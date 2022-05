ODIN AUTOMOTIVE FIRMIERT NEU ALS B-ON UND BIETET EINE GANZE REIHE VON ELEKTRIFIZIERUNGSDIENSTLEISTUNGEN AN

Fuhrparkbesitzer wissen, dass sie ihren Fuhrpark elektrifizieren müssen, aber der Prozess ist heute so fragmentiert, dezentralisiert und unfreundlich, dass die meisten nicht einmal wissen, wo sie anfangen sollen. Deshalb wurde B-ON ins Leben gerufen, um Fuhrparkbesitzern einen radikal einfacheren, stressfreien und unterhaltsameren Weg zu bieten, der ihnen alles bietet, was sie brauchen, um ihre Probleme mit dem Transport auf der letzten Meile durch einen einfachen, allumfassenden Prozess zu lösen. Das umfassende Lösungsangebot des Unternehmens bietet den Kunden alles, was sie für die Elektrifizierung benötigen, einschließlich bewährter Elektrofahrzeuge, intelligenter Lieferwerkzeuge und wiederverwendbarer Verpackungen, Abonnementzugang, Service und Wartung, Energieinfrastruktur und Lademanagement, Telematik- und Flottenmanagementsoftware und sogar fahrerorientierte Lösungen, die den Lieferjob wieder cool machen und Spaß machen - alles über einen einzigen Ansprechpartner bei B-ON.

„B-ON ist so viel mehr als nur ein Name - es ist eine moderne, lebendige Marke, die nie statisch und immer in Bewegung ist, die dynamisch mit unserer Zielgruppe kommuniziert und sie aktiv einlädt, sich mit uns auf die Reise in eine saubere Zukunft zu begeben", so Gernot Friedhuber, Chief Marketing and Sales Officer des Unternehmens. „Wir haben uns bei der Markenbildung nicht nur auf die Oberfläche beschränkt, sondern unsere Identität so gestaltet, dass alles an uns den Kunden in den Mittelpunkt eines sinnvollen Ökosystems für den Wandel zieht."

Die neuen Dienstleistungen werden durch eine Kombination aus internen Fähigkeiten und externen Partnerschaften erbracht. Dazu gehört auch eine wichtige Kooperation mit dem weltweit führenden Technologiekonzern Hitachi, der wichtige Lade- und Energiemanagementfunktionen für B-ON-Kunden in Europa und Asien unterstützen wird. Darüber hinaus ist Hitachi Ventures, die Risikokapitalgesellschaft von Hitachi, als einer der wichtigsten Investitionspartner von B-ON an Bord gekommen.

„Die Übernahme von StreetScooter Anfang des Jahres hat uns einen großen Vorsprung verschafft, da wir damit den Fahrzeugteil unserer kompletten Elektrifizierungslösung bereitstellen", sagt Stefan Krause, CEO und Chairman von B-ON. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen Partner wie Hitachi gewinnen konnten, um den Service-Teil unseres Plans zu unterstützen. Wir sind der Meinung, dass diese ganzheitliche Lösung der Schlüssel ist, der den Fuhrparkbesitzern endlich die Tür öffnet, um diesen Wandel endgültig zu vollziehen."

„Hitachi Ventures hat sich verpflichtet, Schlüsselinitiativen zu unterstützen, die den Wandel der Gesellschaft hin zu einer kohlenstofffreien Umwelt vorantreiben. B-ONs Vision von einer Welt, in der der Transport auf der letzten Meile für die Menschen und den Planeten funktioniert, stimmt perfekt mit unserer eigenen überein und machte sie zu einer natürlichen strategischen Wahl für uns", sagte Tobias Jahn, Partner bei Hitachi Ventures. „Ihr bewährtes Produkt, das Expertenteam, das dahinter steht, und das aufschlussreiche, ganzheitliche Geschäftsmodell sind eine einzigartige und unschlagbare Kombination, um die Elektrifizierung kommerzieller Flotten weltweit zu beschleunigen."

Kunden können noch heute damit beginnen, indem sie electrification.b-on.com besuchen und ein kurzes, unkompliziertes Quiz absolvieren, um ihre Bedürfnisse zu ermitteln und die perfekte Lösung für sie zu finden.

Informationen zu B-ON

B-ON ist ein Full-Service-Lösungsanbieter, der die Elektrifizierung von Flotten demokratisiert und über einen einfachen Prozess Zugang zu einem ganzen Ökosystem von Dienstleistungen bietet. Mit erfahrenen Mitarbeitern, die in Europa, Asien und Nordamerika zusammenarbeiten, konzentriert sich B-ON darauf, den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile emissionsfrei zu gestalten. Durch die Zusammenführung von Finanzierung & Versicherung, Service & Wartung, Lade- & Energiemanagement, Telematik, Fahrerlösungen und bewährten Elektrofahrzeugen über eine einzige Anlaufstelle macht B-ON den Elektrifizierungsprozess für alle Flotten zugänglich, ob groß oder klein. Für weitere Informationen, besuchen Sie uns auf LinkedIn oder auf unserer Website unter www.b-on.com .

Pressekontakte:

Veronica Grigoriou

PR und Kommunikation

[email protected]

Holger Neumann

bmb-consult

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1821848/B_ON.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1821755/B_ON_Logo.jpg

SOURCE B-ON