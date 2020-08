Ocean New Media, LLC., firma un acuerdo multiple de series con Entertainment One para distribuir mas de 200 horas de contenido en Free TV Latinoamerica

WEST PALM BEACH, Florida, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ocean New Media LLC, propiedad de Olympusat, Inc., la compañía privada de medios de comunicación más grande de los Estados Unidos especializada en canales de televisión en español e inglés, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de licencia multianual con Entertainment One (eOne) para distribuir más de 200 horas de su contenido en la recién lanzada plataforma de Olympusat, Free TV™.

El acuerdo permite tener acceso al extenso catálogo de eOne que incluye títulos como Bitten (seasons 1-3), Haven (seasons 1-5), Turn: Washington's Spies (seasons 1-4), Rogue (seasons 1-4), Saving Hope (seasons 1-5), Matador (season 1), The Enfield Haunting (3-part series), Ice (seasons 1-2), y Klondike (3-part series).

"Como un estudio independiente propulsor de talento, Entertainment One es el centro de uno de los grupos más creativos de artistas y escritores de categoría mundial detrás de los más emblemáticos personajes y programas de televisión," dijo Aurora Bacquerie, Vicepresidente Senior de Adquisición de Contenido y Canales de Olympusat. "Nosotros creemos que el catálogo de eOne es muy atractivo para nuestra actual y futura audiencia, mientras continuamos con la distribución de Free TV hacia más mercados alrededor del mundo."

Series:

Bitten: Basado en el best-seller del New York Times de Kelley Armstrong, Bitten está ambientada en un mundo en el que los hombres lobo viven sin ser detectados entre los humanos. Laura Vandervoort (Smallville, Ted) interpreta a Elena Michaels, la única mujer lobo del mundo. La serie sigue los peligrosos conflictos de Elena entre la nueva vida que ha creado y su lealtad por La Manada.

Haven: Haven, basado en la novela de Stephen King "The Colorado Kid", narra la historia de la agente del FBI Audrey Parker (Emily Rose, Graceland) y su investigación de un pueblo costero aparentemente normal. Durante las temporadas seguiremos el viaje de Audrey para entenderse a si misma y a misterios de Haven, un pueblo que esconde oscuros y misteriosos secretos, y que la llevará hasta límites insospechados del universo sobrenatural.

Turn: Washington Spies: Durante la peligrosa y volátil Guerra de Independencia, un sencillo granjero Abraham Woodhull (Jamie Bell, Billy Elliot) y sus amigos forman la primera red de espías en América, y cambian el curso de la guerra en el país.

Rogue: Protagonizado Thandie Newton (Westworld), Rogue se centra alrededor de Grace (Newton), una investigadora privada atormentada por la posibilidad que sus acciones del pasado hubieran podido contribuir a una tragedia familiar. La búsqueda de Grace por la verdad se complica aún más por su relación prohibida con Jimmy (Marton Csokas, The Luminaires), el líder mafioso que podría haber sido parte del crimen. La serie explora pérdida, dolor, identidad, relaciones familiares, segundas oportunidades y redención.

Saving Hope: En Saving Hope, el hospital Hope Zion sucumbe al caos curando su carismático jefe de cirugía, Charlie Harris (Michael Shanks, Altered Carbon), entra en coma, dejando a su prometida y también cirujana, Alex Reid (Erica Durance, Supergirl), en estado de shock. Con la ayuda del nuevo cirujano, Joel Goran (Daniel Gilles, The Originals), Reid trabaja incansablemente para salvar la vida de Harris. Conforme todo pasa, el espíritu de Harris en estado de coma explora los pasillos del hospital, preguntándose es parte de su imaginación o no.

Matador: Esta irreverente serie llena de adrenalina muestra el improbable éxito de Tony "Matador" Bravo (Gabriel Luna, Agents of S.H.I.E.L.D.), un futbolista profesional del LA Riot que se vuelve famoso tanto por sus habilidades en el campo, como fuera de él. Lo que sus fans y familia no saben es que es todo una cuartada—en realidad es un brillante agente de la CIA. El agente Bravo, apodado "Matador" después de haber superado a "The Bull", uno de los mejores futbolistas del equipo, se encuentra repentinamente arrojado al mundo clandestino. Balanceando sus roles múltiples, se verá forzado a confrontar la pregunta de su real identidad… y será esta misión la que encuentre más peligrosa.

The Enfield Haunting: Adaptación del libro basado en hechos reales de Guy Lyon Playfair "The House is Haunted", The Enfield Haunting se inspira en extensiva documentación, grabaciones y declaraciones de testigos tomados en la época. Hoy en día, el incidente sigue siendo el suceso de actividad poltergeist mejor documentado de Reino Unido y la base de películas de numerosas películas de terror, incluyendo The Conjuring 2. The Enfield Haunting cuenta con un reparto de lujo, que incluye Timothy Spall (Harry Potter, The King's Speech) como Maurice Grosse, un investigador paranormal novato, la actriz nominada al BAFTA Juliet Stevenson (Emma, Truly Madly Deeply) como Betty, la esposa de Maurice, y el exitoso actor Matthew Macfayden (Ripper Street, Pride and Prejudice) como Playfair, un investigador que se acerca al caso con mucho escepticismo.

Ice: Con producción ejecutiva de Antoine Fuqua (The Magnificent Seven), Ice trata el obscuro y peligroso mundo del tráfico de diamantes con un maravilloso elenco que incluye a Cam Gigandet (Twilight, Easy A, The O.C.), Jeremy Sisto (Suburgatory, Law & Order), Ray Winstone (The Departed, The Sweeney) y Donald Sutherland (The Hunger Games, Forsaken).

Klondike: Protagonizado por Richard Madden (Game of Thrones), Abbie Cornish (Tom Clancy's Jack Ryan), Tim Roth (The Hateful Eight) y Sam Shepard (Bloodline), Klondike es una miniserie de proporciones épicas inspirada en las historias reales de los que buscaban gloria y batallaban por su sobrevivencia en el brutal territorio de Yukon. En el centro de la acción están Bill Haskell y Byron Epstein, mejor amigos de la infancia que arriesgan todo para perseguir sus sueños de volverse ricos durante la fiebre de oro de los 1890s. Atraídos a este territorio hostil por la promesa de riquezas, luchan contra los elementos de la naturaleza y descubren que el peligro más letal son siempre los humanos.

El acuerdo fue dirigido por David Hanono, vicepresidente para Latinoamérica, Distribución Internacional, eOne.

Acerca de eOne

Entertainment One Ltd. (eOne) es un estudio independiente basado en el talento que se especializa en el desarrollo, adquisición, producción, financiación, distribución y venta de contenido de entretenimiento. Como parte de la compañía de juguetes y entretenimiento de ámbito global Hasbro (NASDAQ: HAS), la experiencia de eOne abarca la producción y venta de películas, televisión y música; programación familiar, merchandising y licencias; contenido digital; y espectáculos en vivo. A través de su amplio alcance y escala, y un profundo compromiso con el entretenimiento de alta calidad, eOne se centra el poder y el valor de la creatividad.

eOne trae al mercado contenido original y existente, gracias a la propiedad intelectual de las más de 1500 marcas asociadas a Hasbro, y a través de una red diversificada de socios creativos y compañías de eOne que incluyen: la compañía internacional de distribución de largometrajes Sierra / Affinity; Amblin Partners con DreamWorks Studios, Participant Media y Reliance Entertainment; Makeready con Brad Weston; las productoras de contenido documental y reality Renegade 83, Daisybeck, Blackfin y Whiz Kid Entertainment; el líder de entretenimiento en vivo Round Room Live; las compañías de música de ámbito mundial Audio Network, Dualtone Music Group y Last Gang; y el galardonado estudio de tecnología y contenido emergente Secret Location.

Acerca de Olympusat

Olympusat Inc., con sede en West Palm Beach, Florida, es una de las compañías más grandes de medios de comunicación independientes que se especializa en la propiedad, distribución, producción y servicios técnicos. La compañía se ha consolidado como líder en el mercado de televisión hispana y medios de comunicación gracias a sus canales de televisión en Alta Definición (HD). Entre los principales canales destacan Cine Mexicano y el paquete de canales en alta definición Ultra HD Plex. También la compañía distribuye canales religiosos y en inglés muy conocidos en la industria. El contenido de Olympusat proviene de producciones originales, contenido doblado de Europa y Asia, así como el de español es creado en los EE. UU., España y Latinoamérica. Olympusat brinda servicios de doblaje en español en sus oficinas localizadas en ciudad de México. Recientemente ha lanzado Free TV™, el servicio de video a la carta sustentado en publicidad AVOD (Advertising Video on Demand), se encuentra disponible para la audiencia de Latinoamérica, incluyendo México, a través de las tiendas Google Play, Apple, buscadores de internet (freetv.com), aplicaciones móviles de los sistemas operativo iOS y Androide.

Para más información sobre Olympusat visite Olympusat.com

Olympusat – Contacto de Prensa:

Jesús Piñango

Director Senior de Noticias

[email protected]

FUENTE Ocean New Media, LLC

