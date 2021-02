Occlutech annonce la fin de l'inscription des patients dans l'étude pilote de l'utilisation du régulateur de débit auriculaire chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque

SCHAFFHOUSE, Suisse, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- Occlutech, une société privée, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de l'inscription des patients à son étude pilote visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de son nouveau régulateur de débit auriculaire (AFR) chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque (l'essai PRELIEVE).

PRELIEVE est une étude pilote prospective, multicentrique, ouverte et non randomisée qui évalue les résultats de l'implantation de l'AFR chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée (HFpEF) ou réduite (HFrEF).

L'insuffisance cardiaque concerne des millions de personnes dans le monde et pèse lourdement sur la mortalité et les dépenses de santé. Même avec le meilleur traitement médical possible, les patients sont nombreux à éprouver des symptômes persistants et une mauvaise qualité de vie en raison d'une pression auriculaire gauche élevée.

L'AFR est un implant cardiaque mini-invasif conçu pour maintenir une communication interauriculaire constante et permettre un flux sanguin contrôlé de l'oreillette gauche saturée à l'oreillette droite où la pression est plus basse.

« L'achèvement de l'inscription constitue une nouvelle étape importante pour Occlutech. Nous sommes ravis d'appuyer cette option thérapeutique pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque dans le cadre de nos activités cliniques », a déclaré Sabine Bois, PDG du groupe Occlutech.

Occlutech est l'une des principales entreprises dans son domaine d'activité, avec de nombreux produits phares, notamment des implants pour fermeture du foramen ovale perméable à la pointe de la technologie et des dispositifs d'occlusion septale, entre autres. Occlutech vend des produits pour traiter les maladies cardiaques structurelles et congénitales dans plus de 80 pays, et possède des unités de production et de R&D à Jéna en Allemagne et à Istanbul en Turquie. Occlutech a développé de nombreux produits et technologies novateurs pour améliorer le traitement des patients dans ces domaines et dans des domaines qui y sont associés.

Pour obtenir davantage d'informations sur les produits de la société, l'AFR d'Occlutech ou pour consulter nos registres de patients, veuillez-vous rendre sur le site web d'Occlutech à l'adresse suivante www.occlutech.com, ou nous contacter directement à l'adresse [email protected].

L'AFR n'est pas autorisé aux États-Unis. La disponibilité des produits est soumise à l'approbation des autorités réglementaires du pays. L'AFR est en cours d'investigation clinique pour être utilisé chez les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire et son utilisation chez ces patients reste et demeure encadrée par les lois nationales applicables.

