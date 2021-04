Oilfields Supply Center investe US$ 570 milhões no King Salman Energy Park (SPARK), o maior centro de energia do mundo

O Dr. Mohammad Yahya Al-Qahtani, presidente do Conselho de Administração do SPARK, declarou: "Estando estrategicamente localizado no centro do mercado de energia da região, o SPARK enfoca em proporcionar aos investidores a facilidade de acesso à demanda por bens e serviços de energia. A base de fornecimento da OSC é um componente fundamental desta estratégia de criar um ambiente favorável para ser usado pelas empresas internacionais e locais, bem como pelas PMEs, e acelerar a instalação na Arábia Saudita. A OSC está oferecendo soluções industriais pré-construídas que reduzem o risco da fase de configuração para os investidores e lhes dão flexibilidade para alugar instalações industriais e workshops sob demanda, além de oferecer um conjunto completo de serviços de apoio. A base deverá gerar milhares de postos de trabalho nos campos de energia."

O diretor e gerente geral de assuntos corporativos da OSC, Iqbal Mohammad Abedin, declarou: "Alcançar este marco vital tem sido o foco de todos os nossos esforços. Isso reforça o compromisso da OSC em concretizar nosso negócio no SPARK e viabilizar conteúdo local para todas as empresas que desejam fazer negócios na Arábia Saudita. Acreditamos que isso fortalece a dinâmica e contribui para um ecossistema vibrante e de classe mundial. Anteriormente, fomos testemunha de um interesse significativo de empresas internacionais e Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e, após a concessão desse contrato, prevemos o aumento da demanda por nossas instalações industriais, com todas as fases de trabalho sendo concluídas até o quarto trimestre de 2023."

Abedin complementou: "a criação de uma base de fornecimento de petróleo e gás nas instalações do SPARK, único centro de energia totalmente integrado disponível na região, é outro exemplo de como o projeto complementa o programa Valor Total Adicionado do Reino (IKTVA – In-Kingdom Total Value Add) da Aramco, que incentiva o desenvolvimento de um setor de energia diversificado, sustentável e globalmente competitivo no Reino."

O SPARK está no caminho certo para se tornar o maior ecossistema centrado em energia do mundo, oferecendo uma base sobre a qual o setor pode inovar e crescer. Estima-se que o investimento inicial da OSC de US$ 570 milhões contribua para a criação de valor adicional, uma vez que cria e mantém a base de fornecimento de petróleo e gás e oferece soluções pré-construídas destinadas a investidores e parceiros de todos os portes.

Com 80% de sua primeira fase de desenvolvimento de infraestrutura já concluído, a SPARK é a primeira cidade industrial do mundo a obter a certificação LEED nível Silver. A construção da base de fornecimento de petróleo e gás pela OSC adere ao foco da SPARK em sustentabilidade e em projeto e construção ecologicamente corretos. O projeto utiliza o portfólio ecológico e a experiência na entrega de soluções de engenharia e projeto, cuja finalidade é minimizar o impacto ambiental provocado pelo desenvolvimento da infraestrutura.

O King Salman Energy Park (SPARK) é um ecossistema industrial totalmente integrado. O SPARK abrange uma área de 50 quilômetros quadrados e está sendo desenvolvido com uma visão de se tornar a principal porta de acesso para o setor de energia regional, oferecendo um espectro completo de soluções para apoiar o crescimento dos negócios no Reino. O SPARK também é a primeira e única cidade industrial do mundo a obter a certificação LEED nível Silver.

O SPARK oferece infraestrutura de padrão internacional para investidores globais nos setores de petróleo e gás, refino, petroquímica, produção e tratamento de energia e água.

A execução está planejada em três fases. O SPARK concluiu 80% de sua primeira fase, que consiste de infraestrutura, estradas, serviços públicos e ativos imobiliários implementados em 14 quilômetros quadrados; a primeira fase está prevista para ser concluída em 2021. Soma-se a isso uma zona logística exclusiva de três quilômetros quadrados e um porto seco.

www.spark-ksa.com

A Oilfields Supply Center Limited é uma empresa do governo de Dubai. A empresa foi fundada no início dos anos 60 e se concentra principalmente no setor upstream (exploração, desenvolvimento e produção) de petróleo e gás de para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) e também tem operações na Malásia. O foco principal é o desenvolvimento e operação de bases logísticas de campos petrolíferos e, atualmente, no Emirado de Dubai temos uma pegada de quase 11 milhões de pés quadrados situada na zona franca de Jebel Ali, TechnoPark e Dubai Industrial City. A base localizada em Johor Baru, Malásia, representa aproximadamente 20% da área total de Dubai. Nessas áreas, a empresa construiu instalações industriais para acomodar suas próprias operações e as das principais empresas de campos petrolíferos, como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford e NOV, para citar apenas algumas.

Além de suas principais atividades voltadas para os serviços de logística em campos petrolíferos, a empresa também apresenta uma forte orientação em manufatura centrada principalmente no setor upstream, mas também, e mais importante, fabrica vasos de pressão, trocadores de calor e pacotes de compressão de gás montados sobre plataformas para os setores de petróleo e gás e de processos.

https://oscdubai.com/

https://oscsaudi.com/

