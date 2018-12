Objectway wird im "Market Guide for Digital Banking Platforms" von Gartner erwähnt

MAILAND, December 17, 2018 /PRNewswire/ --

Objectway wurde aufgrund seiner eXtend-Lösung als Representative Vendor aufgenommen

Der "Market Guide for Digital Banking Platforms" von Gartner[1] erwähnt Objectway aufgrund seiner eXtend-Lösung unter den 29 repräsentativen Plattformen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Objectway von Gartner, dem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen für Informationstechnologie, erwähnt wird: Objectway wurde schon in drei Forschungsdokumenten zitiert, konkret in Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems[2], Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems[3] und Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage[4].

"Während wir diese Erwähnung als Beweis für die Qualität unserer Arbeit und die Effektivität unserer Lösungen betrachten, verfolgen wir weiterhin unseren Wachstumspfad zu unseren eigenen Gunsten und zu Gunsten der Produktivität unserer Kunden. Wir bemühen uns ständig, unsere Produkte und unsere Prozesse zu verbessern, um unsere Kunden besser zu bedienen und verdienen uns die kontinuierliche Aufmerksamkeit von Gartner für viele zukünftige Jahre", sagte Luigi Marciano, CEO von Objectway.

Dieser Marktleitfaden bietet Gartners anfängliche Abdeckung des Marktes und konzentriert sich auf die Marktdefinition sowie die Grundprinzipien des Marktes und der Marktdynamik. Das Dokument ermöglicht es CEOs, sich einen Überblick über den Markt der digitalen Plattformen für das Bankwesen zu verschaffen, gibt ihnen Denkanstöße für die digitale Transformation ihrer eigenen Organisationen und untersucht die repräsentativen Plattformalternativen.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Marktforschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur die Hersteller mit den besten Bewertungen oder ähnlichen Einstufungen auszuwählen. Gartners Forschungspublikationen geben die Meinung der Marktforschungsorganisation Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich aller Garantien bezüglich der Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.

Objectway ist ein führender Anbieter von Finanzsoftware und digitalen Lösungen für die weltweite Finanzdienstleistungsbranche mit Kunden in 15 Ländern. Objectway beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter, die ungefähr 100.000 Investmentmanager unterstützen, unter deren Verwaltung sich Vermögenswerte von mehr als einer Billion Euro befinden.

