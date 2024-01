Octapharma présentera des données cliniques et scientifiques qui font progresser notre compréhension et notre traitement des troubles hémorragiques lors du 17e congrès annuel de l'Association européenne pour l'hémophilie et les troubles apparentés (EAHAD), qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 6 au 9 février 2024

Octapharma présentera de nouveaux résultats cliniques et scientifiques pour wilate ® et Nuwiq ®

et Nuwiq De nouvelles découvertes sur la maladie de von Willebrand et l'hémophilie A seront présentées par d'éminents experts dans le cadre d'une réunion satellite, d'une présentation orale et de six présentations d'affiches

Les présentations incluront de nouvelles données sur l'efficacité et la sécurité de la prophylaxie par wilate® chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand (MVW)

LACHEN, Suisse, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Présentation de wilate® à l'EAHAD 2024

WIL-31 est la plus grande étude prospective sur la prophylaxie chez les personnes souffrant de la maladie de von Willebrand avec une étude sur demande en phase de rodage visant à offrir une comparaison des patients. L'étude montre que la prophylaxie par wilate® est très efficace pour réduire les taux de saignement chez les enfants et les adultes atteints de tous les types de la maladie de von Willebrand et pour tous les sites de saignement examinés. Les résultats fournissent des preuves irréfutables de l'utilisation d'une prophylaxie régulière chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand.

« Les nouvelles données de l'étude WIL-31 fournissent des preuves solides de l'utilisation de wilate® pour la prophylaxie chez les personnes atteintes de tous les types de la maladie de von Willebrand. Ces résultats ont conduit à l'approbation de wilate® pour la prophylaxie aux États-Unis, élargissant ainsi les options thérapeutiques pour ces patients », a déclaré Larisa Belyanskaya, vice-présidente senior et responsable de l'unité d'hématologie.

Les résultats de l'étude WIL-31 seront présentés lors de la réunion satellite d'Octapharma intitulée « Shifting prophylaxis paradigms in VWD: The WIL-31 study in focus » :

Jan Astermark (Suède) étudiera la sous-utilisation de la prophylaxie dans la maladie de von Willebrand par rapport à l'hémophilie A

Robert F. Sidonio Jr. (États-Unis) expliquera comment les résultats de l'étude WIL-31 ont remis en question le statu quo de la prophylaxie dans la maladie de von Willebrand

L'efficacité de la prophylaxie par wilate® sera explorée dans trois cas interactifs de patients participant à l'étude WIL-31 :

- Enfant vivant avec la maladie de von Willebrand présenté par Robert F. Sidonio Jr. d' Atlanta

- Adulte vivant avec des saignements de nez fréquents présenté par Ana Boban de Zagreb

- Femme souffrant de saignements menstruels abondants présentée par Csongor Kiss de Debrecen

La réunion satellite aura lieu le mercredi 7 février, de 17h30 à 18h45 (CET), dans la salle Panorama 2.

L'importance de la prévention des saignements de nez fréquents chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand et l'efficacité de la prophylaxie par wilate® dans ce contexte seront présentées par Ana Boban lors de la présentation orale SLAM « Regular prophylaxis with a plasma-derived von Willebrand factor/factor VIII concentrate is effective for reducing nosebleeds in children and adults with von Willebrand disease » (OR04) le vendredi 9 février, de 08h30 à 10h00 CET, Session 6 SLAM.

Deux présentations d'affiches donnent un aperçu supplémentaire des résultats de l'étude WIL-31 :

PO213 : Pas d'accumulation de facteur VIII et de facteur von Willebrand pendant la prophylaxie avec un concentré de facteur von Willebrand/facteur VIII dérivé du plasma au cours de l'étude WIL-31

: Pas d'accumulation de facteur VIII et de facteur von Willebrand pendant la prophylaxie avec un concentré de facteur von Willebrand/facteur VIII dérivé du plasma au cours de l'étude WIL-31 PO194 : Prise en charge de la maladie de von Willebrand avec inhibiteurs pendant la prophylaxie avec un concentré de facteur von Willebrand/facteur VIII dérivé du plasma — L'étude WIL-31

Présentation de Nuwiq® à l'EAHAD 2024

Au-delà de son rôle dans la cascade de la coagulation, des preuves émergentes indiquent que le FVIII influence la fonction des plaquettes et des cellules endothéliales. La thérapie de remplacement avec des concentrés de FVIII recombinant (rFVIII) est devenue un pilier du traitement pour les personnes atteintes d'hémophilie A. Cependant, on ne sait pas s'il existe une différence dans la façon dont les modifications des concentrés de FVIII recombinant influencent la fonction des plaquettes et des cellules endothéliales. La liaison de Nuwiq® aux plaquettes activées in vitro s'est avérée plus importante que celle des autres concentrés de facteur VIII recombinant, tandis que dans une autre étude, Nuwiq® a montré des effets plus importants sur la fonction des cellules endothéliales que les autres concentrés de facteur VIII recombinant :

PO027 : Impact de la liaison différentielle des concentrés de facteur VIII recombinant aux plaquettes sur la fonction des plaquettes

: Impact de la liaison différentielle des concentrés de facteur VIII recombinant aux plaquettes sur la fonction des plaquettes PO024 : Étude du rôle du facteur VIII dans la fonction des cellules endothéliales

Dans le cas de maladies rares telles que l'hémophilie A, il n'est pas possible de comparer directement les traitements dans le cadre d'une étude clinique. Dans ce cas, des comparaisons indirectes peuvent être utilisées pour comparer les effets de différents traitements. L'une de ces méthodes de comparaison indirecte bien établie est la méthode MAIC (matching-adjusted indirect comparisons). La méthode MAIC a été utilisée pour comparer l'efficacité de la prophylaxie personnalisée et guidée par la pharmacocinétique avec Nuwiq® par rapport à d'autres traitements :

PO041 : Prophylaxie personnalisée par simoctocog alfa contre prophylaxie standard par efanesoctocog alfa dans l'hémophilie A, une comparaison MAIC

: Prophylaxie personnalisée par simoctocog alfa contre prophylaxie standard par efanesoctocog alfa dans l'hémophilie A, une comparaison MAIC PO042 : Prophylaxie personnalisée par simoctocog alfa contre prophylaxie standard par emicizumab standard dans l'hémophilie A, une comparaison MAIC

« L'engagement continu d'Octapharma à améliorer la vie des patients est au cœur de nos valeurs. Soutenir des projets de recherche clinique et scientifique fait partie intégrante de la manière dont nous réalisons cet engagement. Nous sommes ravis de présenter les résultats de ces recherches lors de l'EAHAD 2024 », a annoncé Olaf Walter, membre du conseil d'administration et responsable des unités commerciales internationales chez Octapharma.

À propos d'Octapharma

Basé à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie plus de 11 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : immunothérapie, hématologie et soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de recherche et développement et cinq sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, et en Suède, et gère plus de 190 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis. Octapharma compte 40 ans d'expérience dans le domaine des soins aux patients.

À propos de Nuwiq®

Nuwiq® (simoctocog alfa) est une protéine recombinante de quatrième génération à facteur VIII (rFVIII), produite dans une lignée cellulaire humaine sans modification chimique ni fusion avec aucune autre protéine1. Elle est cultivée sans additifs d'origine humaine ou animale, est dépourvue d'épitopes protéiques antigéniques non humaines et a une forte affinité pour le facteur von Willebrand1. Le traitement par Nuwiq® a été évalué dans neuf études cliniques1-3 achevées qui ont inclus 201 patients précédemment traités (190 personnes)1 et 108 patients précédemment non traités2 atteints d'hémophilie A sévère. Nuwiq® est disponible en présentations de 250 UI, 500 UI, 1 000 UI, 1 500 UI, 2 000 UI, 2 500 UI, 3 000 UI et 4 000 UI4. Nuwiq® est approuvée pour le traitement et la prophylaxie des hémorragies chez les patients atteints d'hémophilie A (déficit congénital en FVIII) dans tous les groupes d'âge4.

À propos de wilate ®

wilate® est un concentré de facteur VIII (VWF/FVIII) de von Willebrand humain hautement pur, qui subit deux étapes d'inactivation virale au cours de sa production5. Aucune albumine n'est ajoutée comme stabilisant5. Les procédés de purification aboutissent à un rapport de 1:1 entre le VWF et le FVIII qui est semblable au plasma normal5. wilate® contient une structure de triplet VWF et une teneur en grands multimères de poids moléculaire élevé similaire au plasma humain normal5. wilate® est disponible en présentations de 500 UI et 1 000 UI.6 wilate® est indiqué pour la prévention et le traitement des hémorragies ou des saignements chirurgicaux associés à la maladie de von Willebrand (MVW), lorsque la desmopressine (DDAVP) seule est inefficace ou contre-indiquée, et pour le traitement et la prophylaxie des saignements chez les patients atteints d'hémophilie A (déficience congénitale en facteur VIII)6. L'indication pour la prophylaxie aux États-Unis est détaillée dans les informations de prescription mises à jour disponibles ici : Informations complètes sur la prescription de wilate (wilateusa.com)

Les communiqués de presse Octapharma sont spécifiquement destinés aux spécialistes de la santé/des médias médicaux et non à la presse grand public.

