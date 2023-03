OKX anuncia verificação de solvência com prova de conhecimento zero e atualizações de divulgação de árvore de responsabilidade completa para Prova de reservas

VITÓRIA, Seicheles, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação e uma empresa líder em tecnologia Web3, anunciou hoje que atualizará sua Prova de reservas (PoR) líder de mercado nos próximos meses para incluir a divulgação completa da árvore de responsabilidade e provas de conhecimento zero (ZKP) para verificação de solvência de PoR.

As atualizações se baseiam na atual solução de árvore de Merkle da OKX para garantir a máxima transparência e aumentar a privacidade do cliente:

Árvore de responsabilidade completa : esta atualização, que entrará em vigor no próximo relatório de PoR de março, aumentará a transparência ao permitir que qualquer pessoa baixe a árvore de Merkle de responsabilidade integralmente. Ao mesmo tempo, ela preservará a privacidade em relação aos saldos da conta, dividindo e embaralhando o saldo de cada usuário em vários segmentos (dividindo nós folhas).

Haider Rafique, diretor de marketing da OKX, disse:"A Prova de reservas é essencial para ganhar a confiança do usuário e estamos comprometidos com a inovação constante para superar as expectativas do mercado com relação à transparência. Isso reflete na maneira como lidamos com tudo o que fazemos na OKX e agradecemos o feedback positivo dos clientes e da comunidade de criptomoedas como um todo até agora."

A OKX estabeleceu o padrão do mercado com as publicações mensais das suas PoR desde novembro, com a mais recente mostrando os 8,6 bilhões de dólares mantidos pela exchange em BTC, ETH e USDT. A próxima publicação mensal de PoR da OKX ocorrerá por volta de 20 de março.

A OKX publicou dezenas de milhares de endereços para seu programa de PoR por árvore de Merkle e continuará a usar esses endereços para permitir que o público visualize os fluxos de ativos. O protocolo de PoR da OKX é de código aberto e está disponível ao público no Github . Outras propriedades da OKX podem ser visualizadas no OKX Nansen Dashboard .

Como parte de seu compromisso com a transparência, a OKX continuará a publicar a PoR mensalmente.

Para obter mais informações, entre em contato através do e-mail [email protected]

O que é Prova de reservas?

Prova de reservas é um relatório de criptoativos que garante que o custodiante (OKX) detenha os ativos que afirma manter em nome de seus usuários. A OKX usa a árvore de Merkle (árvore de hash) para realizar esta comprovação de duas maneiras. Primeiro, os usuários podem encontrar os seus saldos na árvore e atestar que os seus ativos estão presentes no saldo total da OKX. Segundo, o saldo total da OKX é comparado com o saldo da carteira on-chain da OKX divulgado para confirmar a Prova de reservas.

O que são reservas "limpas"?

Os ativos são considerados "limpos" em uma Prova de reservas quando uma análise realizada por terceiros determina que a reserva não inclui o token da plataforma da exchange, sendo constituída exclusivamente por criptoativos "tradicionais" de alta capitalização de mercado, como BTC, ETH e USDT. A CryptoQuant, uma empresa de análise de dados on-chain que monitora Provas de reservas em todo o mercado de criptomoedas, concluiu que os ativos da OKX são " 100% limpos ."

Este anúncio é fornecido apenas para fins informativos. Ele não visa fornecer nenhuma recomendação de investimentos, fiscal ou jurídica, nem deve ser considerado como uma oferta para compra, venda ou investimento em ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo as moedas estáveis (ou "stablecoins"), envolvem um alto grau de risco, podem flutuar muito e até mesmo perder o valor. É importante que você analise com cuidado se negociar ou guardar ativos digitais é adequado para você, considerando a sua realidade financeira. Por favor, consulte um profissional jurídico, fiscal ou de investimento da sua preferência para tirar dúvidas sobre as suas circunstâncias em particular.

