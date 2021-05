Objectway dans la liste WealthTech100 des entreprises technologiques qui transforment les secteurs mondiaux de l'investissement et de la banque

LONDRES, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Objectway, un leader dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs numériques, figure dans la liste annuelle WealthTech100 pour la troisième année consécutive.

L'édition 2021 du classement WealthTech100 a été lancée par FinTech Global, une entreprise de recherche spécialisée. Cette liste prestigieuse récompense les fournisseurs de solutions technologiques les plus innovants au monde qui s'attaquent aux défis et aux opportunités de transformation numérique auxquels sont confrontés les gestionnaires d'actifs, les banques privées et les conseillers financiers.

Le secteur des WealthTech a connu une croissance spectaculaire au cours des quatre dernières années. Le financement total du secteur a plus que triplé depuis 2016, passant de 2,8 milliards de dollars à 9,3 milliards de dollars en fin 2020, selon les chiffres publiés par FinTech Global.

Par conséquent, le processus de sélection des 100 meilleures entreprises de l'espace WealthTech de cette année était plus que jamais compétitif. Un panel d'analystes et d'experts du secteur a voté à partir d'une liste de plus de 1 000 entreprises. Les finalistes se sont vus attribuer une place dans la liste pour leur utilisation innovante de la technologie pour résoudre un problème industriel important, ou pour générer des économies ou des gains d'efficacité dans la chaîne de valeur de l'investissement.

Richard Sachar, directeur de FinTech Global, a déclaré : « Les banques et les sociétés d'investissement établies doivent être au courant des dernières innovations pour rester compétitives sur le marché actuel, qui est fortement axé sur la distribution numérique et l'utilisation accrue de données des clients, et davantage encore après la pandémie de Covid-19. La liste WealthTech100 aide les cadres supérieurs à identifier tous les fournisseurs du marché dans la mesure où elle met en exergue les entreprises leaders dans des secteurs tels que l'acquisition de clients, la planification financière, la gestion de portefeuille et le courtage numérique. »

Luigi Marciano, PDG et fondateur du groupe Objectway, a commenté : « Le classement WealthTech100 répertorie les entreprises que les dirigeants de la gestion de patrimoine et d'actifs doivent prendre en compte pour leurs stratégies de transformation numérique et leurs nouveaux modèles commerciaux. Le fait de figurer successivement dans le top 100 nous rend fiers et nous encourage à améliorer constamment notre proposition d'avant-garde et l'efficacité de nos prestations. »

Vous pouvez consulter la liste complète WealthTech 100 à l'adresse http://www.wealthtech100.com .

