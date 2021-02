Odbyła się 2021 GAC MOTOR International Distributor Conference - międzynarodowa konferencja online dystrybutorów GAC MOTOR zorganizowana pod hasłem przewodnim „Razem łatwiej"

GUANGZHOU, Chiny, 24 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- dnia 28 stycznia odbyła się organizowana przez GAC MOTOR wielka międzynarodowa konferencja dystrybutorów 2021 International Distributor Conference. Zjednoczeni hasłem przewodnim konferencji „Together, Go Better" („Razem łatwiej"), dystrybutorzy z 26 państw zgromadzili się „w chmurach", pokonując bariery czasowo-geograficzne, by nawiązać ożywioną interakcję z GAC MOTOR w sieci.

Dzięki dużemu wsparciu, jakie GAC MOTOR otrzymała w 2020 r. od światowych partnerów, grupie udało się wyjść obronną ręką z pandemii i recesji. W ujęciu rok do roku spółce udało się odnotować 18-procentowy wzrost eksportu, co czyni ją jednym z trzech najdynamiczniej rosnących eksporterów samochodowych w Chinach.

W dowód uznania dla doskonałych wyników dystrybutorów GAC MOTOR przyznała nagrodę „Outstanding Distributor Diamond Award" – wyróżnienie trafiło do Al Jomaih Automotive Company. Współpraca produkcyjna Al Jomaih i GAC MOTOR przyniosła w 2020 r. wyśmienite rezultaty na rynku Arabii Saudyjskiej.

Podczas konferencji GAC MOTOR ogłosiła swoje plany na 2021 r. dotyczące wszechstronnego wzrostu polegającego na wzmocnieniu działalności sprzedażowej i przyspieszeniu rozwoju poprzez współpracę z dystrybutorami na całym świecie.

Jeśli chodzi o strategię produktową, GAC MOTOR planuje wprowadzić sześć nowych modeli samochodów, w tym dwa zasilane energią elektryczną. Poza tym w ofercie pojawią się modele dostosowane do regionalnych preferencji.

GAC MOTOR będzie również próbował swoich sił w nowych segmentach, takich jak samochody użytkowe, markowe samochody używane i usługi mobilne w podróży.

Jak podkreślił prezes GAC MOTOR Yu Jun, „grupa GAC MOTOR będzie parła do przodu na wszystkich frontach, dążąc do wzmocnienia swojej pozycji w branży. Będziemy budować pozycję GAC MOTOR jako cieszącej się międzynarodowym uznaniem chińskiej marki w segmentach premium, medium i luksusowym".

Komentarz dyrektora generalnego GAC MOTOR Zenga He Bina: „GACT MOTOR w dalszym ciągu będzie skupiać się na budowaniu marki poprzez realizację strategii skoncentrowanej na rynku opartej na głównych wartościach marki".

GAC MOTOR zorganizowała również regionalne konferencje z poszczególnymi dystrybutorami w celu sformułowania szczegółowych strategii biznesowych i rynkowych dla każdego regionu. W ramach tej inicjatywy w dniu 25 lutego odbędzie się konferencja online dystrybutorów w regionie Rosji.

W ramach międzynarodowej konferencji 2021 GAC MOTOR International Distributor Conference spółka GAC MOTOR zaprezentowała swoje ambicje i energię, pokrzepiając wszystkich swoich dystrybutorów i partnerów. W przyszłości GAC MOTOR skupi się na strategicznych rynkach i modelach samochodów, dostarczając klientom wartości płynące z jej marki oraz budując jej reputację. W rezultacie konsumenci będą mogli cieszyć się produktami wyższej jakości i najnowocześniejszą technologią oraz czerpać większą satysfakcję z użytkowania samochodów na co dzień.

