Observatoire Sigep pour Noël 2022 : Massari, Rinaldini, De Riso, les voix des plus grands pâtissiers italiens pour une table de fêtes

L'Italie, où Noël rime avec dolce.

RIMINI, Italie, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Un retour aux origines avec des saveurs traditionnelles clairement reconnaissables. C'est la tendance pour Noël prochain en termes de desserts, constatée par l'OBSERVATOIRE SIGEP, qui fait partie d'Italian Exhibition Group, une entreprise dirigée par Lorenzo Cagnoni, président, et Corrado Peraboni, CEO, et l'un des principaux acteurs du secteur mondial des salons.

Christmas Ice panettone by Sonia Balacchi

L'Observatoire a rencontré les chefs pâtissiers de renommée mondiale Iginio Massari, Roberto Rinaldini, Sal De Riso et Alessandro Dalmasso et la reine de la pâtisserie Sonia Balacchi, qui ont toujours été liés au Sigep , l'événement international dédié à la glace artisanale, à la pâtisserie, au chocolat, à la boulangerie et au café, dirigé par Flavia Morelli, Group Exhibition Manager, et qui doit se tenir du 21 au 25 janvier 2023 au Centre d'exposition de Rimini en Italie.

Le panettone est le roi incontesté des tables de Noël.

Selon le grand Iginio Massari, originaire de Brescia, 70 % des clients choisissent la simplicité et la sérénité avec la recette classique, tandis que Roberto Rinaldini offre des panettones « solidaires » avec la Fondation Rise Together. Pour Salvatore De Riso, les spécialités campaniennes sont encore un must absolu, mais il existe pas moins de 16 panettones différents dans ses magasins.

Les dernières propositions d'Alessandro Dalmasso évoquent le caractère typique de sa terre avec son Pangianduja et son Panettone Piemontese.

Enfin, Sonia Balacchi, la première pâtissière élue Pastry Queen en 2012, propose un panettone de Noël appétissant et pyrotechnique.

