Objectway in der WealthTech100-Liste der Technologieunternehmen, die die globale Investment- und Bankenbranche verändern

LONDON, 5. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Objectway, ein führender Anbieter von Software für die digitale Vermögensverwaltung, wurde das dritte Jahr in Folge in die jährliche WealthTech100-Liste aufgenommen.

Der WealthTech100 2021 wurde heute vom spezialisierten Forschungsunternehmen FinTech Global vorgestellt. Die prestigeträchtige Liste zeichnet die weltweit innovativsten Anbieter von Technologielösungen aus, die sich den Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation von Vermögensverwaltern, Privatbanken und Finanzberatern stellen.

Die WealthTech-Branche ist in den letzten vier Jahren dramatisch gewachsen. Die Gesamtfinanzierung des Sektors hat sich seit 2016 von 2,8 Mrd. US-Dollar auf 9,3 Mrd. US-Dollar Ende 2020 mehr als verdreifacht, so die von FinTech Global veröffentlichten Zahlen.

Infolgedessen war der diesjährige Prozess zur Ermittlung der führenden 100 Unternehmen im WealthTech-Bereich wettbewerbsintensiver als je zuvor. Eine Jury aus Analysten und Branchenexperten wählte aus einer Liste von über 1.000 Unternehmen. Die Finalisten wurden für ihren innovativen Einsatz von Technologie zur Lösung eines bedeutenden Branchenproblems> oder zur Erzielung von Kosteneinsparungen oder Effizienzsteigerungen in der gesamten Investitionswertschöpfungskette mit einem Platz auf der Liste ausgezeichnet.

Richard Sachar, Director FinTech Global, sagte: „Etablierte Banken und Wertpapierfirmen müssen die neuesten Innovationen kennen, um auf dem aktuellen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, der sich stark auf den digitalen Vertrieb und die verstärkte Nutzung von Kundendaten konzentriert, und das umso mehr nach Covid-19. Die WealthTech100-Liste hilft der Geschäftsleitung, alle Anbieter auf dem Markt zu durchforsten, indem sie die führenden Unternehmen in Bereichen wie Kundenakquise, Finanzplanung, Portfoliomanagement und digitales Brokerage hervorhebt."

Luigi Marciano, Group CEO und Gründer von Objectway, kommentierte: „ Die WealthTech 100 listet die Unternehmen auf, die Führungskräfte im Bereich Wealth und Asset Management für ihre digitalen Transformationsstrategien und neuen Geschäftsmodelle in Betracht ziehen sollten. Die fortlaufende Aufnahme in die Top 100 macht uns stolz und bestärkt uns in unseren Plänen, unser hochmodernes Angebot und die effektive Lieferung ständig zu verbessern. "

Die vollständige WealthTech 100-Liste finden Sie unter http://www.wealthtech100.com .

SOURCE Objectway SPA