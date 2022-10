Oficjalna inauguracja działalności ARC Automotive i Yanfeng Safety Joint Venture w zakresie urządzeń do pompowania powietrza w Macedonii Północnej

Spółka typu joint venture, której utworzenie ogłoszono na początku bieżącego roku, będzie funkcjonowała pod nazwą YFA Automotive Safety i zajmie się opracowywaniem, produkcją i komercjalizacją zespołów napełniających do samochodowych poduszek powietrznych. Premier Macedonii Północnej Dimitar Kovacevski, ambasadorowie Chin i USA oraz inni wysocy rangą przedstawiciele wzięli udział w oficjalnej ceremonii powołania do życia zakładu produkcyjnego ARC w Skopje w Macedonii Północnej.

To przedsięwzięcie obejmuje najnowocześniejsze urządzenia i linie produkcyjne o powierzchni 22 tys. metrów kwadratowych, które są wykorzystywane przez 400 pracowników ARC Automotive w Skopje. W ciągu najbliższych lat spółka planuje zatrudnić w Macedonii Północnej dodatkowo 100 pracowników.

Dzięki utworzeniu podmiotu joint venture ARC jeszcze wyraźniej zaznaczy swoją obecność w Europie i będzie lepiej obsługiwać swoich klientów i europejskich producentów oryginalnego sprzętu. Ponadto Yanfeng rozszerza ofertę produktów związanych z bezpieczeństwem w Europie i dodatkowo wzmacnia swoją pozycję. Z uwagi na to, że zespoły napełniające stanowią podstawowy element modułu poduszki powietrznej, są one strategicznie ważne dla firmy Yanfeng. Dzięki nawiązanej współpracy Yanfeng może zaoferować wszystkim klientom w Europie kompletny asortyment układów napełniających do wszystkich zastosowań poduszek powietrznych, w tym poduszek dla kierowcy, pasażera, poduszek bocznych i kolanowych, a także pozostałych elementów zabezpieczających, takich jak kierownice i pasy bezpieczeństwa.

„Nasza współpraca z firmą Yanfeng trwa już od wielu lat i niezmiernie się cieszę, że obie nasze spółki będą ściśle współpracować w ramach tego nowego projektu. Zasadniczo będziemy obsługiwać rynek europejski, jednak z czasem planujemy intensywną ekspansję na pozostałe rynki. Dzięki partnerstwu możemy przyspieszyć działalność rozwojową, poszerzyć bazę klientów i wspólnie rozwijać się we wszystkich regionach" - powiedział Alex Qin, prezes ARC Automotive Inc.

„Dzisiejszy dzień stanowi dla naszego przedsiębiorstwa ważny etap na drodze do planowanego wzrostu i lokalizacji produkcji poza Chinami, a także na drodze do globalizacji działalności związanej z bezpieczeństwem" - powiedział Mike Hague, wiceprezes i dyrektor generalny Yanfeng Safety Systems w Europie i Ameryce Północnej.

KONTAKT:

Robert Knight

wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu ARC Automotvie

tel. +1 586 530 2545

e-mail: [email protected]

ARC

ARC Automotive, Inc. jest międzynarodowym producentem, który wytwarza pełną gamę urządzeń napełniających do samochodowych poduszek powietrznych (kierowcy, pasażera, bocznych, czołowych, kolanowych, siedzeniowych, pasów bezpieczeństwa i kurtynowych). Dzięki prawie 70-letniemu doświadczeniu w projektowaniu technologii układów pompujących, firma jest zdeterminowana, aby dostarczać klientom innowacyjne, najwyższej jakości produkty i usługi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arcautomotive.com.

Yanfeng

Yanfeng jest znaczącym światowym dostawcą dla branży motoryzacyjnej koncentrującym się na produktach wewnętrznych, zewnętrznych, siedzeniach, elektronice kokpitu i bezpieczeństwie biernym. Spółka posiada ponad 240 lokalizacji i zatrudnia około 55 tys. pracowników na całym świecie. Zespół techniczny liczący 4200 ekspertów zlokalizowany jest w 10 centrach badawczo-rozwojowych i pozostałych biurach regionalnych, a jego wszechstronne możliwości obejmują inżynierię i rozwój oprogramowania, projektowanie i obsługę użytkownika oraz walidację testów. Skupiając się na inteligentnych rozwiązaniach w kabinie i lekkiej technologii, Yanfeng wspiera producentów samochodów przy poszukiwaniu przyszłych możliwości mobilnych i dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania kabinowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.yanfeng.com .

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1929435/IMG_2365.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1929436/25102022_PVRSM_Kovacevski_YFA_Automotiv_3_960x719.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1929437/25102022_PVRSM_Kovacevski_YFA_Automotiv_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1817716/ARC_Logo.jpg

SOURCE ARC Automotive, Inc.