Objectway citée dans des rapports de Gartner

Gartner, le plus important cabinet international de conseil et de recherche en technologie de l'information, a cité Objectway dans trois documents de recherche : Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems,[1] Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems,[2] et Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage.[3]

Dans Banker's Guides to Wealth Management Front, Mid- and Back-Office Systems, Gartner a évalué 23 fournisseurs représentatifs de systèmes de front, middle et back-office pour la gestion de patrimoine dans le monde entier. Le premier guide recommande : « Les DSI chargés de concevoir les opérations et architectures pour les cabinets de gestion de patrimoine numérique devraient : créer une vision globale du client afin d'améliorer le service et d'accroître la productivité des conseillers en se concentrant sur les vendeurs de systèmes de front-office qui comprennent ou prennent en charge l'intégration des données issues des applications de GRC, de planification financière, de gestion de portefeuille et de proposition de flux de travail. » Le deuxième recommande : « Les DSI chargés de concevoir les opérations et architectures pour les cabinets de gestion de patrimoine numérique devraient : déterminer la durabilité des offres de systèmes de middle et back-office pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet en utilisant les données de l'enquête de Gartner afin d'évaluer les capacités fonctionnelles des vendeurs dans cinq domaines clés : reporting, conformité, gestion des commandes, administration des données et autre fonctionnalité. »

Dans l'enquête du rapport Banker's Guide to Front-Office Systems, les produits d'Objectway ont été cités.

« Nous pensons que notre plateforme modulaire et évolutive, Objectway Extend, couvre les capacités de front-office, afin d'engager les clients actuels et calés en technologie d'une manière plus personnalisée et proactive, et les fonctionnalités de middle et back-office énoncées plus haut, qui sont essentielles pour soutenir la productivité, la rentabilité et l'efficacité opérationnelle des cabinets de gestion de patrimoine », a déclaré Luigi Marciano, PDG d'Objectway.

Objectway a également été mentionnée dans le rapport Best Practices for WM CIOs to Leverage Fintechs for Competitive Advantage. Le rapport note quatre domaines clés dans lesquels les technologies financières peuvent impacter la gestion de patrimoine : l'acquisition de clients et le soutien, la gestion et la recherche en investissement, la productivité des gestionnaires des relations et la gouvernance, la gestion du risque et la conformité.

« C'est avec fierté que nous considérons ces citations comme le résultat de notre travail visant à améliorer l'efficacité des gestionnaires des relations dans des domaines tels que la construction de portefeuilles d'investissement, la performance des investissements, les analyses, l'engagement multicanal et le reporting », a ajouté M. Marciano.

