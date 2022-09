OFF Global desvela dos nuevos portátiles Nokia: Nokia PureBook Fold y Nokia PureBook Lite

Berlín, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- OFF Global, la startup francesa que ostenta la licencia1 internacional para fabricar portátiles de Nokia, anuncia hoy dos nuevos modelos, Nokia PureBook Fold y Nokia PureBook Lite, antes del IFA.

El Nokia PureBook Fold, que trae más opciones y flexibilidad con un nuevo diseño elegante y estilizado, combina productividad y portabilidad en una experiencia 2 en 1. Ya sea en modo tableta o portátil, ofrece varios usos específicamente diseñados para los estudiantes o adolescentes en movimiento, en clase o en casa. El Nokia PureBook Lite es un polivalente elegante con funciones clave para que toda la familia pueda hacer las tareas diarias o jugar, como retransmitir, navegar o hacer los deberes. También está disponible en una atrevida gama de colores.

Nokia PureBook Fold: Dos palabras, un dispositivo

Simplemente versátil

El Nokia PureBook Fold, tanto en modo portátil como en modo tableta, se adapta sin esfuerzo a cualquier situación, ya sea en casa o fuera de ella. Con una pantalla táctil edge-to-edge de 14,1 pulgadas, un diseño fino de 18,6 mm y un peso de 1,66 kg, el Nokia PureBook Fold es el compañero perfecto para la clase, el transporte o las vacaciones.

Simplemente efectivo

Con Windows 11, teclado, panel táctil y puertos USB, el Nokia PureBook Fold está hecho para posibilitar la productividad allá donde estés. Sus 8 GB de RAM y 128 GB de disco, ofrecen toda la potencia de procesamiento y almacenamiento de un portátil de forma flexible. Con Windows Hello y autenticación por huella, el Nokia PureBook Fold mantiene seguro el acceso al dispositivo. El entretenimiento alcanza un nuevo nivel con la pantalla edge-to-edge de 14,1 pulgadas FHD inmersiva y dos altavoces integrados de Nokia PureBook Fold. Disfrutarás mejor de tus series de televisión favoritas y las últimas superproducciones.

Nokia PureBook Lite: El portátil imprescindible para la familia

Simplemente esencial

Tanto para retransmitir, navegar, hablar o aprender, el nuevo Nokia PureBook Lite está equipado con Windows 11, RAM de 8 GB y almacenamiento de 128 GB, convirtiéndolo en una herramienta imprescindible para dar potencia a toda la familia, o como primer portátil individual. Su pantalla FHD, panel táctil grande, duración de la batería de 8,5 horas2 y seguridad con huella Windows Hello ofrecen una experiencia sencilla para todos, incluyendo los que por primera vez tienen un ordenador. Con una opción para incrementar el almacenamiento del dispositivo por medio de ranuras micro-SD, hay mucho espacio para las tareas o el álbum de fotos familiar.

Simplemente elegante

El Nokia PureBook Lite destaca por sus líneas suaves y marco estrecho, con una apariencia estilizada y elegante. Disponible en rojo, azul y negro, hay un Nokia PureBook Lite que se adapta a cualquier estilo.

Nokia PureBook: Tres veces más opciones

Anunciado a principios de año, al Nokia PureBook Pro, apto para usuarios personales y profesionales, se le unen dos nuevos portátiles, el Nokia PureBook Fold y el Nokia PureBook Lite, que ofrecen una opción de portátiles Nokia PureBook para cumplir con una serie de necesidades. El Nokia PureBook Pro, el Nokia PureBook Fold y el Nokia PureBook Lite se mostrarán en el IFA, en el puesto de Nokia, pasillo 6.2, puesto 105 del 2 al 6 de septiembre de 2022.

Precio y disponibilidad

Nokia PureBook Fold de 14,1 pulgadas está disponible en Francia desde septiembre en color negro, rojo y azul desde 549 €

Nokia PureBook Lite de 14.1 pulgadas está disponible en Francia desde septiembre en color negro, rojo y azul desde 449 €

Habrá disponibilidad en otros países, estate al tanto de los canales de OFF Global o Nokia para recibir las últimas actualizaciones.

Para más información sobre el Nokia PureBook Fold, consulta: https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-fold

Para más información sobre el Nokia PureBook Lite, consulta: https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-lite-141

SOBRE OFF GLOBAL

OFF Global, con sede en Lyon, Francia, es una empresa independiente creada en 2020 para desarrollar, fabricar y vender portátiles de la marca Nokia bajo una licencia de marca exclusiva internacional (excepto India) de Nokia. OFF Global es una filial de la empresa de inversión OFF Financière et Participations. Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation.

Consulta de ventas: [email protected]

Recursos multimedia: https://www.off.global/media

Sitio web OFF Global: https://nokia.off.global/ Nokia.off.global

1Excepto India.

2En modo avión (wifi y Bluetooth apagados), viendo vídeos almacenados localmente o realizando tareas administrativas básicas con el brillo de pantalla configurado al 50 %

