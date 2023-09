OKX acelera a Web3 no Token2049 com Daniel Ricciardo, Scotty James e a McLaren Racing no Grande Prêmio de Singapura

Na conferência Token2049 e em vários eventos paralelos em Singapura, os executivos, embaixadores e parceiros de marca da OKX transmitiram uma visão otimista e focada no futuro do setor e no potencial para a adoção maciça da Web3 nos próximos anos.

Hong Fang, presidente da OKX, Haider Rafique, diretor de marketing, e Lennix Lai, diretor comercial global da empresa, se reuniram no palco principal da OKX como palestrantes principais para destacar a importância estratégica da região dentro da Web3 e do ecossistema de ativos digitais. Dois proeminentes embaixadores da OKX, Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1 da Scuderia AlphaTauri, e Scotty James, snowboarder olímpico, também se juntaram a Haider em um bate-papo sobre como a Web3 está mudando os esportes e o entretenimento.

Durante um painel de discussão em 13 de setembro, intitulado "O Futuro da Cripto: incerteza regulatória e o caminho a seguir", Hong Fang, Brad Garlinghouse, diretor executivo da Ripple, e Mike Belshe, cofundador e diretor executivo da Bitgo, discutiram a evolução das estruturas regulatórias em todo o mundo e como esses desenvolvimentos estão moldando a abordagem das empresas de cripto.

O diretor comercial global da OKX, Lennix Lai, falou no segundo dia do Token2049 em um painel sobre os desafios e oportunidades futuras para trocas de criptomoedas ao lado de executivos da Bybit, Kucoin e Bitget.

No dia 13 de setembro, a OKX organizou um evento de mídia exclusivo no Lantern, no Fullerton Bay Hotel, em colaboração com a McLaren Racing, para revelar um design de edição limitada do modo Stealth para o carro de corrida MCL60. O design, que inclui a frase "Accelerating Web3" (Acelerando a Web3, em tradução livre) na asa traseira, será usada nos carros de Fórmula 1 MCL60 da McLaren no Grande Prêmio de Singapura, de 15 a 17 de setembro de 2023, e no Grande Prêmio do Japão, de 22 a 24 de setembro de 2023.

Além disso, a OKX organizou o "OKX Race Club", uma fanzone com tema da McLaren para o Grande Prêmio de Singapura de 14 a 17 de setembro no CHIJMES, onde os fãs se juntaram ao piloto de F1 da McLaren, Lando Norris, e ao CEO da McLaren Racing, Zak Brown, nos dias 14 e 15 de setembro, respectivamente. Durante o evento, representantes da equipe da OKX Web3 ofereceram aos fãs de automobilismo que criaram uma OKX Wallet e cunharam um NFT no Mercado de NFT da OKX itens promocionais da marca OKX, como bonés e camisetas.



A OKX também organizou um evento exclusivo com seus parceiros de Web3 Polygon, Lido, DWF Labs e Orbiter Finance chamado "Reescrevendo o Sistema: Uma Festa da OKX Web3" no MARQUEE em Singapura no segundo dia do Token2049. A festa contou com jogos, sorteios, uma impressora NFT e painéis de discussão envolventes sobre a expansão do ecossistema on-chain e o desenvolvimento da infraestrutura Web3.



Segundo Haider Rafique, diretor de marketing da OKX: "A OKX reconhece o imenso potencial do papel da Ásia-Pacífico no cenário da Web3. Ao incentivar a colaboração no setor no Token2049, incentivar nossos embaixadores a aumentar a conscientização sobre o potencial da Web3 e envolver os fãs de F1 de todas as idades com a nossa parceria com a McLaren Racing, estamos passando uma mensagem forte de que a Web3 veio para ficar. A OKX continuará na vanguarda da inovação à medida que reescrevemos o sistema, para que todos possam se beneficiar."

Sobre a OKX

Uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona o futuro da Web3, a OKX oferece um pacote abrangente de produtos para atender às necessidades de iniciantes e especialistas, incluindo:

OKX Wallet : A carteira de cripto mais poderosa, segura e versátil do mundo que dá acesso a mais de 70 blockchains, permitindo aos usuários a custódia de seus próprios fundos. A carteira tem tecnologia MPC , que permite acessar rapidamente a sua carteira de forma independente, sem a necessidade de anotar senhas e seed phrases. Além disso, a Conta Inteligente da OKX Wallet, baseada na abstração de contas, permite que os usuários paguem por transações em várias blockchains usando USDC ou USDT e interajam com vários contratos por meio de uma única transação.

: A carteira de cripto mais poderosa, segura e versátil do mundo que dá acesso a mais de 70 blockchains, permitindo aos usuários a custódia de seus próprios fundos. A carteira tem , que permite acessar rapidamente a sua carteira de forma independente, sem a necessidade de anotar senhas e seed phrases. Além disso, a da OKX Wallet, baseada na abstração de contas, permite que os usuários paguem por transações em várias blockchains usando USDC ou USDT e interajam com vários contratos por meio de uma única transação. DEX : Um agregador de exchanges descentralizadas multichain e de cadeia cruzada de mais de 300 outras DEXs e aproximadamente 15 bridges, com mais de 200.000 moedas e mais de 20 blockchains suportadas.

: Um agregador de exchanges descentralizadas multichain e de cadeia cruzada de mais de 300 outras DEXs e aproximadamente 15 bridges, com mais de 200.000 moedas e mais de 20 blockchains suportadas. Mercado de NFT : Um marketplace de NFTs multi-chain e sem taxas, dando acesso a listagens de NFTs em sete dos maiores mercados existentes, incluindo OpenSea, MagicEden, LooksRare e Blur.

: Um marketplace de NFTs multi-chain e sem taxas, dando acesso a listagens de NFTs em sete dos maiores mercados existentes, incluindo OpenSea, MagicEden, LooksRare e Blur. Web3 DeFi : Uma poderosa plataforma DeFi que suporta earning e staking em cerca de 70 protocolos em mais de 10 blockchains.

A OKX é parceira de várias das principais marcas e atletas do mundo, incluindo o campeão da Premier League, Manchester City F.C., a equipe McLaren de Fórmula 1, o Festival de Tribeca, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

Como líder na criação de produtos tecnológicos inovadores, a OKX acredita em desafiar o status quo. A empresa lançou recentemente uma campanha de marca global intitulada The System Needs a Rewrite, que defende um novo paradigma liderado pela tecnologia autogerenciada da Web3.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou acesse:okx.com

