Obchod AppGallery spája sily s herným štúdiom Nekki a prináša užívateľom hru Shadow Fight Arena

Hráči, ktorí si hru Shadow Fight Arena spustia cez obchod AppGallery môžu získať exkluzívny prístup k jednej z najvzácnejších postáv hry - hrozivému "opičiemu kráľovi", ktorý im dáva okamžitý náskok pred ostatnými. Opičí kráľ, ktorého hodnota je 100 amerických dolárov, je medzi fanúšikmi Shadow Fight Areny dobre známy pre svoje pôsobivé útočné schopnosti.

"Séria Shadow Fight sa zatiaľ stretla s veľkým ohlasom a my sa tešíme, že si užívatelia AppGallery po celom svete budú môcť vyskúšať, čo sa nám v našom poslednom počine v spolupráci so spoločnosťou Huawei podarilo vytvoriť," povedal Nikita Korzhavin, riaditeľ pre rozvoj obchodu v spoločnosti Nekki.

Spoločnosť Huawei ponúka partnerom technologickú podporu

Spoločnosť Huawei prevádzkuje jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov s aplikáciami na svete a vývojári môžu počas príprav na uvedenie aplikácie na trh využívať funkcie v rámci jej proprietárnej sady HMS Core. Shadow Fight Arena ukazuje, ako možno vylepšiť užívateľský zážitok nad rámec štandardného hrania, a to vďaka integrácii so sadou IAP spoločnosti Huawei, ktorá umožňuje bezproblémové platenie v hre.

„Podieľať sa na tejto ceste so spoločnosťou Huawei bolo veľmi obohacujúce," uviedol Nikita Korzhavin, riaditeľ pre rozvoj podnikania v spoločnosti Nekki. „Vďaka úspešnej integrácii sád HMS Core od spoločnosti Huawei môžeme ponúknuť kvalitnejšie grafiku, ktorá oživí komplexnú hernú krajinu."

Shadow Fight Arena zatiaľ zaznamenala veľký úspech. Bola ocenená ako najlepšia mobilná hra roka 2020 v rámci DevGAMM Awards a stala sa tiež finalistom súťaže o najlepší audiovizuálny počin v rámci súťaže Pocket Gamer's Mobile Games Awards 2021 a finalistom súťaže Pocket Gamer Game of the Year 2021.

Shadow Fight Arena je teraz k dispozícii na stiahnutie na AppGallery.

O AppGallery - jednom z troch najlepších trhovísk s aplikáciami na svete

Našou víziou v AppGallery je vytvoriť otvorenú, inovatívnu platformu pre distribúciu aplikácií, ktorá bude prístupná spotrebiteľom a zároveň bude prísne chrániť súkromie a bezpečnosť používateľov. AppGallery je jedným z troch najväčších trhovísk s aplikáciami na svete, ponúka širokú škálu globálnych aj lokálnych aplikácií v 18 kategóriách a je dostupná vo viac ako 170 krajinách a regiónoch s viac ako 540 miliónmi aktívnych užívateľov mesačne po celom svete.

O Nekki

Nekki je cyperská herná vývojárska spoločnosť, ktorá má na konte populárne tituly Shadow Fight, Vector a 11x11. Hra Shadow Fight Arena sa stala finalistom súťaže o najlepší audiovizuálny počin v rámci súťaže Pocket Gamer's Mobile Games Awards 2021 a Pocket Gamer Game of the Year 2021. Nástroj Cascadeur, vyvinutý spoločnosťou Nekki, sa tiež stal finalistom súťaže Pocket Gamer's Mobile Games Awards 2020 v kategórii Best Tools Provider, ktorá oceňuje všetky spoločnosti poskytujúce vývojárom nástroje pre tvorbu hier pre mobilné platformy. Viac informácií nájdete na https://nekki.com/

