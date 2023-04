OKX e Manchester City lançam campanha interativa com avatares dos principais jogadores, inspirando torcida a "Jogar pelo City"

O "playforthecity.com" (Jogar pelo City), experiência de Realidade Aumentada (RA) e Avatar, permite que os torcedores criem avatares personalizados que podem ser usados em mais de 4.000 jogos e apps.

A campanha vai ao ar em vários canais antes da partida entre Manchester City e Arsenal no dia 26de abril.

VICTORIA, Seychelles, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , uma das maiores empresas em tecnologia Web3 e parceira do uniforme de treino do Manchester City, lançou hoje a nova campanha interativa com avatares no metaverso do clube. A nova experiência, acessada pelo link playforthecity.com , dá aos torcedores a oportunidade de personalizar seus próprios avatares digitais vestindo o uniforme de treino e de aquecimento do Manchester City com a marca da OKX.

Para marcar o lançamento, um vídeo promocional, com avatares gigantes dos principais jogadores do Manchester City circulando pelas ruas de Manchester e arredores do estádio, será lançado em vários canais de transmissão durante o clássico que valerá a liderança da Premier League contra o Arsenal. O vídeo anunciará a nova experiência e buscará inspirar a torcida a "Jogar pelo City", além de receber avatares digitais personalizados com o uniforme do Manchester City e marca da OKX.

O Playforthecity.com permite que os torcedores criem seus próprios avatares personalizados em segundos, que podem ser usados em mais de 4.000 jogos e apps no metaverso. Ao compartilhar seu avatar nas redes sociais usando #playforthecity, cada torcedor estará participando de um sorteio com prêmios incríveis do Man City e OKX.

Haider Rafique, Diretor global de marketing da OKX, falou: "As experiências que estamos desenvolvendo no metaverso em parceria com o Manchester City representam um mundo de incríveis novas oportunidades, e o seu avatar é a porta de entrada para tudo isto. Esta campanha é mais um exemplo de como o Manchester City e a OKX estão entregando experiências na Web3 para aprimorar a experiência do torcedor e aproximar as pessoas daquilo que a OKX acredita ser 'a nova Internet'."

Gavin Johnson, Diretor de Comunicação do City Football Group, disse: "Estamos animados em lançar esta campanha com a OKX e Yahoo hoje. Com o conhecimento destes três colaboradores, poderemos oferecer à torcida do Manchester City ao redor do mundo a capacidade de se conectar e engajar com o clube de uma maneira única e interessante, e esperamos que nossos fãs aproveitem esta experiência."

A experiência foi criada pela OKX e Manchester City em parceria com a Yahoo, que usou sua maravilhosa equipe de tecnologia e criação de conteúdo para dar vida a esta experiência e entregá-la a nossos torcedores. Usando a plataforma Player Me para criar a experiência única de RA e avatar, a Yahoo criou o vídeo promocional e distribuirá o conteúdo em plataformas DOOH, isto é, em mídias digitais localizadas em espaços públicos, além de vídeos lançados em plataformas acessíveis em tablets, smartphones e TVs. Tudo isso com o objetivo de incentivar os torcedores do Manchester City a viverem esta nova experiência.

Josh Partridge, Diretor da EMEA na Yahoo, disse: "Nosso objetivo era um só, oferecer aos torcedores uma experiência divertida, atraente e imersiva que entregue novas maneiras de interação com o clube e seus jogadores, através de pontos de contato digitais localizados no estádio, na cidade e até mesmo no mundo virtual. Usar a experiência da Yahoo em produzir conteúdos digitais de primeira qualidade e distribuí-los em escala para o público alvo do clube significa que podemos usar ações novas e interativas em dias de jogos para forjar conexões mais profundas nas plataformas digitais com o dia a dia dos seus fãs."

Esta é a mais nova experiência no metaverso entregue aos fãs pela OKX e Manchester City, após ocurso de treinamento com Rúben Dias e a masterclass sobre táticas com İlkay Gündoğan no metaverso OKX Collective . Em maio, teremos mais experiências exclusivas no metaverso com a participação de Jack Grealish e Alex Greenwood.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e uma das maiores empresas em tecnologia Web3. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo, a OKX é conhecida por possuir o app para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por traders onde quer que estejam.

Como grande parceira do campeão da Premier League inglesa Manchester City FC, equipe de Formula 1 McLaren, golfista Ian Poulter, atleta olímpico Scotty James e piloto da F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca potencializar a experiência dos fãs com novas oportunidades financeiras e de engajamento. A OKX também é uma grande parceira do Tribeca Festival, buscando ser parte de uma iniciativa para trazer ainda mais criadores à Web3.

Além da exchange OKX, a OKX Wallet é a oferta mais recente da plataforma para pessoas que buscam explorar o mundo das NFTs e o metaverso enquanto negocia tokens GameFi e DeFi.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou visite: okx.com

Aviso legal

Este anúncio possui apenas fins informativos. Ele não visa fornecer nenhuma recomendação de investimentos, fiscal ou jurídica, nem deve ser considerado uma oferta para compra, venda ou investimento em ativos digitais. As criptomoedas não são regulamentadas no Reino Unido. Os ativos digitais, inclusive as moedas estáveis (ou "stablecoins"), envolvem um alto nível de risco, podendo oscilar fortemente e até mesmo perder todo o seu valor. Os lucros podem estar sujeito a imposto sobre ganho de capital. É importante que você analise com cuidado se negociar ou guardar ativos digitais é adequado para você, considerando a sua realidade financeira. Por favor, consulte um profissional jurídico, fiscal ou de investimento da sua preferência para tirar suas dúvidas.

