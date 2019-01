Objectway acquiert Algorfin d'Unione Fiduciaria

MILAN, January 21, 2019 /PRNewswire/ --

Le groupe renforce le leadership dans le segment de la gestion d'actifs

Objectway, le groupe italien de technologie financière de premier plan et l'un des principaux acteurs européens spécialisés dans les logiciels et les services pour les secteurs de la gestion du patrimoine, des investissements et des actifs, a acquis Algorfin, la division des logiciels et des services d'Unione Fiduciaire S. p. A.

Algorfin est spécialisée dans les services informatiques et d'externalisation administrative pour les sociétés de gestion d'actifs, les banques dépositaires et autres opérateurs financiers, par l'intermédiaire des plateformes Archimede, Diogene et Archimede Governance.

Archimede est la principale solution destinée à la gestion complète des fonds d'investissement à capital fixe et à capital variable, y compris la gestion des investisseurs, le calcul de la valeur liquidative, la conformité et tout type de conformité réglementaire requise. Diogene soutient la gestion de toutes les activités de dépositaire dans le domaine de la gestion des fonds. Archimede Gouvernance permet aux sociétés de gestion d'actifs d'effectuer tous les contrôles requis par la Directive européenne OPCVM V. En outre, Algorfin fournit des services administratifs de gestion du back-office et de comptabilité à quelques-unes des principales sociétés italiennes de gestion d'actifs.

L'équipe de plus de 100 professionnels hautement spécialisés basés à Milan d'Algorfin rejoint le groupe Objectway, qui atteint environ 75 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé annuel suite à cette dernière acquisition.

En plus de ses activités principales, Unione Fiduciaire continuera de fournir des services informatiques et administratifs pour les sociétés de fiducie en plus de son propre logiciel d'application pour soutenir les fonctions de contrôle et les gestionnaires de dénonciation.

« C'est une acquisition importante pour notre groupe car elle consolide notre position de chef de file sur le marché italien pour les banques, les sociétés de gestion d'actifs, les courtiers et les banques dépositaires, avec une offre complète qui couvre leurs besoins d'application et ouvre de nouvelles opportunités de croissance en Italie et sur d'autres marchés », a déclaré Luigi Marciano, PDG d'Objectway.

« Unione Fiduciaire a vu dans Objectway un partenaire solide et fiable pour passer le relais et continuer le développement de l'entreprise Algorfin. Avec cette vente, le processus de centralisation de l'activité fiduciaire, l'activité de base de l'entreprise, se poursuit et s'accélère. Cette opération permet à Unione Fiduciaire d'investir des ressources supplémentaires en vue d'une expansion et de poursuivre ainsi un chemin déjà amorcé il y a plusieurs années », a ajouté Filippo Cappio, directeur général d'Unione Fiduciaire.

Objectway a partiellement financé l'opération, avec le soutien d'UBI Banca et d'Unicredit, en tant que banques prêteuses, et avec l'aide de Marco Carbonara de Hi.lex et de Simmons & Simmons, en tant que conseillers juridiques. Pour l'exécution de l'accord, Objectway a été assistée par : UBI Banca, en tant que conseiller financier ; Giovannelli e Associati, en tant que conseiller juridique ; Russo De Rosa Associati, en tant que conseiller fiscal ; Accuracy pour réaliser les vérifications financières préalables. Unione Fiduciaire a été assistée par Synpulse, en tant que conseiller stratégique ; par KPMG Advisory en tant que conseiller financier, KPMG dans le cadre de la vérification préalable du vendeur et par Grimaldi en tant que conseiller juridique.

SOURCE Objectway SPA