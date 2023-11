Ofertas para sua lavanderia que Só a LG Tem na Black Friday

Grandes promoções de linha branca estão disponíveis no site oficial da LG

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está tornando a escolha dos presentes da Black Friday mais fácil do que nunca! As Lava e Seca da LG estão com grandes descontos que podem chegar até 40% off durante a promoção. Para quem está buscando eficiência, inteligência artificial e design moderno para sua lavanderia, a hora é agora. Confira as promoções no site: www.lg.com/br/lifesgood-promo.

Reprodução: LG Electronics

"Nossa linha de Lava e Seca LG está com descontos imperdíveis, para que todos possam experimentar a qualidade e a inovação que definem nossos produtos. A Black Friday com a LG é o momento perfeito para tornar sua casa mais inteligente e eficiente", conta Rodrygo Silveira, gerente de produtos de linha branca da LG do Brasil.

A LG conta também com o aplicativo ThinQ, uma plataforma que proporciona conectividade de forma simples e intuitiva para todos os clientes. A tecnologia da LG está aqui para simplificar a vida dos consumidores modernos, permitindo que eles aproveitem ao máximo seu tempo com a família ao lado de produtos verdadeiramente revolucionários.

Nesta Black Friday, a LG convida você a explorar sua incrível variedade de máquinas de lavar com descontos imperdíveis. Não perca a chance de tornar seu cotidiano ainda mais prático e completo com os produtos da linha branca LG. Confira as principais promoções de Lava e Seca LG:

Lava e Seca Smart LG VC4 13kg Titanium com Inteligência Artificial AIDD

Se destacando com inteligência em todos os detalhes, a Lava e Seca VC4 é compacta e ainda assim conta com grande capacidade de 13kg para economizar tempo e dinheiro. Além disso, possui tecnologia AIDD, inteligência artificial que entende e analisa automaticamente o tipo de tecido adicionado, fornecendo a melhor lavagem possível. Para melhor saúde, o poderoso vapor Steam elimina até 99,9% de agentes alergênicos. Tudo pensado para melhor conforto do consumidor.

Por fim, ainda é possível se conectar com sua Lava e Seca através do aplicativo LG ThinQ, onde você monitora diversas funções de seu produto, como ciclo de lavagem, download de ciclos adicionais e muito mais. O produto se encontra atualmente com 25% de desconto do preço original e ainda soma mais 5% caso seja efetuado a compra através do Pix. Veja mais sobre a incrível Lava e Seca VC4 13kg Titanium aqui.

Lava e Seca Smart LG VC2 13kg Aço Escovado preto com Inteligência Artificial AIDD

Também com grande destaque em tecnologia e eficiência, a Lava e Seca VC2 é a top de linha e cuida de suas roupas com alta tecnologia. A função Refresh, uma lavagem a seco com desodorização e higienização a vapor, elimina até 99,9% das bactérias e ácaros de suas roupas, sem a necessidade de molhar seus tecidos. É indicado para roupas que não estão completamente sujas para serem lavadas, planejado da melhor forma para a praticidade do consumidor.

Para casos de lavagem, a Lava e Seca VC2 contém um ciclo de lavagem rápida de apenas 14 minutos, que juntamente com o ciclo de secagem de 30 minutos, entrega suas roupas limpas e secas em menos de uma hora! Além disso, podemos destacar o design elegante do produto para sua lavanderia e a compatibilidade com o aplicativo LG ThinQ através de WI-FI ou comando de voz com Google Assistente.

O valor da Lava e Seca VC2 atualmente se encontra com 27% de desconto do valor completo, com mais 5% de desconto caso seja efetuado pagamento através do Pix. Veja mais informações do produto aqui.

Lava e Seca Smart LG 17kg Aço Escovado Preto com conectividade WI-FI ThinQ

Com grande destaque em capacidade possuindo 17kg de armazenamento, a Lava e Seca Smart LG possui exclusiva tecnologia 6 Motion, oferecendo 6 movimentos de lavagem, enquanto as lavadoras convencionais oferecem apenas 1. As lavagens ficam melhores devido a personalização para cada tipo de roupa, tendo cuidado com os tecidos.

Além disso, pode se considerar uma grande vantagem a tecnologia TrueBalance, onde você pode lavar cargas pesadas de roupa sem se preocupar com o barulho ou vibração durante o processo. Desempenho silencioso e sistema antivibração oferecem estabilidade para peças como cobertores, toalhas e roupas de cama.

O preço da Lava e Seca Smart 17kg Aço Escovado Preto pode ser encontrado atualmente com o desconto de 30% do valor original. E caso seja efetuado pagamento via Pix, é adicionado mais 5%. Confira mais sobre o produto aqui.

No site da LG Electronics, são oferecidas essas e outras promoções de linha branca para personalizar sua lavanderia, aproveitando a Black Friday que Só a LG Tem. Acesse o link e apaixone-se por todas as opções porque Life's Good.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

