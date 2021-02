Открылась онлайн-конференция дистрибьюторов GAC MOTOR под названием "Together, Go Better"

ГУАНЧЖОУ (Китай), 24 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- 28 января компания GAC MOTOR провела большую конференцию для своих зарубежных дистрибьюторов (2021 International Distributor Conference). Несмотря на разницу во времени и географический разброс, дистрибьюторы из 26 стран, объединенные идеей "Together, Go Better" («Вместе лучше»), собрались «в облачной среде» для живого общения с представителями GAC MOTOR в режиме онлайн.

В 2020 году, при активной поддержке со стороны партнеров по всему миру, компания GAC MOTOR сумела преодолеть влияние глобальной пандемии и экономического спада. Компания зафиксировала рост объемов экспорта на 18% по сравнению с прошлым годом, в результате чего она вошла в тройку самых быстрорастущих экспортеров автомобильной продукции в Китае.

В качестве подтверждения и в знак признания выдающихся результатов деятельности дистрибьюторов, компания GAC MOTOR наградила Al Jomaih Automotive Company премией Outstanding Distributor Diamond Award. В 2020 году продуктивное партнерство между Al Jomaih и GAC MOTOR принесло поразительные результаты на рынке Саудовской Аравии.

В ходе конференции компания GAC MOTOR объявила о своих планах на 2021 год в отношении всестороннего роста с целью активизации продаж и обеспечения ускоренного роста по мере развития своих партнерских отношений с дистрибьюторами по всему миру.

Что касается стратегии развития продукции, GAC MOTOR планирует представить миру четыре модели на традиционных видах топлива и две модели на новых типах энергоносителей. Это станет дополнением к моделям, адаптированным к региональным предпочтениям.

Кроме того, GAC MOTOR будет осваивать новые каналы, в частности коммерческие автомобили, брендированные автомобили с пробегом и транспортные средства для путешествий.

Председатель правления компании GAC MOTOR г-н Ю Цзюнь (Yu Jun) отметил, что GAC MOTOR будет продвигаться вперед по всем фронтам с целью улучшения своих позиций в отрасли. GAC MOTOR будет широко рекламировать и позиционировать себя как «премиальный бренд китайских автомобилей среднего и высокого класса, пользующийся международным признанием».

Генеральный директор компании GAC MOTOR г-н Зэн Хэ Бинь (Zeng He Bin) заявил следующее: «GAC MOTOR продолжит сосредоточивать свои усилия на продвижении бренда с рыночно-ориентированным подходом на основе базовых ценностей компании».

Компания GAC MOTOR также провела региональные конференции со своими дистрибьюторами для выработки детальной политики ведения деятельности и рыночных стратегий для каждой страны или региона. Аналогичным образом 25 февраля пройдет онлайн-конференция с российским дистрибьютором.

На конференции 2021 GAC MOTOR International Distributor Conference были продемонстрированы амбициозные цели компании GAC MOTOR и ее концепция в отношении автомобилей на новых типах энергоносителей, внушающие доверие всем дистрибьюторам и партнерам. В дальнейшем компания GAC MOTOR сосредоточит свое внимание на стратегических рынках и моделях автомобилей, обеспечивая реализацию ценностей своего бренда и укрепляя его репутацию. В результате потребители смогут получать продукцию более высокого качества, пользоваться самым современным уровнем обслуживания и наслаждаться более комфортным вождением.

SOURCE GAC MOTOR