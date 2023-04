OKX y el Manchester City lanzan una campaña de avatares interactivos con los mejores jugadores para inspirar a los fánaticos a "Jugar para el City"

La experiencia RA creada con Yahoo "playforthecity.com" permite a los fánaticos crear avatares personalizados que se pueden usar en más de 4.000 juegos y aplicaciones

La campaña multicanal comienza antes del encuentro Manchester City frente al Arsenal el 26de abril

VICTORIA, Seychelles, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , una empresa de tecnología Web3 líder en el mundo y socio de equipaciones de entrenamiento del Manchester City, ha lanzado hoy una nueva campaña de avatar de metaverso interactivo con el Club. Creado por Yahoo, la experiencia RA en playforthecity.com ofrece a los fánaticos la oportunidad de personalizar sus propios avatares digitales en las equipaciones de entrenamiento del Manchester City y la ropa de calentamiento previa al partido con la marca OKX.

Para marcar el inicio, se estrenará un video épico que presenta a los mejores jugadores del Manchester City como avatares gigantes que exploran Manchester mientras los fánaticos se dirigen al estadio en una campaña multicanal durante el encuentro en casa del Manchester City con el Arsenal, otro contendiente al título de la Premier League. El video anunciará la nueva experiencia e inspirará a los fánaticos a "Jugar para el City" y obtener sus propios avatares digitales personalizados con la equipación del Manchester City x OKX.

La nueva experiencia permite a los fánaticos crear sus propios avatares personalizados en segundos, lo que les permite usar sus nuevos avatares en 4.000 juegos y aplicaciones del metaverso. Al compartir sus avatares en las redes sociales usando #playforthecity, los fánaticos también participan en un sorteo de premios para tener la oportunidad de ganar premios épicos de Man City y OKX.

Haider Rafique, director global de marketing de OKX, dijo: "Las experiencias del metaverso que hemos estado desarrollando con el Manchester City representan todo un mundo de oportunidades nuevas y emocionantes, y tu avatar te otorga acceso a las mismas. Esta campaña es otro ejemplo de cómo el Manchester City y OKX están ofreciendo experiencias Web3 para mejorar la experiencia de los fánaticos y ayudar a las personas a acercarse a lo que OKX considera 'una nueva forma de Internet'.

Gavin Johnson, director de medios de City Football Group, dijo: "Nos complace lanzar hoy esta emocionante campaña con OKX y Yahoo. Aunamos la experiencia de los tres colaboradores y podemos brindar a los fánaticos del Manchester City en todo el mundo la capacidad de conectarse e interactuar con el club de una manera nueva, única e interesante, y esperamos que disfruten la experiencia que ofrecemos".

La activación fue creada por OKX y el Manchester City en colaboración con Yahoo, que utilizó su equipo de creación de contenido premium y plataformas de tecnología publicitaria para dar vida a la experiencia y correr la voz entre los fánaticos del City. Yahoo a empleado la plataforma Ready Player Me para crear la experiencia RA y avatar a medida, Yahoo creó el video principal y distribuirá el contenido con su plataforma de tecnología publicitaria Demand Side Platform (DSP) en ubicaciones digitales fuera del hogar (DOOH), así como video, visualización y formatos nativos en pantallas de dispositivos móviles, tabletas y televisores para inspirar a los fánaticos del Manchester City a probarlo por sí mismos.

Josh Partridge, director de EMEA en Yahoo, dijo: "El Manchester City y OKX tenían un objetivo en mente: brindar a los fánaticos una experiencia divertida, atractiva e inmersiva que les ofrezca nuevas formas de interactuar con el equipo y los jugadores a través de puntos de contacto digitales en el estadio, la ciudad e incluso el mundo virtual. Usar la experiencia de Yahoo en la producción de contenido digital de primera calidad y distribuirlo a escala directamente al público objetivo del club implica que podemos ayudar a forjar conexiones más profundas en las plataformas digitales con sus fánaticos a través de nuevas formas interactivas el día del partido y más allá".

Esta es la última experiencia del metaverso que OKX y el Manchester City ofrecen a los fánaticos tras el lanzamiento de uncurso de formación con Rúben Dias y una clase magistral táctica con İlkay Gündoğan en el metaverso colectivo OKX . En mayo, los fánaticos recibirán una invitación al metaverso para vivir experiencias exclusivas con Jack Grealish y Alex Greenwood.

Sobre OKX

OKX es el segundo intercambio cripto más grande del mundo por volumen de operaciones y una empresa líder en tecnología web3. Cuenta con la confianza de más de 50 millones de usuarios globales y es conocida por ser la aplicación de trading de criptomonedas más rápida y confiable para traders de todo el mundo.

Como socio principal de los campeones de la Premier League inglesa; el Manchester City FC, y de McLaren (Formula 1), el golfista Ian Poulter, el atleta olímpico Scotty James y el piloto de F1 Daniel Ricciardo, OKX tiene como objetivo potenciar la experiencia de los fánaticos con nuevas oportunidades financieras y de participación. OKX también es el principal socio del Tribeca Festival como parte de una iniciativa para atraer a más creadores a web3.

Más allá del intercambio de OKX, la billetera OKX es la oferta más reciente de la plataforma para las personas que buscan explorar el mundo de las NFT y el metaverso mientras intercambian tokens de GameFi y DeFi.

Para obtener más información sobre OKX, descarga nuestra aplicación o visita: okx.com

Descargo de responsabilidad

Esta comuniciación se proporciona únicamente con fines informativos. No pretende proporcionar ningún tipo de asesoramiento de inversión, fiscal o jurídico, ni debe considerarse una oferta de compra, venta o mantenimiento de activos digitales. Las criptomonedas no están reguladas en el Reino Unido. Los activos digitales, incluidas las stablecoins, implican un riesgo elevado, pueden fluctuar considerablemente e incluso llegar a perder su valor. Las ganancias pueden estar sujetas al impuesto sobre plusvalías. Debes analizar cuidadosamente si el trading o el holding de activos digitales son adecuados para ti teniendo en cuenta tu situación financiera. Consulta a tu asesor jurídico, fiscal o de inversiones si tienes dudas sobre tu situación particular.

