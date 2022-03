Oizom lanza AQBot, un control de calidad del aire industrial inteligente y asequible

El monitor de calidad del aire de grado industrial y de un solo parámetro proporciona datos fiables en tiempo real para que los gestores de la planta puedan actuar con seguridad y ayuda a iniciar una acción rápida en las instalaciones industriales avanzadas.

AQBot está disponible en 14 variedades que ayudan a detectar una amplia gama de contaminantes atmosféricos como SO 2 , NO 2 , NO, TVOC, entre otros, además de partículas como PM 1 , PM 2.5 , PM 10 , PM 100 y ruido.

Equipado con un procesador ARM Cortex A-72 de cuatro núcleos que le permite manejar múltiples procesos simultáneamente, AQBot viene con 2 GB de RAM con 8 GB eMMC ROM que permite a las industrias almacenar los datos de calidad del aire durante 12 meses en caso de interrupciones de la conectividad de la red.

Al comentar el desarrollo de AQBot, Vyas, consejero dlegado de Oizom, dijo: "Los sistemas industriales de control de la calidad del aire deben ser compatibles con diferentes protocolos de comunicación, ya sea MODBUS, CANBus, RS-485, RS-232, además de las comunicaciones inalámbricas como GSM, WiFi, LoRa, entre otros, que se pueden utilizar para proporcionar información sobre la calidad del aire industrial. A diferencia de la mayoría de las soluciones de monitorización de la calidad del aire, AQBot de Oizom es independiente de las comunicaciones y resuelve los cuellos de botella de las soluciones existentes con mayor eficiencia. Para disponer de información procesable de forma inmediata, los usuarios también pueden contar con una pantalla en el dispositivo alimentada por un software de fácil uso basado en la web".

AQBot tiene una amplia gama de aplicaciones, como la supervisión de la salud y la seguridad ambiental (EHS), la supervisión del aire interior (industrias), el control de procesos y la detección de fugas, entre otras, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de industrias. AQBot puede utilizarse eficazmente como un sistema integral de control de la calidad del aire para las industrias del papel y la pulpa, las industrias textiles, las industrias del cuero, la pesca, las industrias de fabricación de cemento, las centrales térmicas, la industria alimentaria y de bebidas, las industrias mineras, las plantas de tratamiento de aguas residuales (WWTP), las plantas de procesamiento de carne y la industria láctea, entre otras.

"En Oizom, nos proponemos cambiar la forma en que las industrias controlan la calidad del aire en sus instalaciones y sus alrededores mediante la incorporación de las capacidades de la industria 4.0. Nuestro reciente avance, AQBot, que se ha desarrollado tras una amplia investigación y desarrollo, tiene una dependencia mínima del fabricante una vez desplegado. Se trata de un sistema integral de control de la calidad del aire que ofrece datos precisos con capacidades de automatización que ayudan a adaptarse a los requisitos de la Industria 4.0", añadió Vyas.

De hecho, para ampliar los requisitos de monitorización de la calidad del aire y obtener una macroimagen, AQBot también puede integrarse con múltiples AQBots instalados en lugares estratégicos de una manera sencilla y rentable.

Actualmente, Oizom está creando una red local de distribuidores en todo el mundo para que sus innovadores productos lleguen a todos los rincones del planeta. Otros productos de Oizom son Polludrone, el sistema de monitorización de la calidad del aire ambiente; Odosense, el sistema de monitorización de olores; Dustroid, el monitor de polvo ambiental; Weathercom, la estación meteorológica automática y Envizom, el software de visualización y análisis de datos, entre otros.

Oizom es una empresa de soluciones de monitorización inteligente de la calidad del aire que ofrece soluciones medioambientales basadas en datos para una mejor toma de decisiones. Gracias a nuestro hardware basado en sensores, controlamos varios parámetros medioambientales relacionados con la calidad del aire, el ruido, los olores, el clima y la radiación. Oizom ha desplegado más de 1.000 monitores en 47 países.

+91 88666 60116

