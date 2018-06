ODEM fera une présentation à la conférence exclusive de la CE sur les chaînes de blocs

ODEM a été invité par CONNECT University à faire une présentation sur la chaîne de blocs dans l'éducation. La Connect University est une initiative de la Direction générale des réseaux, du contenu et des technologies de la de communication de la Commission européenne et elle se consacre à l'exploration de l'avenir et de l'actualité des travaux de politique numérique dans tous les domaines du numérique. ODEM, qui fait partie d'un panel de décideurs et de chercheurs, soulignera la manière dont la chaîne de blocs peut permettre aux étudiants de communiquer à l'échelle internationale avec les meilleurs universitaires pour créer des expériences d'éducation de haute qualité à un coût raisonnable.

« Nous sommes très heureux d'être la seule société privée de chaînes de blocs dans l'éducation invitée à présenter quelque chose sur la technologie de chaînes de blocs et la technologie éducationnelle », a déclaré Richard Maaghul, le président-directeur général d'ODEM. « L'Europe étudie attentivement le potentiel de chaînes de blocs et nous sommes ravis d'être inclus dans le processus. »

ODEM dirige le développement d'une plateforme collaborative et basée sur la chaîne de blocs permettant aux étudiants de personnaliser leur éducation. Contrairement aux fournisseurs d'éducation en ligne, la plateforme ODEM se concentre sur la création de cours et de programmes éducatifs personnalisés et en temps réel. ODEM aspire à devenir l'Airbnb de l'éducation internationale.

Le PDG, Rich Maaghul, le Dr Adel El Messiry, responsable de la technologie d'ODEM, et Larry Bridgesmith, participeront à l'événement de la CE à Bruxelles.

La technologie de chaînes de blocs, le logiciel de cryptage qui habilite Ethereum et les autres monnaies numériques, « est perçue comme offrant des opportunités significatives de perturber les produits et services traditionnels en raison de la nature distribuée et décentralisée des chaînes de blocs et de fonctionnalités telles que la permanence de la chaîne de blocs et la capacité de gérer des contrats intelligents », selon le rapport du JRC intitulé Blockchain in Education (chaînes de blocs dans l'éducation).

La plateforme ODEM, alimentée par le jeton ODEM, rationalise l'organisation et la fourniture de cours académiques. Le jeton facilite les paiements transfrontaliers et encourage les meilleurs éducateurs à aligner leurs offres de cours sur les besoins changeants des étudiants.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : ODEM.

