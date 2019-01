OKEx lance la négociation de gré à gré du baht thaïlandais (THB) et de la livre britannique (GBP)

La négociation OTC d'OKEx permet aux utilisateurs de passer des ordres avec un taux d'échange auto-sélectionné et des méthodes de paiement pour acheter ou vendre des actifs financiers virtuels avec des devises fiduciaires, ce qui est avantageux pour eux, car cette méthode offre un marché à faible volatilité et aucun frais de transaction. Au lieu de l'inscription à la cote des nouvelles monnaies, le baht thaïlandais et la livre britannique (GBP), la plateforme de négociation OTC d'OKEx a déjà facilité l'échange mondial d'actifs numériques avec le dong vietnamien (VND) et le renminbi chinois (CNY) sur les marchés des échanges de devises fiduciaires avec des cryptomonnaies, et on s'attend également à ce que d'autres devises soient ajoutées plus tard cette année. Les marchés de négociation OTC du baht thaïlandais (THB) et de la livre sterling (GBP) fonctionnent actuellement avec BTC, USDT, ETH et LTC.

« Notre mission est simple chez OKEx. Nous avons pour objectif d'offrir plus de flexibilité et de commodité pour nos négociateurs. La Thaïlande et le Royaume-Uni possèdent les communautés relatives aux cryptomonnaies qui connaissent la plus rapide croissance au monde. Nous voyons un grand potentiel dans ces deux marchés et souhaitons apporter notre soutien pour leurs besoins. En raison de l'augmentation du volume de transactions et du nombre de négociateurs dans ces deux pays, nous avons décidé de lancer les nouveaux services d'échange pour le THB et la GBP sur notre plateforme de négociation OTC. Où que se situe le potentiel de marché, c'est là que nous poursuivrons notre expansion. En 2019, vous pouvez vous attendre à ce que plus de devises soient acceptées sur OKEx », a déclaré Andy Cheung, le responsable des opérations d'OKEx.

Événements de lancement et promotions du réseau OTC d'OKEx

Pour célébrer le lancement, OKEx a développé de nouveaux moyens pour encourager de nouvelles inscriptions pour les négociants et les clients en Thaïlande et au Royaume-Uni. Du 23 au 27 janvier, les clients nouvellement inscrits peuvent gagner jusqu'à 50 USDT en faisant un dépôt minimum de 100 USDT (ou équivalent) et en effectuant leur première transaction OTC sur OKEx, tandis que les 70 négociants affichant le plus important volume de transactions seront récompensés par 30 USDT (une fois par jour).

En outre, les événements de lancement du réseau OTC d'OKEx auront lieu respectivement à Bangkok, en Thaïlande, le 13 février 2019 et à Londres, au Royaume-Uni, en mars.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le compte Twitter d'OKEx.

Avertissement sur les risques : L'échange d'actifs numériques comprend des risques importants et peut entraîner la perte du capital investi. Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils comprennent pleinement les risques encourus et prendre en considération leur niveau d'expérience, leurs objectifs d'investissement et obtenir des conseils financiers indépendants si nécessaire.

À propos d'OKEx

OKEx est une plateforme basée à Malte, leader mondial des échanges d'actifs numériques et qui propose aux négociateurs internationaux des services d'échange d'actifs numériques complets, y compris l'échange de tokens, la négociation de contrats à terme, les échanges perpétuels (perpetual swaps) et un fonds indiciel grâce à la technologie blockchain. Actuellement, la plateforme d'échanges offre plus de 400 paires d'échange de tokens et contrats à terme, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies. La plateforme propose un environnement sûr, fiable et stable pour les échanges d'actifs numériques et sert des millions de clients de plus de 200 pays et régions.

