Objectway presente in più rapporti di Gartner

Gartner, prima azienda al mondo nella ricerca e la consulenza nell'ambito dell'Information Technology, menziona Objectway in tre studi: Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems,[1] Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems[2] e Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage.[3]

In Banker's Guides to Wealth Management Front, Mid- and Back-Office Systems, Gartner ha esaminato in tutto il mondo 23 fornitori di sistemi front, mid- and back-office. La prima guida esprime la raccomandazione: "CIOs designing operations and architectures for the digital wealth management firm should: create a holistic client view to enhance service and improve advisor productivity by focusing on front-office system vendors that include or support the integration of data from CRM, financial planning, portfolio management and proposal workflow applications". (I CIO che progettano operatività e architetture per l'impresa di wealth management dovrebbero: creare una visione olistica del cliente per arricchire il servizio e migliorare la produttività dell'advisor, focalizzandosi su produttori di sistemi di front-office che supportino l'integrazione di dati da CRM, pianificazione finanziaria, gestione del portafoglio e applicazioni di workflow delle proposte).

La seconda guida: "CIOs designing operations and architectures for the digital wealth management firm: determine the suitability of vendor mid- and back-office system offerings for your firm's specific needs by using Gartner's survey data to assess vendors' functional capabilities in five key areas - reporting, compliance, order management, data administration and other functionality". (CIO che progettate operatività e architetture per l'impresa di wealth management: determinate l'adeguatezza delle offerte di sistemi di mid- e back-office in base alle esigenze specifiche della vostra azienda, utilizzando i dati forniti da Gartner per esaminare le funzioni offerte dai produttori in cinque aree chiave: reportistica, conformità, gestione degli ordini, amministrazione dei dati e altre funzioni).

Nel corso di Banker's Guide to Front-Office Systems, vengono menzionati diversi prodotti Objectway.

"La nostra piattaforma modulare e scalabile Objectway Extend copre sia le funzioni di front, per conquistare i clienti abituati al digitale in modo più proattivo e personalizzato, sia le suddette funzioni di mid-back, cruciali per sostenere produttività e efficienza operativa delle imprese di wealth management", ha dichiarato Luigi Marciano, Objectway CEO.

Objectway viene menzionata in Best Practices for WM CIOs to Leverage Fintechs for Competitive Advantage. Le quattro aree chiave dove le aziende fintech possono avere un impatto decisivo sono: acquisizione e supporto del cliente; ricerca e gestione dell'investimento; produttività della gestione della relazione e governance, risk management, aderenza agli standard e alla regolamentazione.

"Consideriamo orgogliosamente questa menzione un risultato del nostro lavoro di miglioramento dell'efficienza dei gestori di relazioni nella costituzione di portafoglio di investimenti, il rendimento degli investimenti, l'analisi, l'engagement multicanale e la reportistica", ha aggiunto Marciano.

