiluje o to, aby dosáhli úspěchu. AppGallery také nabízí vývojářům z celého světa komplexní provozní podporu, pořádá řadu speciálních akcí zaměřených na vývojáře a pomáhá jim vyvíjet další aplikace.

O společnosti Fineallday Games

Fineallday Games je nezávislé studio se sídlem v kanadském Québecu, které vytváří originální, zábavné a umělecky zdařilé hry a další obsah. Firmu založil Dominick Lareau a jeho partner Samuel Archambault. Od svého založení studio Fineallday vydalo několik her, které si mezi hráči získaly skvělou pověst pro svou zábavnost a zpracování.

https://www.fineallday.com/games

1 K datu spuštění je hra Save Eddy Smiles lokalizována do 12 jazyků, a to do angličtiny, čínštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny, ruštiny, hindštiny, japonštiny, korejštiny, němčiny a arabštiny.

