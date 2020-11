Quatre mois de TIDAL offerts à seulement 0,99 $ (Premium) et 1,99 $ (HiFi) pour le Black Friday et le Cyber Monday

Les nouveaux clients peuvent profiter d'une offre à durée limitée du 24 novembre au 2 décembre

NEW YORK, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- TIDAL, une plateforme mondiale de streaming de musique et de divertissement, a annoncé aujourd'hui une offre d'une durée limitée à l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday. Du 24 novembre au 2 décembre 2020, les nouveaux utilisateurs pourront obtenir quatre mois de TIDAL pour 0,99 $ (Premium) ou 1,99 $ (HiFi) (valeur respective de 39,96 $ et de 79,96 $). Les nouveaux membres qui souhaitent profiter de l'offre peuvent consulter la page TIDAL.com/blackfriday .

Les abonnements Premium et HiFi de TIDAL offrent aux amateurs de musique un accès illimité à son vaste catalogue de plus de 70 millions chansons en tout genre, des milliers de playlists habilement préparées par l'équipe de rédaction chevronnée de TIDAL et d'innombrables stations de radio d'artistes. Les membres HiFi profitent en outre de la meilleure qualité sonore disponible, y compris TIDAL Masters et les expériences sonores immersives de Dolby Atmos Music et Sony 360 Reality Audio. Les améliorations annoncées récemment, notamment l'agrandissement du catalogue Masters de TIDAL et TIDAL Connect , offrent aux membres HiFi encore plus de moyens de profiter de la qualité audio incomparable de la plateforme.

TIDAL rapproche ses membres de leurs artistes favoris grâce à des expériences d'albums virtuels. Les membres Premium et HiFi peuvent s'asseoir, se détendre et profiter d'une expérience sans pareille avec des commentaires d'artistes comme Alicia Keys et U2 , des illustrations animées et des performances avec plus d'interaction et de dimension. Que ce soit en déplacement ou sur le canapé, les utilisateurs peuvent profiter de la gamme complète de fonctions de TIDAL sur diverses plateformes et divers appareils, notamment Plex, Roku, Amazon Alexa, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, les appareils portables Samsung et le contrôle direct avec Sonos (liste complète ici ).

Après quatre mois, ils pourront poursuivre leur abonnement à 9,99 $ par mois (Premium) ou 19,99 $ par mois (HiFi) – des réductions sont offertes aux étudiants (50 %), aux militaires (40 %), aux premiers intervenants (40 %) et aux familles (six comptes pour 14,99 $ [Premium] ou 29,99 $ [HiFi]).

De plus, les clients de Best Buy peuvent acheter un abonnement TIDAL HiFi standard ou familial d'une durée de 12 mois au prix de six mois jusqu'à la fin de décembre 2020, tant en magasin qu'en ligne.

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement appartenant à des artistes, qui rapproche les artistes et leurs fans grâce à un contenu original unique et des événements exclusifs. Disponible dans 56 pays, le service de streaming compte plus de 70 millions de chansons et 250 000 vidéos de haute qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de playlists gérées par des experts et la découverte d'artistes via TIDAL Rising. Grâce à l'engagement de ses propriétaires à créer un modèle plus durable pour l'industrie de la musique, TIDAL est disponible avec deux abonnements Premium et HiFi et offre des enregistrements qui comprennent Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio de Sony et Dolby Atmos Music.

