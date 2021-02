Conferência Internacional de Distribuidores da GAC MOTOR de 2021 foi realizada on-line, com o tema - "Together, Go Better"

GUANGZHOU, China, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- No dia 28 de janeiro, a GAC MOTOR realizou uma grande Conferência Internacional de Distribuidores de 2021. Unidos pelo tema da conferência "Together, Go Better" (Juntos, tudo fica melhor), os distribuidores de 26 países se reuniram "em nuvens", superando as diferenças de horário e localização, para ter uma interação viva com a GAC MOTOR on-line.

Com o forte respaldo dos parceiros globais em 2020, a GAC MOTOR conseguiu superar uma pandemia mundial e a recessão econômica. A empresa conseguiu registrar um crescimento ano-a-ano nas exportações de 18%, colocando-a como um dos três maiores exportadores de automóveis de crescimento mais rápido na China.

Para confirmar e reconhecer os desempenhos excepcionais dos distribuidores, a GAC MOTOR entregou o prêmio Al Jomaih Automotive Company the Oustanding Distributor Diamond Award. Em 2020, a produtiva parceria de Al Jomaih e a GAC MOTOR teve resultados surpreendentes no mercado da Arábia Saudita.

Durante a conferência, a GAC MOTOR anunciou seus planos para 2021 com relação ao crescimento geral para fortalecer a atividade de vendas e assegurar um crescimento mais rápido à medida que a GAC MOTOR desenvolve parcerias com distribuidores em todo o mundo.

Com relação à estratégia de produto, a GAC MOTOR planeja introduzir quatro modelos a combustível e dois modelos de novas energias em todo o mundo. Esses modelos serão adicionados aos modelos que são personalizados de acordo com as preferências regionais.

A GAC MOTOR também explorará novos canais, como veículos comerciais, veículos de segunda mão e opções de viagem móvel.

O presidente da GAC MOTOR, Sr. Yu Jun, destacou que a GAC MOTOR avançará em todas as frentes para melhorar a sua posição no setor. A GAC MOTOR será construída e posicionada como "a marca premium de médio-alto padrão da China com aclamação internacional".

O diretor geral da GAC MOTOR, Sr. Zeng He Bin explicou: "A GAC MOTOR continuará a focar na criação da marca com uma abordagem orientada para o mercado através de nossos valores de marca principais."

A GAC MOTOR também realizou conferências regionais com seus respectivos distribuidores para formular políticas empresariais detalhadas e estratégias de mercado específicas. Da mesma forma, a conferência dos distribuidores da região da Rússia será realizada on-line no dia 25de fevereiro.

A Conferência Internacional dos Distribuidores da GAC MOTOR DE 2021 apresentou as ambições e a energia da GAC MOTOR, despertando a confiança de todos os distribuidores e parceiros. No futuro, a GAC MOTOR se concentrará em mercados estratégicos e modelos de veículos, entregando os valores de sua marca e melhorando a reputação de sua marca. Como resultado, os consumidores desfrutarão de produtos de qualidade superior, uma experiência de última geração e um estilo de vida automotivo mais satisfatório.

FONTE GAC MOTOR

