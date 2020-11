Oferta Black Friday e Cyber Monday: quatro meses de TIDAL por apenas US$ 0,99 (premium) e US$ 1,99 (HiFi)

Novos clientes podem aproveitar a oferta por tempo limitado de 24 de novembro a 2 de dezembro

NOVA YORK, 19 e novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a plataforma global de entretenimento e streaming de música, TIDAL, anunciou uma oferta por tempo limitado da Black Friday e Cyber Monday. De 24 de novembro a 2 de dezembro de 2020, os novos clientes podem receber quatro meses de TIDAL a US$ 0,99 para uma assinatura Premium ou US$ 1,99 para uma assinatura HiFi (um valor de US$ 39,96 (Premium) e US$ 79,96 (HiFi) por quatro meses.) Para aproveitar as vantagens do oferta nesta temporada de férias, os novos membros podem acessar TIDAL.com/blackfriday.

As camadas Premium e HiFi da TIDAL oferecem aos amantes de música acesso ilimitado ao seu amplo catálogo de mais de 70 milhões de músicas em todos os gêneros, milhares de playlists habilmente selecionadas por especialistas da equipe editorial da TIDAL e infinitas estações de rádio. Os membros HiFi têm o benefício adicional de ouvir a melhor qualidade de som disponível, incluindo TIDAL Masters e experiências de som envolventes de Dolby Atmos Music e Sony 360 Reality Audio. As melhorias recentemente anunciadas, incluindo a expansão do catálogo Masters da TIDAL e o TIDAL Connect, oferecem aos membros HiFi ainda mais formas de aproveitar a qualidade de áudio sem perdas incomparável da plataforma.

TIDAL aproxima seus membros de seus artistas favoritos por meio de experiências de álbuns virtuais. Os membros Premium e HiFi podem sentar, relaxar e desfrutar de uma audição de alto nível com comentários do álbum de artistas como Alicia Keys e U2, arte animada e performances com mais interação e dimensão.. Quer estejam em trânsito ou no sofá, os membros podem aproveitar toda a gama de recursos da TIDAL em plataformas e dispositivos como: Plex, Roku, Amazon Alexa, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables e controle direto com Sonos (lista completa aqui).

Após a assinatura limitada de férias de quatro meses, os membros podem continuar sua assinatura por US$ 9,99/mês para Premium e US$ 19,99/mês para HiFi - há descontos disponíveis para estudantes (-50%), militares (-40%), primeiros respondentes (-40 %) e famílias (6 contas por US$ 14,99 (Premium) ou US$ 29,99 (HiFi)).

Além disso, os clientes da Best Buy podem comprar 12 meses de TIDAL HiFi Standard ou Family pelo preço de 6 meses até o final de dezembro de 2020, tanto na loja quanto on-line.

A TIDAL é uma plataforma global de música e entretenimento de propriedade de artistas que aproxima artistas e fãs por meio de conteúdos originais únicos e eventos exclusivos. Disponível em 56 países, o serviço de streaming tem mais de 70 milhões de músicas e 250.000 vídeos de alta qualidade em seu catálogo juntamente com séries de vídeos originais, podcasts, milhares de playlists criadas por especialistas e descoberta de artistas por meio do TIDAL Rising. Com o compromisso de seus proprietários de criar um modelo mais sustentável para a indústria da música, a TIDAL está disponível nos planos premium e HiFi, com gravações que incluem Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio da Sony e Dolby Atmos Music.

