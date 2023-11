Octapharma presentará nuevos datos clínicos y científicos en ASH 2023 a partir de iniciativas de investigación en curso destinadas a mejorar la atención de las personas que viven con trastornos hemorrágicos

LACHEN, Suiza, 27 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Se presentarán nuevos datos clínicos de la cartera de hematología de Octapharma durante el programa científico de la 65ª reunión y exposición de la Sociedad Americana de Hematología (ASH), que se celebrará del 9 al 12 de diciembre de 2023 en San Diego, California. Se presentarán nuevos datos del ensayo clínico prospectivo que utiliza wilate® para la profilaxis en pacientes con enfermedad de von Willebrand (VWD). Además, se presentará el diseño de un nuevo ensayo clínico de fase IV sobre la salud ósea y articular en personas con hemofilia A, junto con actualizaciones de las colaboraciones de investigación entre Octapharma e instituciones académicas.

"Estamos entusiasmados de presentar nuevos datos en ASH 2023 que destacan nuestro compromiso continuo para comprender los mecanismos subyacentes a los trastornos hemorrágicos y mejorar los estándares de atención para los pacientes. Estamos encantados de apoyar la investigación clínica y científica que avanza en la atención de las personas con trastornos hemorrágicos." – Olaf Walter, miembro de la junta directiva y director de unidades de negocio internacionales de Octapharma.

El estudio WIL-31 investigó la eficacia y seguridad de la profilaxis con wilate® en adultos y niños de cualquier sexo con todos los tipos de VWD. WIL-31 es el estudio de profilaxis prospectivo más grande en VWD y el único con un estudio de preinclusión prospectivo bajo demanda como comparador intraindividual. Los resultados del estudio mostraron que la profilaxis con wilate® es muy eficaz para reducir el número de hemorragias en niños y adultos y proporciona evidencia convincente para respaldar el uso de profilaxis regular en pacientes con VWD grave.

Los datos de los subanálisis del estudio se presentarán en ASH 2023, centrándose en la eficacia de la profilaxis en pacientes con diferentes tipos de hemorragia y en diferentes subconjuntos de pacientes. Las mujeres con trastornos hemorrágicos como VWD tienen un mayor riesgo de sufrir sangrado menstrual abundante, pero no se diagnostican ni se tratan adecuadamente. Se presentará un subanálisis de WIL-31 que demuestra que la profilaxis con wilate® fue eficaz para reducir la incidencia de sangrado menstrual abundante. También se presentará un subanálisis adicional centrado en la eficacia y seguridad de la profilaxis con wilate® en niños y adolescentes.

Las personas con hemofilia A suelen sufrir problemas de salud en las articulaciones y reducción de la resistencia ósea. La profilaxis con terapia de reemplazo de factor VIII se ha asociado con reducciones en las tasas de hemorragia articular, deterioro de las articulaciones y enfermedad articular degenerativa. Por el contrario, hay escasez de datos sobre los efectos a largo plazo de la profilaxis con la terapia sin factor emicizumab. El nuevo ensayo clínico de fase IV PROVE tiene como objetivo evaluar los efectos a largo plazo de la profilaxis con Nuwiq® o emicizumab sobre la salud articular y ósea. El diseño del estudio se presentará por primera vez en ASH 2023.

Además de los estudios clínicos, Octapharma se enorgullece de apoyar investigaciones científicas con socios de investigación académica que mejoran nuestra comprensión de los diferentes aspectos de los trastornos hemorrágicos. En ASH 2023 se presentarán los resultados de diversas vías de investigación científica.

En los PUP con hemofilia A, el desarrollo de inhibidores del FVIII es la complicación más importante del tratamiento, y es necesario comprender mejor los mecanismos que subyacen al desarrollo de inhibidores. El estudio NuProtect con Nuwiq® fue el estudio prospectivo más grande de un solo producto de FVIII en PUP. Investigadores del University College London, Reino Unido, presentarán nuevos datos de un subestudio del estudio NuProtect, que revelará diferencias en los perfiles de expresión genética entre los PUP que desarrollaron inhibidores y los que no.

En colaboración con la ETH Zurich y Balgrist Campus Zurich, Suiza, se evaluó in vivo el efecto del FVIII en la remodelación ósea, y los resultados indican que FVIII y/o von Willebrand pueden inhibir aún más la formación de osteoclastos, células que desempeñan un papel clave en la remodelación ósea.

Las plaquetas y las células endoteliales desempeñan funciones clave en la hemostasia. La investigación realizada en colaboración con la ETH Zurich, Suiza, y la Universidad del Piamonte Oriental, Italia, reveló diferencias significativas en la unión de diferentes productos de FVIII recombinante a plaquetas y células endoteliales.

"Estamos entusiasmados de presentar datos adicionales del estudio WIL-31, el mayor estudio prospectivo sobre VWD, que respalda aún más el uso de profilaxis en niños, adolescentes y mujeres con enfermedad de von Willebrand. También estamos orgullosos de presentar el próximo estudio PROVE, que nos ayudará a comprender cuál es la mejor manera de proteger a las personas con hemofilia A del daño debilitante de las articulaciones". – Larisa Belyanskaya, jefa de IBU Haematology.

Los carteles se presentarán en los siguientes horarios:

Sábado 9 de diciembre, 17:30-19:30 (PST)

Póster 1255: Design of a Comparative Study (PROVE) To Assess the Long-Term Effects of Prophylaxis With Simoctocog Alfa or Emicizumab on Joint and Bone Health in Hemophilia A Patients. Autor de la presentación: Robert Klamroth

Póster 1227: Transcriptomic profiling to understand inhibitor development in previously untreated patients with severe hemophilia A. Autor de la presentación: Paul Batty

Póster 1244: Impact of recombinant factor VIII and platelet interaction on platelet functionality and hemophilia A treatment. Autor de la presentación: Fabrizio A. Pennacchio

Lunes 11 de diciembre, 18:00-20:00 (PST)

Póster 3977: Factor VIII is an endothelial factor that promotes vessel stability. Autor de la presentación: Antonia Follenzi

Póster 3979: Inter-donor variability in Osteoclastogenesis and responses to Osteoprotegerin (OPG), von Willebrand Factor (vWF), and Factor VIII (FVIII). Autor de la presentación: Joyce Kimenai

Póster 3992: Efficacy and Safety of Prophylaxis with a Plasma-derived von Willebrand Factor/Factor VIII Concentrate in Children and Adolescents with von Willebrand Disease – A Sub-Analysis of Data from the WIL-31 Study. Autor de la presentación: Robert F. Sidonio, Jr

Póster 3997: Efficacy of Regular Prophylaxis with a Plasma-derived von Willebrand Factor/Factor VIII Concentrate in Reducing Heavy Menstrual Bleeding in Females with von Willebrand Disease. Autor de la presentación: Robert F. Sidonio, Jr

