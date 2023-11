Octapharma AG : Les données de comparaison indirecte indiquent que la prophylaxie personnalisée avec Nuwiq® peut entraîner moins de saignements chez les patients atteints d'hémophilie A qu'avec d'autres produits à base de facteur VIII recombinant

La méthodologie bien établie de comparaison indirecte ajustée (MAIC) a été utilisée pour comparer l'efficacité de la prophylaxie personnalisée avec Nuwiq ® par rapport à d'autres produits FVIII recombinants

La prophylaxie personnalisée avec Nuwiq ® peut conduire à des taux plus élevés de patients sans saignement par rapport à d'autres produits recombinants à base de FVIII, bien qu'avec des doses hebdomadaires plus élevées

Ces données ont été publiées récemment dans le European Journal of Haematology

LACHEN, Suisse, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les données d'une comparaison indirecte ajustée à l'appariement (MAIC) de Nuwiq® (simoctocog alfa) par rapport aux concentrés de facteur VIII recombinant (rFVIII) à demi-vie prolongée chez les patients atteints d'hémophilie A soumis à une prophylaxie personnalisée ont été publiées dans le European Journal of Haematology1. Les données préliminaires de l'étude MAIC ont été présentées par le Dr Craig Kessler, le Lombardi Comprehensive Cancer Center et le Georgetown University Medical Center, lors de la 65e réunion annuelle et exposition de l'ASH en décembre 20222.

L'analyse a utilisé le MAIC, une approche statistique bien établie, pour comparer l'efficacité de la prophylaxie personnalisée guidée par la pharmacocinétique avec Nuwiq® (simoctocog alfa) par rapport à Eloctate® (efmoroctocog alfa), Jivi® (damoctocog alfa pegol), et Adynovate® (rurioctocog alfa pegol). L'analyse a utilisé des données provenant d'essais cliniques prospectifs sur la prophylaxie personnalisée chez les adultes atteints d'hémophilie A sévère.

Le Dr Kessler a déclaré : « Cet exercice MAIC fournit des données comparatives importantes sur l'efficacité et la consommation de divers produits de FVIII recombinant chez les adultes atteints d'hémophilie A dans le cadre d'une prophylaxie personnalisée. Les résultats peuvent être pris en compte par les cliniciens et les patients lors de la prise de décision concernant le traitement ».

Les MAIC sont un moyen de comparer l'efficacité de différentes interventions médicales ou de différents produits en l'absence d'essais randomisés directs3. En faisant correspondre les populations de patients sur la base de caractéristiques de référence cliniquement pertinentes, ils réduisent les différences inhérentes entre les études et peuvent fournir des preuves comparatives des effets relatifs du traitement. Les données individuelles des patients traités avec Nuwiq® dans l'étude NuPreviq ont été comparées aux données agrégées de 117 patients traités avec Eloctate® dans le groupe prophylaxie personnalisée de l'étude A-LONG, 110 patients traités avec Jivi® dans l'étude PROTECT VIII, et des patients traités avec Adynovate® dans l'étude PROPEL (qui avait deux groupes ciblant différents niveaux de taux minimal de FVIII : 1-3 % (57 patients) et 8-12 % (58 patients)).

Un pourcentage significativement plus élevé de patients sans saignement a été rapporté avec Nuwiq® par rapport à Eloctate® (75 % vs 45 %), Jivi® (77 % vs 38 %) ou Adynovate® (niveau de taux minimal cible 1-3 % ; 78 % vs 42 %). L'efficacité de Nuwiq® a été similaire à celle d'Adynovate® dans le groupe 8-12 % (77 % vs 62 %). Le taux moyen de saignement annualisé était significativement plus faible avec Nuwiq® qu'avec Jivi® (1,5 vs 4,9). Conformément à la posologie approuvée, la dose hebdomadaire moyenne de FVIII était significativement plus élevée pour Nuwiq® que pour Eloctate®, Jivi® ou Adynovate® 1-3 %, mais plus faible que pour Adynovate® 8-12 %.

De plus amples détails sur l'étude sont disponibles dans la publication du European Journal of Haematology.

En outre, une courte vidéo résumant les résultats est disponible dans la version en ligne de l'article.

À propos d'Octapharma

Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie plus de 11 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : immunothérapie, hématologie et soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de recherche et développement et cinq sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, et en Suède, et gère plus de 190 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis. Octapharma compte 40 ans d'expérience dans le domaine des soins aux patients.

À propos de Nuwiq®

Nuwiq® (simoctocog alfa) est une protéine recombinante de quatrième génération à facteur VIII (rFVIII), produite dans une lignée cellulaire humaine sans modification chimique ni fusion avec aucune autre protéine4. Elle est cultivée sans additifs d'origine humaine ou animale, est dépourvue d'épitopes protéiques antigéniques non humaines et a une forte affinité pour le facteur von Willebrand4.

Le traitement par Nuwiq® a été évalué dans neuf études cliniques4-6 achevées qui ont inclus 201 patients précédemment traités (190 personnes)4 et 108 patients précédemment non traités5 atteints d'hémophilie A sévère. Nuwiq® est disponible en présentations de 250 UI, 500 UI, 1 000 UI, 1 500 UI, 2 000 UI, 2 500 UI, 3 000 UI et 4 000 UI7. Nuwiq® est approuvée pour le traitement et la prophylaxie des hémorragies chez les patients atteints d'hémophilie A (déficit congénital en FVIII) dans tous les groupes d'âge7.

