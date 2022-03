Oizom lance AQBot, un contrôleur de qualité de l'air industriel intelligent et abordable

Oizom, fournisseur de solutions technologiques de surveillance de l'environnement basé à Ahmedabad, a lancé sa dernière innovation - AQBot - un dispositif de surveillance de la qualité de l'air mono-paramètre, de qualité industrielle. Cet appareil compact, léger et riche en fonctionnalités, permet aux industries et aux consultants de disposer d'un contrôleur intelligent pour des polluants spécifiques et ciblés. AQBot a été lancé récemment lors d'un webinaire auquel ont participé au moins 250 personnes dans 30 pays.

Le contrôleur de qualité de l'air mono-paramètre de qualité industrielle fournit des données fiables en temps réel aux responsables de l'usine pour leur permettre de prendre des mesures de sécurité et d'agir rapidement dans des installations industrielles avancées.

AQBot est disponible en 14 variantes qui permettent de détecter un large éventail de polluants atmosphériques tels que le SO 2 , le NO 2 , le NO, le TVOC, entre autres, en plus des particules telles que les PM 1 , PM 2.5 , PM 10 , PM 100 et le bruit.

Équipé d'un processeur ARM Cortex A-72 à quatre cœurs qui lui permet de gérer plusieurs processus simultanément, AQBot est doté d'une mémoire RAM de 2 Go et d'une mémoire de stockage eMMC de 8 Go qui permet aux industries de stocker des données sur la qualité de l'air pendant 12 mois en cas d'interruption de la connectivité réseau.

Commentant le développement d'AQBot, M. Vyas, PDG d'Oizom, a déclaré: "Les systèmes de surveillance de la qualité de l'air industriel doivent être compatibles avec différents protocoles de communication, tels que MODBUS, CANBus, RS-485, RS-232, ainsi qu'avec les communications sans fil telles que GSM, WiFi, LoRa, entre autres, utilisables pour fournir des informations sur la qualité de l'air industriel. Contrairement à la plupart des autres solutions de surveillance de la qualité de l'air, l'AQBot d'Oizom est indépendant des communications et résout les goulots d'étranglement des solutions existantes avec une plus grande efficacité. Pour disposer rapidement d'informations exploitables, les utilisateurs peuvent également compter sur un affichage sur l'appareil, au moyen d'un logiciel convivial basé sur le web."

L'AQBot dispose d'une large gamme d'applications telles que la surveillance de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS), la surveillance de l'air intérieur (industries), le contrôle des processus et la détection des fuites, entre autres, ce qui en fait un choix idéal pour un grand nombre d'industries. L'AQBot peut être utilisé efficacement comme un système complet de surveillance de la qualité de l'air pour les industries du papier et de la pâte à papier, les industries textiles, les industries du cuir, la pêche, les industries de fabrication de ciment, les centrales thermiques, l'industrie alimentaire et des boissons, les industries minières, les stations d'épuration des eaux usées, les usines de transformation de la viande et l'industrie laitière, entre autres.

"Chez Oizom, nous visons à changer la façon dont les industries surveillent la qualité de l'air dans et autour de leurs locaux en intégrant les capacités de l'industrie 4.0. Notre récente percée, AQBot, mise au point après des recherches et un développement approfondis, ne dépend que très peu du fabricant une fois déployée. Il s'agit d'un système complet de surveillance de la qualité de l'air qui offre des données précises et des capacités d'automatisation permettant de répondre aux exigences de l'industrie 4.0," a ajouté M. Vyas.

En fait, pour accroître les exigences en matière de surveillance de la qualité de l'air et obtenir une vue d'ensemble, l'AQBot peut également être intégré à plusieurs AQBots installés à des endroits stratégiques de manière simple et rentable.

Oizom met actuellement en place un réseau local de distributeurs dans le monde entier pour que ses produits innovants puissent atteindre tous les coins du monde. Parmi les autres produits Oizom, citons Polludrone, un système de surveillance de la qualité de l'air ambiant, Odosense, un système de surveillance des odeurs, Dustroid, un contrôleur de poussière ambiante, Weathercom, une station météorologique automatique et Envizom, un logiciel de visualisation et d'analyse des données, entre autres.

À propos d'Oizom :

Oizom est une entreprise de surveillance intelligente de la qualité de l'air qui offre des solutions environnementales fondées sur les données pour une meilleure prise de décision. Grâce à nos capteurs, nous surveillons divers paramètres environnementaux liés à la qualité de l'air, au bruit, aux odeurs, aux conditions météorologiques et aux radiations. Oizom a déployé plus de 1000 contrôleurs dans 47 pays.

Contact presse :

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1767403/AQBot.jpg

