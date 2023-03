OFERTAS DE MICRO-EMPRÉSTIMO ALIMENTADAS PELA OPTASIA NA RD CONGO ATRAVÉS DA VODACASH E DO BANCO ACCESS

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Optasia, uma provedora líder de serviços deFintech, anuncia com orgulho que a VodaCash, uma subsidiária da Vodacom Congo, e o Banco Access operarão os recursos de sua plataforma liderada por IA para oferecer suas mais recentes soluções de microcrédito na República Democrática do Congo.

O serviço de cheque especial Micro Lending que a Optasia permite, será oferecido na RDC através da VodaCash sob sua marca M-Pesa, junto com o Banco Access como parceiro financeiro, sob o nome comercial de "M-Pesa Rallonge", alcançando aproximadamente 6 milhões de usuários do M-Pesa no país. O M-Pesa Rallonge é um novo serviço dedicado aos utilizadores do M-Pesa com saldo nulo ou insuficiente. Os usuários se beneficiarão do serviço para obter cheque especial instantâneo e recarregar seu saldo para realizar uma transação direcionada.

Essa oferta aumentará ainda mais a inclusão financeira e impulsionará o crescimento econômico, ampliando o acesso a serviços financeiros com um impacto positivo direto nas populações carentes de bancos, especialmente em áreas remotas do país, alavancando a tecnologia de ponta da plataforma orientada pela IA Optasia e trazendo soluções intuitivas para assinantes.

"Aproveitar os benefícios da sofisticada plataforma orientada por IA da Optasia é fundamental para nossos parceiros em todo o mundo aprimorarem suas ofertas", afirmou Mark Muller, CEO da Optasia. "Estamos felizes em permitir o acesso financeiro às pessoas na RDC por meio de parceiros de prestígio como a Vodacom e o Banco Access."

A República Democrática do Congo se soma à crescente presença global da Optasia em mais de 30 países, a maioria deles em regiões em desenvolvimento onde a inclusão financeira é importante, mas difícil de se alcançar. Com as soluções e a versatilidade fornecidas pela plataforma orientada por IA da empresa, a Optasia apoia populações carentes, fornecendo-lhes um acesso que anteriormente era indisponível ao financiamento.

Sobre a Optasia

A Optasia, anteriormente chamada de Channel VAS, é uma plataforma avançada orientada por IA que permite acesso instantâneo a soluções financeiras para milhões de indivíduos e PMEs com poucos recursos bancários em mais de 30 países, principalmente em mercados emergentes. O modelo B2B2X (business-to-business-to-customers e PMEs) da Optasia cria valor para seus parceiros, como operadoras de rede móvel, operadoras de dinheiro móvel, bancos e gateways de pagamento, na forma de receita adicional, experiência aprimorada do cliente e retenção aprimorada sem a necessidade de despesas operacionais ou de capital adicionais. O mecanismo de dados orientados por IA da empresa e os algoritmos proprietários analisam dados alternativos de ambientes móveis e outros para fornecer decisões de crédito instantâneas relevantes a seus parceiros. Esses recursos permitem micro-empréstimos, tempo de antena e avanços de dados por meio de carteiras móveis, cartões SIM e outros ambientes digitais.

