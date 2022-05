ODIN AUTOMOTIVE CHANGE DE MARQUE POUR DEVENIR B-ON ET LANCE UN ENSEMBLE COMPLET DE SERVICES D'ÉLECTRIFICATION

Les propriétaires de flottes savent qu'ils doivent s'électrifier, mais aujourd'hui, le processus est si fragmenté, décentralisé et difficile à gérer que la plupart ne savent même pas par où commencer. C'est la raison pour laquelle B-ON a été créé, afin d'offrir aux propriétaires de flottes une solution radicalement plus simple, sans stress et plus amusante, leur permettant de résoudre leurs problèmes de transport sur le dernier kilomètre grâce à un processus simple et complet. La gamme complète de solutions de la société offre aux clients tout ce dont ils ont besoin pour passer à l'électrique, y compris des véhicules électriques éprouvés, des outils de livraison intelligents et des emballages réutilisables, l'accès par abonnement, le service et la maintenance, l'infrastructure énergétique et la gestion de la recharge, la télématique et les logiciels de gestion de flotte, et même des solutions axées sur le conducteur qui rendent le travail de livraison à nouveau cool et amusant, le tout par le biais d'un seul point de contact chez B-ON.

« B-ON est bien plus qu'un simple nom : c'est une marque moderne et vivante, jamais statique et toujours en mouvement, qui communique de manière dynamique avec notre public et l'invite activement à prendre part au voyage avec nous vers un avenir plus propre », a déclaré Gernot Friedhuber, directeur du marketing et des ventes de la société. « Nous avons poussé la création de la marque bien au-delà de l'apparence et conçu notre identité de manière à ce que tout ce qui nous concerne attire le client au centre d'un écosystème significatif pour le changement. »

Les nouveaux services seront fournis grâce à une combinaison de capacités internes et de partenariats externes, y compris une coopération clé avec le leader mondial de la technologie Hitachi Group, qui prendra en charge les fonctions critiques de charge et de gestion de l'énergie pour les clients de B-ON en Europe et en Asie. De plus, la branche de capital-risque d'Hitachi, Hitachi Ventures, est devenue l'un des principaux partenaires d'investissement de B-ON.

« L'acquisition de StreetScooter en début d'année nous a donné une bonne longueur d'avance, en fournissant la partie véhicule de notre solution complète d'électrification », déclare Stefan Krause, PDG et président de B-ON. « Aujourd'hui, nous sommes très heureux et honorés de pouvoir faire appel à un partenaire comme Hitachi pour soutenir la partie service de notre plan. Nous pensons que cette solution holistique complète est la clé qui ouvrira enfin la porte aux propriétaires de flottes pour qu'ils effectuent ce changement pour de bon. »

« Hitachi Ventures s'est engagé à soutenir les initiatives clés qui contribuent à la transformation de la société vers le zéro carbone net. La vision de B-ON d'un monde où le transport du dernier kilomètre fonctionne pour les personnes et la planète est parfaitement en phase avec la nôtre et en a fait un choix stratégique naturel pour nous », a déclaré Tobias Jahn, partenaire chez Hitachi Ventures. « Leur produit éprouvé, l'équipe d'experts qui le soutient et le modèle commercial holistique perspicace constituent une combinaison unique et imbattable pour accélérer l'électrification des flottes commerciales dans le monde entier. »

Les clients peuvent commencer dès aujourd'hui en se rendant sur electrification.b-on.com et en répondant à un questionnaire court et simple qui permet d'évaluer leurs besoins et de commencer à personnaliser la solution parfaite qui leur est destinée.

À propos de B-ON

B-ON est un fournisseur de solutions complètes qui démocratise l'électrification des flottes, en donnant accès à un écosystème complet de services par le biais d'un processus simple. Avec des employés expérimentés travaillant ensemble à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, B-ON se concentre sur la transformation du transport de personnes et de marchandises sur le dernier kilomètre vers des émissions nulles. En réunissant le financement et l'assurance, le service et la maintenance, la charge et la gestion de l'énergie, la télématique, les solutions pour les conducteurs et les véhicules électriques éprouvés en un seul point de contact, B-ON rend le processus d'électrification accessible à toutes les flottes, grandes ou petites. Pour plus d'informations, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site Web à l'adresse www.b-on.com .

Contacts pour les médias :

Veronica Grigoriou

Relations publiques et communications

[email protected]

Holger Neumann

bmb-consult

[email protected]

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1821848/B_ON.mp4

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1821755/B_ON_Logo.jpg

SOURCE B-ON