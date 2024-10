Obligo lève 35 millions de dollars pour étendre ses solutions de dépôt de garantie à des millions de foyers américains

Co-dirigé par 83North et True Global Ventures, le financement permettra d'accélérer l'expansion des partenariats stratégiques et le lancement de nouveaux produits.

NEW YORK, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Obligo, la société de technologie financière qui établit la confiance entre les locataires et les propriétaires grâce à sa suite de solutions flexibles de dépôt de garantie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu 35 millions de dollars de nouveau financement. Cet investissement s'inscrit dans un contexte de croissance rapide pour Obligo, stimulée par les partenariats récemment annoncés avec des sociétés de logiciels de gestion immobilière AppFolio, Buildium et Yardi.

Ce tour de table, co-dirigé par True Global Ventures et 83North, permettra à l'entreprise de poursuivre ses activités d'innovation de produits, de développement de la propriété intellectuelle et d'expansion des partenariats stratégiques, alors qu'elle se rapproche de la rentabilité. Les autres investisseurs en capital et en dette participant au tour de table sont 10D, Entrée Capital, HighSage Ventures, MUFG Innovation Partners, et Viola Credit.

« Cet investissement témoigne de la confiance du marché dans notre technologie d'apprentissage automatique, notre stratégie de distribution API-first et notre vision de l'avenir de la location », a déclaré Roey Dor, PDG et cofondateur d'Obligo. « La valeur est claire : une enquête récente a montré que 55 % des locataires ont cité Obligo comme un facteur clé dans le choix de leur logement actuel. Grâce à ces ressources supplémentaires et à nos partenariats récemment annoncés avec des logiciels de gestion immobilière, nous sommes idéalement positionnés pour devenir la première solution de dépôt pour des millions de foyers américains ».

Dans le cadre de ce tour de table, Obligo est fière d'accueillir Lilia Shirman, partenaire de True Global Ventures, au sein de son conseil d'administration. « Obligo change la donne en ce qui concerne l'exploitation de l'apprentissage automatique et de l'IA dans l'immobilier. La croissance de l'entreprise et ses partenariats stratégiques avec les canaux de distribution témoignent de la valeur considérable qu'elle apporte aux locataires et aux gestionnaires immobiliers », a déclaré M. Shirman. « Nous sommes ravis de nous associer à Obligo pour catalyser sa vision de la création d'une confiance et d'une flexibilité sans précédent sur le marché de la location résidentielle. »

Pour plus d'informations, consultez le site myobligo.com.

À propos d'Obligo

Obligo exploite la technologie financière pour instaurer la confiance entre les locataires et les propriétaires, rendant le processus d'emménagement et de déménagement aussi simple que l'arrivée et le départ d'un hôtel. Première alternative au dépôt de garantie utilisant des lettres de crédit émises par les banques et soutenues par Wells Fargo, Obligo utilise la banque ouverte et l'IA pour déterminer l'éligibilité des locataires à louer sans dépôt de garantie.

Fondée en 2018 par les frères Roey Dor et Omri Dor, Obligo apporte ses solutions de location qui changent le secteur à des millions de foyers à travers les États-Unis.

À propos de 83North

83North est une société mondiale de capital-risque. L'entreprise investit à tous les stades, dans des entrepreneurs exceptionnels qui se concentrent sur la création d'entreprises leaders dans leur catégorie au niveau mondial. Pour plus d'informations, consultez le site www.83north.com et suivez @83NorthVC sur Twitter.

À propos de True Global Ventures

True Global Ventures est une société mondiale de capital-risque qui dispose de deux fonds activement déployés : TGV 4 Plus Fund (stade précoce) et TGV Opportunity Fund (stade avancé). Le cabinet se concentre sur un partenariat étroit avec des entreprises à croissance rapide, axées sur la technologie, qui conduisent des changements transformateurs dans l'efficacité commerciale, les services financiers, le développement durable et d'autres secteurs émergents, et a de solides antécédents dans les investissements dans l'IA d'entreprise et la blockchain. Pour plus d'informations, consultez le site www.tgvplus.com.

Contact presse

Keegan St. Onge-May

Obligo

[email protected]

207-650-5071

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337090/Obligo_Logo.jpg