OFF Global dévoile deux nouveaux ordinateurs portables signés Nokia : le Nokia PureBook Fold et le Nokia PureBook Lite

Berlin, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- OFF Global, la start-up française détentrice de la licence internationale1 pour la création d'ordinateurs portables sous la marque Nokia, a dévoilé aujourd'hui deux nouveaux modèles, le Nokia PureBook Fold et le Nokia PureBook Lite – lors du salon IFA dédié à l'électronique grand public.

Three students using their Nokia PureBook Fold in the library working on a presentation A father and his daughter having fun on the family Nokia PureBook Lite

Offrant plus de choix et de flexibilité derrière un nouveau design élégant et stylé, le Nokia PureBook Fold saura allier productivité et portabilité. Utilisé comme tablette ou comme un ordinateur portable classique, il propose une large palettes d'usages spécifiquement pensée pour les étudiants et les adolescents avides de mobilité – en classe comme à la maison. Le Nokia PureBook Lite est un outil polyvalent et élégant, doté des fonctions clés utiles à toute la famille pour les tâches quotidiennes comme les divertissements – du streaming aux devoirs, en passant par la navigation Web. Il est en outre proposé dans une gamme de couleurs audacieuses.

Nokia PureBook Fold : deux univers, un appareil

Tout simplement polyvalent

Utilisé comme tablette ou comme un ordinateur portable classique, le Nokia PureBook Fold s'adapte en toute simplicité à chaque situation, à la maison comme lors des déplacements. Intégrant un écran tactile bord à bord de 14,1" pour une épaisseur de 18,6 mm, avec un poids de seulement 1,66 kg, le Nokia PureBook Fold se révèlera le compagnon idéal en classe, lors des déplacements ou en vacances.

Tout simplement performant

Doté de Windows 11, d'un clavier, d'un pavé tactile et de ports USB, le Nokia PureBook Fold assure une productivité optimale où que vous l'utilisiez. Ses 8 Go de RAM et ses 128 Go d'espace de stockage garantissent une puissance et des capacités de stockage complètes, dans un format flexible. Avec Windows Hello et l'authentification par empreinte digitale, le Nokia PureBook Fold offre une grande sécurité d'accès. Le divertissement est assuré grâce à l'affichage FHD 14,1" bord à bord du Nokia PureBook Fold, ainsi qu'à deux haut-parleurs intégrés – pour un visionnage encore plus immersif de vos séries et films préférés.

Nokia PureBook Lite : l'ordinateur portable idéal pour la famille

Tout simplement essentiel

Qu'il s'agisse de streaming, de navigation Web, de chat ou d'apprentissage, le nouveau Nokia PureBook Lite, doté de Windows 11, de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage, se révèlera l'outil essentiel pour toute la famille – et un premier ordinateur portable idéal. Son écran FHD, son large pavé tactile, son autonomie de 8,5 h sur batterie2 et sa sécurisation par empreinte digitale Windows Hello garantissent une expérience simple à tous les utilisateurs, y compris les néophytes. Et grâce à la possibilité d'augmenter l'espace de stockage de l'appareil via le lecteur micro-SD, il sera possible d'accueillir tous les projets et albums photo de la famille !

Tout simplement élégant

Le Nokia PureBook Lite se démarque par ses lignes épurées et son châssis compact, ainsi que par son look stylé et élégant. Proposé en rouge, bleu ou noir, le Nokia PureBook Lite saura s'adapter à tous les styles.

Nokia PureBook: trois fois plus de choix

Annoncé plus tôt dans l'année, le Nokia PureBook Pro, destiné aux utilisations personnelles et professionnelles, est désormais rejoint par deux nouveaux ordinateurs portables : le Nokia PureBook Fold et le Nokia PureBook Lite. La gamme d'ordinateurs portables Nokia PureBook propose désormais des solutions adaptées à tous les besoins et tous les budgets. Le Nokia PureBook Pro, le Nokia PureBook Fold et le Nokia PureBook Lite sont exposés sur le stand Nokia, hall 6.2, stand 105, du 2 au 6 septembre 2022.

Prix et disponibilité

Le Nokia PureBook Fold 14,1" sera commercialisé en France dès septembre dans les coloris noir, rouge et bleu, à partir de 549 €.

Le Nokia PureBook Lite 14,1" sera commercialisé en France dès septembre dans les coloris noir, rouge et bleu, à partir de 449 €..

La disponibilité dans les autres pays sera annoncée ultérieurement. Restez à l'affût des annonces sur les chaînes OFF Global et Nokia pour les dernières nouveautés.

Pour plus d'informations sur le Nokia PureBook Fold, rendez-vous sur : https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-fold

Pour plus d'informations sur le Nokia PureBook Lite, rendez-vous sur : https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-fold

À PROPOS D'OFF GLOBAL

OFF Global, dont le siège est situé à Lyon, en France, est une entreprise indépendant établie en 2020 dans le but de développer, de fabriquer et de commercialiser des ordinateurs portables sous la marque Nokia, dans le cadre d'une licence de marque internationale exclusive (à l'exception de l'Inde) accordée par Nokia. OFF Global est une filiale de la société d'investissement OFF Financière et Participations. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Demande de vente : [email protected]

Ressources média : https://www.off.global/media

Site Web OFF Global : https://nokia.off.global/

1À l'exclusion de l'Inde.

2En mode avion (Wi-Fi et Bluetooth désactivés), pour le visionnage d'une vidéo enregistrée sur l'appareil ou pour l'exécution de tâches bureautiques de base avec une luminosité d'écran à 50 %.

