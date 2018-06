ODEM fará apresentação em conferência exclusiva da Comissão Europeia sobre blockchain

A ODEM foi convidada pela CONNECT University a fazer uma apresentação sobre blockchain na educação. A Connect University é uma iniciativa da Direção Geral de Redes, Conteúdos e Tecnologias de Comunicações, da Comissão Europeia, e se dedica a examinar o futuro do digital e o trabalho atual sobre políticas em todos os campos digitais. Em sua participação em um painel de formuladores de políticas e pesquisadores, a ODEM irá enfatizar como o blockchain pode capacitar os alunos a interagirem em âmbito mundial com os acadêmicos de mais alto nível para criar experiências de ensino de alta qualidade a um custo razoável.

"Estamos muito entusiasmados por sermos a única empresa privada de ensino com blockchain convidada a fazer uma apresentação sobre tecnologia de blockchain e tecnologia na educação", disse Richard Maaghul, diretor executivo da ODEM. "A Europa está analisando cuidadosamente as possibilidades que o blockchain oferece e estamos encantados em fazer parte desse processo."

A ODEM é líder no desenvolvimento de uma plataforma de colaboração, baseada em blockchain, para os alunos customizarem sua educação. Ao contrário dos provedores de educação online, a plataforma da ODEM se concentra em criar cursos e programas educacionais em tempo real e presenciais. A OEM pretende se tornar o Airbnb do ensino internacional.

Participarão do evento da Comissão Europeia em Bruxelas: Rich Maaghul, CEO; Dr. Adel El Messiry, diretor de tecnologia da ODEM, e Larry Bridgesmith.

A tecnologia de blockchain, software de encriptação que fornece suporte ao Ethereum e a outras moedas digitais, "é considerada como aquela que oferece oportunidades significativas para promover a disrupção de serviços e produtos tradicionais devido à natureza descentralizada e distribuída de blockchains e recursos como a permanência do registro de blockchain, e a capacidade de celebrar contratos inteligentes", de acordo com o relatório do JRC intitulado "Blockchain na Educação", Blockchain in Education.

A plataforma da ODEM, com o suporte do ODEM Token, agiliza a organização e o fornecimento de cursos acadêmicos. O token facilita os pagamentos entre países e encoraja os melhores educadores a alinharem os cursos que oferecem às necessidades dos estudantes, sempre em transformação.

Para obter mais informações, acesse: ODEM. Ou participe dos debates sobre a ODEM no Telegram.

