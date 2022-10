Offizielle Gründung des Wuhan Innovationszentrum für Synthetische Biologie und des Forschungs- und Entwicklungszentrum des CABIO Investment Projekt

WUHAN, China, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Forschungs- und Entwicklungszentrum des CABIO Investment Projekt wurde offiziell in Guanggu in Wuhan am Oktober 19.2022 gestartet. Am selben Tag fand die Zeremonie der Gründung des Projekts "Wuhan Innovationszentrum für Synthetische Biologie" statt, das gemeinsam vom Wuhan Industrial Innovation and Development Research Institute, CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. und Hubei Changjiang Science and Innovation Service Group Co., Ltd. auf der Grundlage dieses Investment Projekt gegründet wurde.

Das Wuhan Innovationszentrum für Synthetische Biologie ist führend in der synthetischen Biologie in Zentralchina positioniert. Seine Gründung wird den Anwendungsradius der synthetischen Biologie-Technologie effektiv erweitern, den Prozess der Industriestandardisierung fördern, die Effizienz der Leistungstransformation verbessern, ein komplettes System der wissenschaftlichen und technologischen Innovation und industriellen Transformation auf dem Gebiet der synthetischen Biologie etablieren. Es wird ein internationales erstklassiges und nationales führendes Innovationszentrum werden, das sich der Entwicklung der biologischen Industrie verschrieben hat. Das Zentrum wird Wuhan weiter helfen, einen Billionen-Gesundheitsindustriecluster aufzubauen, die hochwertige Entwicklung der biologischen Industrie in der Provinz Hubei zu unterstützen und Chinas synthetische biologische Technologie in der Welt zu fördern.

CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen mit Biotechnologie als Kerntreiber. Durch 20-jährige Akkumulation hat CABIO eine führende industrielle Plattformtechnologie gebildet, die auf Biotechnologie wie synthetischer Biologie, gerichteter Züchtung industrieller Stämme und Feinregulierung der Fermentation basiert. Mit der Entwicklung der Technologie der synthetischen Biologie hat CABIO seine Investitionen in diesem Bereich weiter erhöht, ein Labor für synthetische Biologie gebaut und eine Reihe von Forschungsprojekten mit technologischer Voraussicht und Marktpotenzial gestartet.

Nach Jahren der Bemühungen hat sich CABIO von einem Start-up auf den Kapitalmarkt für wissenschaftliche und technologische Innovationen gewandelt und sich zu einem der am meisten besorgten F&E börsennotierten Unternehmen in der synthetischen Biologie entwickelt. Bei der Gründungszeremonie des Innovationszentrums veröffentlichte CABIO auch offiziell eine neue Produktlinie, die durch synthetische Biologie-Technologie gebaut wurde. Die Produktlinie umfasst HMOs funktionelle Zuckerserien, Lipidnährstoffserien, kosmetische Rohstoffserien mit hohem Mehrwert usw. Die Veröffentlichung dieser Produktserie demonstriert die erstklassige F&E- und Innovationsfähigkeit von CABIO in der synthetischen Biologie-Technologie. In Zukunft wird CABIO weiterhin neue Produkte einführen, die auf der subversiven Technologie mit synthetischer Biologie Technologie als Kern basieren, die Entwicklungsstrategie des Unternehmens mit Humanernährung als Hauptlinie und Tierernährung und funktionellen Pflegematerialien als Hilfsmittel konsolidieren und hochwertiges Wachstum und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens erreichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925741/Official_Ground_breaking_Ceremony_of_Wuhan_Synthetic_Biology_Innovation_Center___CABIO_R_D_Center_In.jpg

SOURCE CABIO Biotech (Wuhan) Co, Ltd