Oilfields Supply Center : Investissement de 570 millions de dollars dans le parc énergétique King Salman (SPARK), le premier centre énergétique mondial

Le Dr Mohammad Yahya Al-Qahtani, président du conseil d'administration de SPARK, a déclaré : « Stratégiquement situé au cœur du marché de l'énergie de la région, SPARK a pour objectif de permettre aux investisseurs d'accéder facilement à la demande de biens et de services énergétiques. La base d'approvisionnement d'OSC est un élément clé de cette stratégie visant à créer un environnement favorable aux entreprises internationales et locales ainsi qu'aux PME pour encourager le développement de l'Arabie saoudite. OSC propose des solutions industrielles préfabriquées qui réduisent les risques de la phase d'installation pour les investisseurs et leur donnent la possibilité de louer des installations industrielles et des ateliers à la demande, en plus de fournir un ensemble complet de services de soutien. La base devrait créer des milliers d'emplois dans le domaine de l'énergie. »

Le directeur d'OSC et directeur général des affaires générales, Iqbal Mohammad Abedin, a déclaré : « Atteindre cette étape vitale a été au centre de tous nos efforts. Cela cimente l'engagement d'OSC à réaliser notre activité au SPARK et à favoriser le contenu local pour toutes les entreprises qui souhaitent faire des affaires en Arabie saoudite. Nous pensons que cela permet de poursuivre sur notre lancée et de contribuer à un écosystème dynamique et de classe mondiale. Nous avons déjà constaté un intérêt significatif de la part de sociétés internationales et de petites et moyennes entreprises (PME), et suite à ce prix, nous prévoyons une demande accrue pour nos installations industrielles, toutes les phases de travaux devant être achevées d'ici le quatrième trimestre de 2023. »

Abedin a ajouté : « La création d'une base d'approvisionnement en pétrole et en gaz sur le site de SPARK, le seul centre énergétique entièrement intégré de la région, est un autre exemple de la manière dont le projet complète le programme de valeur ajoutée totale de l'Arabie saoudite (iktva) de l'entreprise Aramco, qui encourage le développement d'un secteur énergétique diversifié, durable et compétitif au niveau mondial en Arabie saoudite. »

SPARK est en passe de devenir le premier écosystème centré sur l'énergie au monde, offrant une base sur laquelle le secteur peut innover et se développer. L'investissement initial d'OSC, d'un montant de 570 millions de dollars, devrait contribuer à une nouvelle création de valeur, dans la mesure où il crée et entretient la base d'approvisionnement en pétrole et en gaz et fournit des solutions préconstruites aux investisseurs et aux partenaires de toutes tailles.

Avec 80 % de sa première phase de développement des infrastructures achevée, SPARK est la première ville industrielle au monde à obtenir la certification LEED argent. La construction de la base d'approvisionnement en pétrole et en gaz par OSC est conforme à l'accent mis par SPARK sur la durabilité et la conception et la construction respectueuses de l'environnement. Le projet s'appuie sur le savoir-faire écologique et l'expérience de la fourniture de solutions d'ingénierie et de conception, qui visent à minimiser l'impact environnemental du développement des infrastructures.

À propos du parc énergétique King Salman (SPARK)

Le parc énergétique King Salman (SPARK) est un écosystème industriel entièrement intégré. SPARK s'étend sur une superficie de 50 kilomètres carrés et est développé dans le but de devenir la principale porte d'entrée du secteur énergétique régional, en fournissant un éventail complet de solutions pour soutenir la croissance des entreprises en Arabie saoudite. SPARK est également la première et la seule ville industrielle au monde à obtenir la certification LEED argent.

SPARK propose des infrastructures aux normes internationales aux investisseurs mondiaux dans les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, de la pétrochimie, de l'électricité et de la production et du traitement de l'eau.

Les travaux sont prévus en trois phases. SPARK a réalisé 80 % de sa première phase, qui comprend des infrastructures, des routes, des services publics et des biens immobiliers répartis sur 14 kilomètres carrés ; la première phase devrait être achevée en 2021. À cela s'ajoutent une zone logistique et un port sec de trois kilomètres carrés.

www.spark-ksa.com

À propos de Oilfields Supply Center Limited (OSC)

Oilfields Supply Center Limited est une société du gouvernement de Dubaï. La société a été créée au début des années 1960 et se concentre principalement sur l'industrie pétrolière et gazière en amont pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MOAN) et a également des activités en Malaisie. Son objectif principal est le développement et l'exploitation de bases logistiques pour les champs pétrolifères. Actuellement, dans l'émirat de Dubaï, nous disposons d'une empreinte de près de 11 millions de pieds carrés situés dans la zone franche de Jebel Ali, le TechnoPark et la Dubai Industrial City. La base de Johor Baru, en Malaisie, représente environ 20 % de la superficie totale de Dubaï. Dans ces zones, la société a construit des installations industrielles pour accueillir ses propres activités et celles des principales sociétés pétrolières telles que Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford et NOV, pour n'en citer que quelques-unes.

En plus de ses activités principales de services logistiques pour les champs pétrolifères, la société a également une forte orientation vers la fabrication, toujours en se concentrant sur l'industrie en amont, mais aussi et surtout en fabriquant des réservoirs sous pression, des échangeurs de chaleur et des ensembles de compression de gaz montés sur skid pour le pétrole et le gaz et les industries de transformation.

https://oscdubai.com/

https://oscsaudi.com/

