OPTASIA-GESTÜTZTE MIKROKREDITANGEBOTE IN DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK KONGO ÜBER VODACASH UND ACCESS BANK

DUBAI, VAE, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Optasia, ein führender Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, gibt mit Stolz bekannt, dass VodaCash, eine Tochtergesellschaft von Vodacom Kongo, und Access Bank die Funktionen seiner KI-gestützten Plattform nutzen werden, um ihre neuesten Mikrokreditlösungen in der Demokratischen Republik Kongo anzubieten.

Der von Optasia ermöglichte Überziehungsdienst für Mikrokredite wird in der Demokratischen Republik Kongo von VodaCash unter dem Markennamen M-Pesa zusammen mit der Access Bank als Finanzpartner unter dem kommerziellen Namen "M-Pesa Rallonge" angeboten und erreicht etwa 6 Millionen M-Pesa-Nutzer im Lande. M-Pesa Rallonge ist ein neuer Dienst für M-Pesa-Nutzer, die kein oder ein unzureichendes Guthaben haben. Die Nutzer können den Dienst nutzen, um einen sofortigen Überziehungskredit zu erhalten und ihr Guthaben aufzuladen, um eine bestimmte Transaktion durchzuführen.

Dieses Angebot wird die finanzielle Eingliederung weiter fördern und das Wirtschaftswachstum ankurbeln, indem es den Zugang zu Finanzdienstleistungen eröffnet, was sich direkt positiv auf die unterversorgte Bevölkerung auswirkt, insbesondere in abgelegenen Gebieten des Landes, durch Nutzung der hochmodernen Technologie der KI-gestützten Optasia-Plattform und der Bereitstellung intuitiver Lösungen für die Abonnenten.

"Die Vorteile der hochentwickelten KI-gestützten Plattform von Optasia zu nutzen, ist für unsere Partner auf der ganzen Welt von größter Bedeutung, um ihre Angebote zu verbessern", erklärt Mark Muller, CEO von Optasia. "Wir freuen uns, dass wir den Menschen in der Demokratischen Republik Kongo über so renommierte Partner wie Vodacom und Access Bank den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen können."

Mit der Demokratischen Republik Kongo erweitert Optasia seine weltweite Präsenz auf über 30 Länder, von denen die meisten in Entwicklungsregionen liegen, in denen die finanzielle Eingliederung wichtig, aber schwer zu erreichen ist. Mit den Lösungen und der Vielseitigkeit, die die firmeneigene KI-gestützte Plattform bietet, unterstützt Optasia unterversorgte Bevölkerungsgruppen, indem es ihnen einen bisher nicht verfügbaren Zugang zu Finanzierungen ermöglicht.

Informationen zu Optasia

Optasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatpersonen und KMU in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, sofortigen Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. Das B2B2X-Modell von Optasia (Business-to-Business-to Customers and SMEs) schafft für seine Partner, wie Mobilfunknetzbetreiber, Anbieter von mobilem Geld, Banken und Zahlungsgateways einen Mehrwert in Form von zusätzlichen Einnahmen, verbesserter Kundenerfahrung und verbesserter Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Daten-Engine und die firmeneigenen Algorithmen des Unternehmens analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um seinen Partnern relevante Sofortkreditentscheidungen zu liefern. Diese Funktionen ermöglichen Mikrokredite, Airtime und Datenvorschüsse über mobile Geldbörsen, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.

